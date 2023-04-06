Крипта у спадок: що потрібно зробити, щоб її передати та отримати

У сучасному світі активи можуть мати різні форми — від традиційних акцій і облігацій до новітніх криптовалют. Як передати криптовалюти у спадщину — розповість «Мінфін».

Кейс Метью Мелона

Метью Меллон, мільярдер зі списку Forbes, багатий підприємець з родини американських банкірів (Mellon Financial Corporation), у 2018 році раптово помер у своєму готельному номері в Канкуні. Він ввійшов в список мільярдерів завдяки своїм інвестиціям у Ripple. На момент смерті його криптокапітал складав приблизно $1 млрд, майже $200 млн з них була в XPR.

Зазвичай криптоактиви зберігають:

в кастодіальних гаманцях

на апаратних гаманцях

на mobile wallet

або на локальному програмному гаманці

До гаманця, в якому зберігається валюта, можна отримати доступ лише за допомогою закритого ключа. Так що з одного боку, потрібно зберігати ключ у безпеці та конфіденційності. А з іншого боку, якщо ваші близькі чи особистий представник не знають, де знайти ключ або не можуть отримати доступ до нього, ваші спадкоємці можуть не отримати ваші криптоактиви у спадок.

Саме це трапилось з родиною Меллона. Коли родина почала розбиратись з його фінансовими справами, з'ясувалось, що криптоактивів в заповіті вказано не було. Жодна людина в його родині не мала доступу до секретного ключа і не знала, де він.

Замість того, щоб надати родині або адвокатам доступ до нього, Метью Меллон зберігав ключі від XRP на пристроях під іменами різних людей у різних місцях по всій країні.

Весь цей час XPR сильно коливався у вартості, родина втрачала мільйони. Після отримання доступу до гаманців, з'ясувалося, що у Меллона був укладений окремий договір з Ripple, за яким він міг продавати XPR лише невеликими «порціями». А отже родина не могла продати більшу частку активів, щоб сплатити борги Меллона та його податкові заборгованості.

Як потрібно діяти

Якщо ваші криптоактиви зберігаються на гаманці (йдеться як про холодні, так і гарячі гаманці), то передача їх у спадок дуже проста.

1. Необхідно щоб спадкоємець знав про існування такого гаманця;

2. В нього мають бути ключі доступу до цього гаманця.

Річ у тім, що якщо ви навіть вкажете криптогаманець у заповіті й спадкоємець офіційно отримає його у спадщину без ключів доступу, активи будуть безповоротно втрачені.

Звідси випливає й інше розв'язання питання — вказати у заповіті ключі доступу до криптогаманця, тим самим обмежити доступ спадкоємця до криптоактивів до того часу, поки заповіт не буде оприлюднено, а спадок оформлено згідно з чинним законодавством.

З централізованими криптобіржами питання спадку вирішується дещо складніше.

Перше, що необхідно зробити — це повідомити майбутнього спадкоємця, що у вас є рахунок на криптобіржі й на ньому зберігаються цифрові активи. Якщо наразі надання такої інформації спадкоємцю ви вважаєте недоцільним, тоді варто вказати дані акаунту на біржі в заповіті, бажано з інформацією для доступу до цього акаунту. Чим більше інформації ви вкажете (назву біржі, сайт, контакти, номер акаунту…) тим легше спадкоємцю буде отримати цифрові активи у спадок.

Якщо у спадкоємця є доступ до вашого акаунту тоді він без перешкод зможе переказати активи з вашого акаунту на свій. З точки зору моралі не має жодних перешкод це зробити, оскільки ще за життя ви надали йому цей доступ і не заперечували проти таких дій.

Коли все ж таки є бажання суворо дотримуватись закону, то можна спеціальним договором довірчого управління оформленим у нотаріуса надати можливість керувати рахунком спадкоємцю. Це найпростіший спосіб передачі криптовалюти у спадок.

Щоб жодним чином не порушувати закон і бути впевненим, що активи потраплять саме тій людині якій ви б хотіли їх передати після смерті, тоді потрібен нотаріально завірений заповіт. Інші спадкоємці, якщо вони є, без належно оформленого заповіту та спадщини можуть оскаржувати право власності в суді.

Коли дійшла справа до заповіту та спадщини й у спадкоємця (-ів) відсутній доступ до акаунту, тоді необхідно звертатися у службу підтримки криптобіржі. Почати необхідно з відкриття акаунту на біржі — це спростить звернення у службу підтримки, а в майбутньому на цей акаунт будуть переведені цифрові активи отримані у спадок.

Обов’язково верифікуйте акаунт, щоб зняти всі обмеження щодо операцій з цифровими активами. Далі звертаємося у службу підтримки біржі.

Приклад продемонструємо на Binance оскільки більшість українців мають відкриті акаунти саме на цій торговій платформі. Переходимо на головну сторінку біржі, здійснюємо вхід у свій акаунт.

Після входу натискаємо на значок повідомлення у правому нижньому куті екрану.

Відкриється вікно спілкування зі службою підтримки. Там буде безліч готових відповідей на розповсюджені питання. Натискаємо «Подивитися всі».

У списку, що відкриється обираємо «Успадкування акаунту».



Після ви будете перенаправлені на сторінку апеляції на спадок.



З цієї сторінки стає зрозумілим, що для передачі цифрових активів у спадок на Binance у заповіті обов'язково необхідно вказати email який підв'язаний до акаунту, та номер рахунку.

На інших біржах вимоги можуть відрізнятися, тож варто вказати якомога більше даних.

Які є ще підводні камені

У спадкоємця в процесі отримання спадщини виникнуть додаткові витрати на переклад документів на англійську мову та їх завірення нотаріусом. Якщо надіслати документи без перекладу, то є ризики отримання відмови на отримання спадку.

Які ще документи знадобляться:

Ідентифікаційний документ померлого (паспорт, ID картка, водійське посвідчення, закордонний паспорт)

Ідентифікаційний документ бенефіціара (паспорт, ID картка, водійське посвідчення, закордонний паспорт)

Заповіт, дозвіл на спадщину. Тобто документ який засвідчує право на спадщину

Якщо запит здійснюється від імені інших людей, то має бути доручення.

Після того як всі поля заповнено і документи завантажено, натискаємо кнопку «надіслати» та чекаємо відповіді служби підтримки. Якщо все зроблено правильно, активи будуть переказані на акаунт спадкоємця.

У випадку якщо право власності на цифрові активи так ніхто і не пред’явив, вони повинні перейти у власність держави.

Після смерті людини часто виникають проблеми щодо передачі її активів спадкоємцям. Розв'язання цих проблем ще за життя є надзвичайно важливим, адже неправильно оформлений спадок може призвести до безповоротних втрат.

Висновок простий: якщо ви інвестор у цифрові активи, вам слід заздалегідь подбати про те, що буде з вашими криптозаощадженнями, якщо вас не стане. Родині Меллона пощастило: вони отримали доступ до успадкованих активів. Щоправда, на це знадобилося три роки та безліч судових позовів.