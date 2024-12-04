Шахрайство з криптовалютою: схеми, захист, запобіжні заходи

Криптовалюта , як інноваційна технологія, привертає увагу не лише інвесторів у всьому світі, але й шахраїв. Попри численні запевнення, що блокчейн-технології надійні, існує маса ризиків, пов‘язаних із їх обігом та шахрайськими схемами. Партнер юридичної компанії Syrota Dzis Melnyk & Partners Фелікс Аронович розглянув деякі види шахрайства з криптовалютами та розібрав способи захисту від них.

Фішинг

Дана схема є однією з найпоширеніших у світі. Вона передбачає отримання приватної інформації про реквізити чи ключі від електронних гаманців шляхом обману. Користувач просто отримує повідомлення від знайомих чи організації, в якому знаходиться посилання, що містить шкідливе програмне забезпечення. При переході за посиланням програмне забезпечення краде ключі чи доступи до приватних даних користувача.

Фальшиві ICO (Initial Coin Offering)

Метод ICO передбачає надання початкового капіталу монет із метою «накопичення» жертвою активів для «нових проєктів». Загалом це відбувається шляхом створення фальшивого проєкту з вигаданою документацією/бізнес-планом та відомостями про команду. Для залучення більшої уваги до проєкту практично завжди застосовуються маркетингові кампанії. Як результат, інвестори вкладають власні фіатні кошти (місцеву валюту) і залишаються без активів.

Схема Ponzi

Серед поширених сьогодні видів шахрайства з криптовалютою варто зазначити схему Ponzi, метою якої є введення в оману інвесторів. Шахраї обіцяють інвесторам значні прибутки, в рамках чого виплата здійснюється за рахунок нових інвесторів, а не безпосередньо від інвестицій.

Шахраї залучають потенційних інвесторів обіцянками великих прибутків, що підігрівається досить високою виплатою дивідендів за рахунок вкладень нових жертв схеми. Це імітує прибутковість й заохочує більше людей інвестувати в цей проєкт. Крім того, новим інвесторам пропонується залучати нових учасників (рефералів) за додаткову винагороду. Як результат, кількість учасників схеми стрімко зростає. Проте, коли виникає проблема нестачі нових інвесторів для виплат вже існуючим учасникам, схема починає руйнуватися, і люди, які долучилися до неї, втрачають значну частину або й всі свої внески.

Серед прикладів такої схеми можна відзначити проєкт OneCoin, який заснувала Ружа Ігнатова, яка досі розшукується Інтерполом. Під егідою нової криптовалюти та «космічних» прибутків схема залучила мільйони інвесторів зі всього світу. Де-факто ніякої криптовалюти не було…

Pump and Dump

Дослівно дана фраза з англійської перекладається, як «Нагнітай та Скидай». Схема передбачає штучне завищення ціни криптовалюти, а після масового скуповування активів їх ціни стрімко продають. Люди ж, які вклали свої кошти, фактично залишаються ні з чим, адже ціна їх активів миттєво падає. Для реалізації даної схеми шахраї зазвичай застосовують соціальні мережі, які допомагають штучно підвищити вартість криптовалюти. Загалом це стосується криптовалют із достатньо низькою капіталізацією.

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Соціальна інженерія

Даний вид шахрайських схем зав‘язаний на маніпуляціях, пов‘язаних із психологією людини. Це може відбуватися шляхом публікації в соцмережах чи месенджерах фальшивих повідомлень, які можуть викликати стрес у користувачів. Зрозуміло, що більшість цих повідомлення є неправдивими. Наприклад, це може бути повідомлення про зараження чи злам вашого ноутбука. Метою схеми є змусити користувача зайти на небезпечний сайт зі шкідливим програмним забезпеченням.

Що робити, щоб не стати чи коли вже став жертвою шахраїв з криптовалютами?

Якщо ви вже торгуєте через біржу шляхом P2P-операцій, не радимо переходити на безпосередню торгівлю без участі криптобіржі, оскільки вона надає певні гарантії та захист від зловмисних дій.

Як і у випадку зі звичайними банківськими послугами, вкрай небезпечно передавати стороннім особам доступ до власної картки, а особливо — CVV-код.

Холодні гаманці для зберігання криптовалюти поза біржою варто купляти у надійних постачальників, бо вже були випадки, коли в цей гаманець «прошивалось» програмне забезпечення, яке викрадає ці активи.

Не реєструйте та не застосовуйте невідомі криптогаманці.

Першим та найважливішим кроком у протидії блокчейн-шахрайству є негайна зупинка транзакцій. Всі непідтверджені переміщення коштів зі своїх криптогаманців чи записи на біржах потрібно негайно припинити. Всі електронні листи та повідомлення з потенційними шахраями важливо зберегти, як докази, та зробити скріншоти з сайтів чи мобільних застосунків, через які проводилися неправомірні дії. Якщо факт шахрайства відбувся через криптовалютну біржу, потрібно негайно повідомити про проблему у службу підтримки.

Після збору доказів варто подати заяву до кіберполіції, заповнивши відповідну форму, або до місцевого управління поліції. У разі потреби, заяву можна подавати й до міжнародних органів. Через сервіси блокчейн-аналізу можна додатково зібрати інформацію про переміщення коштів. Крім того, поширення даних про випадок шахрайства в соцмережах може створити резонанс та допомогти швидше викрити зловмисників, але тут також є додатковий ризик, що сторонні особи дізнаються про наявність у вас криптоактивів.

Попри те, що блокчейн є доволі складною технологією, в якій є свої нюанси розслідування шахрайства, методи викриття зловмисників є. Всі ексклюзивні пропозиції потрібно перевіряти самостійно і лише на офіційних сайтах. Крім того, варто приділити більше уваги вивченню роботи ринку криптовалют, а не лише вірити «спеціалістам» чи криптоінфлюенсерам.

Не забувайте, що криптовалюта відрізняється від місцевої (фіатної) валюти децентралізацією. Не існує організації, яка гарантуватиме повернення ваших коштів, втрачених внаслідок шахрайських дій.

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Зауважте, профільний закон про криптоактиви в Україні ще не працює, чіткого визначення термінів також немає, а кримінальні провадження щодо крадіжки криптоактивів вже активно реєструються.

Висновки

Як демонструють останні новини, в Україні планується запровадити регулювання криптовалют. Зі свого боку, це означає, що сфера блокчейну почне оподатковуватись.

Ставка податку на доходи від криптовалют планується на рівні 19,5% (плюс військовий збір 5%), аналогічно до податку на інвестиційний прибуток від цінних паперів. Простими словами, у разі продажу своїх криптоактивів, потрібно буде заплатити державі податок.

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, жодних пільг для криптовалютних операцій не передбачається. Очікується, що повна легалізація криптовалютного ринку та його оподаткування можуть відбутися вже на початку 2025 року. Але зі слів практиків — не раніше листопада 2025 року.

Не так давно був прийнятий Закон «Про віртуальні активи», проте він досі не функціонує. Причиною цьому є відсутність відповідних змін у Податковому кодексі. В уряді повідомили, що зміни вже в процесі, і вони налаштовані на жорстку адаптацію українського крипторинку до європейських стандартів. Регулювання відбуватиметься, відповідно до міжнародних регламентів, які запроваджують єдині правила для криптоактивів в ЄС. Очікуємо на жорсткий фінансовий контроль та звітність.

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