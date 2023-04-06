У сучасному світі активи можуть мати різні форми — від традиційних акцій і облігацій до новітніх криптовалют. Як передати криптовалюти у спадщину — розповість «Мінфін».
Крипта у спадок: що потрібно зробити, щоб її передати та отримати
Кейс Метью Мелона
Метью Меллон, мільярдер зі списку Forbes, багатий підприємець з родини американських банкірів (Mellon Financial Corporation), у 2018 році раптово помер у своєму готельному номері в Канкуні. Він ввійшов в список мільярдерів завдяки своїм інвестиціям у Ripple. На момент смерті його криптокапітал складав приблизно $1 млрд, майже $200 млн з них була в XPR.
Зазвичай криптоактиви зберігають:
- в кастодіальних гаманцях
- на апаратних гаманцях
- на mobile wallet
- або на локальному програмному гаманці
До гаманця, в якому зберігається валюта, можна отримати доступ лише за допомогою закритого ключа. Так що з одного боку, потрібно зберігати ключ у безпеці та конфіденційності. А з іншого боку, якщо ваші близькі чи особистий представник не знають, де знайти ключ або не можуть отримати доступ до нього, ваші спадкоємці можуть не отримати ваші криптоактиви у спадок.
Саме це трапилось з родиною Меллона. Коли родина почала розбиратись з його фінансовими справами, з'ясувалось, що криптоактивів в заповіті вказано не було. Жодна людина в його родині не мала доступу до секретного ключа і не знала, де він.
Замість того, щоб надати родині або адвокатам доступ до нього, Метью Меллон зберігав ключі від XRP на пристроях під іменами різних людей у різних місцях по всій країні.
Весь цей час XPR сильно коливався у вартості, родина втрачала мільйони. Після отримання доступу до гаманців, з'ясувалося, що у Меллона був укладений окремий договір з Ripple, за яким він міг продавати XPR лише невеликими «порціями». А отже родина не могла продати більшу частку активів, щоб сплатити борги Меллона та його податкові заборгованості.
Як потрібно діяти
Якщо ваші криптоактиви зберігаються на гаманці (йдеться як про холодні, так і гарячі гаманці), то передача їх у спадок дуже проста.
1. Необхідно щоб спадкоємець знав про існування такого гаманця;
2. В нього мають бути ключі доступу до цього гаманця.
Річ у тім, що якщо ви навіть вкажете криптогаманець у заповіті й спадкоємець офіційно отримає його у спадщину без ключів доступу, активи будуть безповоротно втрачені.
Звідси випливає й інше розв'язання питання — вказати у заповіті ключі доступу до криптогаманця, тим самим обмежити доступ спадкоємця до криптоактивів до того часу, поки заповіт не буде оприлюднено, а спадок оформлено згідно з чинним законодавством.
З централізованими криптобіржами питання спадку вирішується дещо складніше.
Перше, що необхідно зробити — це повідомити майбутнього спадкоємця, що у вас є рахунок на криптобіржі й на ньому зберігаються цифрові активи. Якщо наразі надання такої інформації спадкоємцю ви вважаєте недоцільним, тоді варто вказати дані акаунту на біржі в заповіті, бажано з інформацією для доступу до цього акаунту. Чим більше інформації ви вкажете (назву біржі, сайт, контакти, номер акаунту…) тим легше спадкоємцю буде отримати цифрові активи у спадок.
Якщо у спадкоємця є доступ до вашого акаунту тоді він без перешкод зможе переказати активи з вашого акаунту на свій. З точки зору моралі не має жодних перешкод це зробити, оскільки ще за життя ви надали йому цей доступ і не заперечували проти таких дій.
Коли все ж таки є бажання суворо дотримуватись закону, то можна спеціальним договором довірчого управління оформленим у нотаріуса надати можливість керувати рахунком спадкоємцю. Це найпростіший спосіб передачі криптовалюти у спадок.
Щоб жодним чином не порушувати закон і бути впевненим, що активи потраплять саме тій людині якій ви б хотіли їх передати після смерті, тоді потрібен нотаріально завірений заповіт. Інші спадкоємці, якщо вони є, без належно оформленого заповіту та спадщини можуть оскаржувати право власності в суді.
Коли дійшла справа до заповіту та спадщини й у спадкоємця (-ів) відсутній доступ до акаунту, тоді необхідно звертатися у службу підтримки криптобіржі. Почати необхідно з відкриття акаунту на біржі — це спростить звернення у службу підтримки, а в майбутньому на цей акаунт будуть переведені цифрові активи отримані у спадок.
Обов’язково верифікуйте акаунт, щоб зняти всі обмеження щодо операцій з цифровими активами. Далі звертаємося у службу підтримки біржі.
Приклад продемонструємо на Binance оскільки більшість українців мають відкриті акаунти саме на цій торговій платформі. Переходимо на головну сторінку біржі, здійснюємо вхід у свій акаунт.
Після входу натискаємо на значок повідомлення у правому нижньому куті екрану.
Відкриється вікно спілкування зі службою підтримки. Там буде безліч готових відповідей на розповсюджені питання. Натискаємо «Подивитися всі».
У списку, що відкриється обираємо «Успадкування акаунту».
Після ви будете перенаправлені на сторінку апеляції на спадок.
З цієї сторінки стає зрозумілим, що для передачі цифрових активів у спадок на Binance у заповіті обов'язково необхідно вказати email який підв'язаний до акаунту, та номер рахунку.
На інших біржах вимоги можуть відрізнятися, тож варто вказати якомога більше даних.
Які є ще підводні камені
У спадкоємця в процесі отримання спадщини виникнуть додаткові витрати на переклад документів на англійську мову та їх завірення нотаріусом. Якщо надіслати документи без перекладу, то є ризики отримання відмови на отримання спадку.
Які ще документи знадобляться:
- Ідентифікаційний документ померлого (паспорт, ID картка, водійське посвідчення, закордонний паспорт)
- Ідентифікаційний документ бенефіціара (паспорт, ID картка, водійське посвідчення, закордонний паспорт)
- Заповіт, дозвіл на спадщину. Тобто документ який засвідчує право на спадщину
- Якщо запит здійснюється від імені інших людей, то має бути доручення.
Після того як всі поля заповнено і документи завантажено, натискаємо кнопку «надіслати» та чекаємо відповіді служби підтримки. Якщо все зроблено правильно, активи будуть переказані на акаунт спадкоємця.
У випадку якщо право власності на цифрові активи так ніхто і не пред’явив, вони повинні перейти у власність держави.
Після смерті людини часто виникають проблеми щодо передачі її активів спадкоємцям. Розв'язання цих проблем ще за життя є надзвичайно важливим, адже неправильно оформлений спадок може призвести до безповоротних втрат.
Висновок простий: якщо ви інвестор у цифрові активи, вам слід заздалегідь подбати про те, що буде з вашими криптозаощадженнями, якщо вас не стане. Родині Меллона пощастило: вони отримали доступ до успадкованих активів. Щоправда, на це знадобилося три роки та безліч судових позовів.
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