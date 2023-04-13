Біткоїн взяв планку $30 тис.: що буде з курсом далі

11 квітня курс біткоїну вперше з 1 червня 2022 року перетнув позначку $30,3 тыс. А після публікації динаміки споживчої інфляції у США у березні криптовалюта номер один закріпилась на високій позиції. Чи довго біткоїн радуватиме криптоентузіастів, розбирався «Мінфін».

На початку тижня найпопулярніша криптовалюта різко подорожчала приблизно на 7% за один день, подолавши позначку у $30 тис. В деякі моменти вартість біткоїну перевищувала $30,4 тис., хоча згодом ринок дещо заспокоївся і монета закріпилась на позначці близько $30,3 тыс.

Ця динаміка ще більше укріпив позиції BTC як найприбутковішого інструменту цього року. З початку січня біткоїн подорожчав на 81%. Для порівняння: золото, ціна на яке близька до історичного максимуму, додало цього у року близько 13%, а широкий індекс американського фондового ринку — лише 7%.

Злет біткоїну підштовхнув вгору весь крипторинок, капіталізація якого з початку тижня зросла на 4,2%. Провідний альткоїн ефіріум додав 3,5%, а з початку року — 59%.

Чому дорожчає біткоїн

На крипторинок одночасно впливає велика кількість факторів.

Очікування зміни політики ФРС

Березнева інфляція у США в річному вираженні склала 5%, що стало найменшим значенням з травня 2021 року. За попередніми оцінками, темпи зростання споживчих цін знижуватимуться і надалі. Це посилює сподівання, що вже на наступному засіданні ФРС відмовиться від підвищення базової ставки, або, принаймні, підвищить її у цьому циклі востаннє. Подібні очікування вже відобразились і на ринку американських облігацій, дохідність за якими падає. У інвесторів знову просинається апетит до ризику.

«Очевидно, що ринок оцінює уповільнення зростання та подальше пом’якшення монетарної політики ФРС протягом 2023 року. В результаті, швидше за все, на ринок буде влито багато ліквідності. Біткоїн зазвичай найшвидше та найсильніше реагує на подібні монетарні зміни», — говорить генеральний директор компанії Banxa у США Річард Міко.

Банківська криза

Проблеми, які переживає американська банківська система, не лише підштовхуть ФРС до пом’якшення своєї позиції, але й вже допомогли ринку ліквідністю. «Однією з причин подорожчання біткоїну являється, як би це не було дивно, банкрутство американських банків. Для підтримки банківської системи ФРС було надруковано додаткові кошти більш ніж на $350 млрд», — пояснив «Мінфіну» керуючий активами, інвестор Михайло Пацан.

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Пошук «тихої гавані»

Незважаючи на те, що криптовалюти вважаються одними з найбільш ризикованих інвестицій, чимало інвесторів тікають у них із інших активів. На думку інвестиційного експерта Володимира Стойко, банківська криза похитнула довіру до класичної фінансової системи, що спровокувало перетікання коштів у криптовалюту.

Також, за словами експерта, сезон звітності компаній на фондовому ринку, швидше за все, не порадує інвесторів і цілком може стати найгіршим від часів пандемії. «Прогнозується падіння доходів приблизно на 6%. Це також спонукає інвесторів шукати альтернативні активи і біткоїн, який суттєво виріс з початку року, добре підходить для цього», — зазначає Стойко.

Подібної позиції дотримується і співзасновник мережі для токенізації цінних паперів Sologenic Боб Рас.

«Серед загострення геополітичної нестабільності, проблем банківської системи і зростання занепокоєння щодо резервних валют біткоїн став надійним притулком. Цей вирішальний момент означає прогрес для сектору цифрових активів. Нинішній час знаменує вихід біткоїну на світову арену як грізного активу», — переконаний Рас.

Так само і на думку генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца, зростання біткоїну підкреслює використання криптовалюти як притулку від державної монетарної політики, підвищення процентних ставок та ризиків зберігання коштів у традиційних банках.

Психологія

Незважаючи на суттєвий ріст з початку року біткоїн торгується все ще більш ніж вдвічі дешевше своїх піків осені 2021 року. Для багатьох інвесторів ті показники залишаються орієнтиром, до яких криптовалюта має рано чи пізно повернутись і вони побоюються не встигнути придбати її перед черговим ралі. При цьому інвестори не зважають на посилення регулювання криптосфери.

Що чекає на біткоїн далі

В першу чергу ціна на головну криптовалюту залежатиме від показників інфляції та заяв або хоча б натяків ФРС щодо готовності пом’якшувати свою позицію. Якщо ринок отримає такі сигнали, це додасть пального для укріплення позицій криптовалют.

На думку засновника криптовалютної біржі Kyrrex Віктора Кочетова, позитивна тенденція росту біткоїну може зберегтися до кінця квітня. Після цього монета або остаточно закріпиться на певній позначці, яку й буде утримувати до кінця року, або втратить позиції через кілька місяців, якщо економічна ситуація в США погіршуватиметься.

Михайло Пацан припускає, що після нинішнього подорожчання криптовалюти можлива ще одна корекція десь до рівня $25−28 тис., а вже після неї почнеться подальший ріст, який може навіть оновити історичний максимум у $68 тис.

На продовження зростання вартості криптовалют чекає і аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. «Щомісячні дані щодо інфляції в США є досить важливою подією, щоб викликати відчутну реакцію на крипторинку. Адже ці дані безпосередньо вплинуть на рішення ФРС у травні. Вище рівня $30 тис. за монету знаходиться психологічний опір у $36 тис. За технічними показниками це значуща зона, до якої прагнутимуть покупці біткоїну».

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Криптовалютний ринок традиційно високоволатильний і різкі зміни тенденцій на ньому були вже неодноразово. Водночас за даними аналітичної компанії Santiment на ринок почали повертатись «кити», які минулого року відсижувались у холодних гаманцях. А це може значно яскравіше говорити про завершення криптозими, ніж подорожчання біткоїну на кілька тисяч доларів.