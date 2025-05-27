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27 травня 2025, 18:10

За яких умов ціна Ethereum зросте до $14 тис.

Є періоди, коли потужні альткоїни починають випереджати першу криптовалюту за темпами зростання. І, схоже, зараз ми на порозі одного з таких періодів. Які це відкриває можливості для інвесторів, розповів інвестиційний експерт академії «Мінфін» Михайло Серюга.

Є періоди, коли потужні альткоїни починають випереджати першу криптовалюту за темпами зростання.

Нещодавно блокчейн Ethereum провів найбільше оновлення з чаcів переходу на механізм роботи PoS — Pectra. За цим оновленням стоїть ціла низка важливих змін.

Покращення масштабованості (EIP-7691) збільшило пропускну здатність блоків, що вигідно для L2-рішень, таких як zkSync, Arbitrum, Polygon та Optimism… Це знижує комісії та прискорює процес, наразі середній розмір комісії у мережі Ethereum знизився до $0,41.

Розумні облікові записи (EIP-7702). Тепер звичайні криптогаманці можуть працювати як смарт-контракти, це дозволяє платити комісії не тільки в ETH, а і в інших криптовалютах. Паралельно можна об'єднувати декілька транзакцій в одну.

Підвищення ліміту стейкінгу за допомогою EIP-7251. Максимальний баланс валідатора збільшено з 32 до 2048 ETH, що спрощує управління для великих власників та знижує навантаження на мережу.

EIP-7002 дозволяє керувати виводом зі стейкінгу через смарт-контракти. Незамінний інструмент для провайдерів стейкінгу та децентралізованих додатків.

Скорочено час активації валідаторів за допомогою EIP-6110. Тепер час очікування для нових валідаторів скоротився з приблизно 9 годин до 13 хвилин, що прискорює процес стейкінгу та знижує складність для розробників.

Інші технічні покращення з криптографії, підвищення прозорості та стабільності розрахунку комісій.

А тепер давайте повернемось в недалеке минуле. В першій декаді квітня SEC схвалила опціони на Ethereum ETF від BlackRock, Bitwise і Grayscale, 7 травня було проведено безпосередньо оновлення Pectra, а вже 9-го травня BlackRock зустрілася з криптогрупою SEC. Темами для обговорення тоді стали стейкінг, токенізація, стандарти схвалення ETF та опціони на ETF.

Отже, ми розуміємо, що все йде до того, що незабаром стануть доступними Ethereum ETF зі стейкингом (BlackRock практично не відмовляють). Оновлення Pectra покращує умови стейкінгу для інституційних гравців, що відкриває шлях до схвалення таких ETF, а це вже зовсім інші умови. Це ставка на майбутнє web3 із дивідендами вище, ніж у захисних секторів S&P 500.

Саме на цьому зараз і відбувається раллі Ethereum та його екосистеми, великі гравці вже у грі. У травні ETH зріс щодо BTC на 30% (на момент написання матеріалу). Найімовірніше, було відмічено локальне дно, після якого котирування прагнутимуть до середньоарифметичного співвідношення між ETH та BTC, котре рівне 0,049, що вдвічі вище поточних показників. Якщо вартість біткоїну до того часу не зміниться, то Ethereum має коштувати $5 000 за токен. Проте такий сценарій малоймовірний, і при збереженні висхідної динаміки криптовалютного ринку, за прогнозами значної кількості аналітиків BTC, має досягнути $200 тис. за монету. Тоді при досягненні середньоарифметичного співвідношення ETH/BTC 0,049, вартість першого альткоїну досягне $10 000.

Якщо ж проаналізувати профіль об'єму, то найбільші обсяги торгів у цій парі сконцентровані в області 0,07, і якщо Ethereum зможе досягти цих позначок під час зростання BTC до $200 тис., то друга криптовалюта має коштувати $14 тис. щодо долара.

Читайте також: Де розрахуватися криптою в Іспанії та Португалії

З перешкод на шляху до реалізації таких сценаріїв — конкуренти та ситуація в макроекономіці. Той же стейкінг на Solana приносить орієнтовно вдвічі більше прибутку.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
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