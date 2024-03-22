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22 березня 2024, 12:30

Біткоїн за тиждень подешевшав на $7 тис.: що робити інвестору

14 березня біткоїн досяг нового рекордно високого рівня у $73 750, і з того часу ціна впала на $7 000 (станом на вечір 21 березня). Чому власникам «цифрового золота» не варто панікувати, розповів засновник White Rock Management Сергій Тронь.

Зліт біткоїна та його падіння знову змушує сперечатися інвесторів – і прихильників, і противників криптовалюти.

Чому падіння BTC було очікуваним

З огляду на ейфорію минулого тижня, коли біткоїн злетів понад $73 тис., багато хто тепер приголомшений темпами корекції до $63,3 тис.

Негативно налаштована частина криптосуспільства лише підкидає дрів до ватри. Я впевнений, що криптоентузіасти насправді не потребують запевнень або настанов, але я хотів би відзначити одну річ, яку ми часто не беремо до уваги: ринкове життя сповнене злетів і падінь.

Ми бачили підтвердження цього правила у березні 2020 року, коли ціна впала з $8 тис. до $3,9 тис. всього за два дні; і в листопаді 2021 року, коли біткоїн йшов до $45 тис. після зростання в попередні тижні. Ми все це бачили, нічого незвичайного.

Негативні новини, такі як історія з FTX, можуть чинити тиск на ринок. Крім того, відбувається звичайна фіксація прибутку, адже суть спотових біткоїн-ETF у цьому й полягає: фіксувати дохідність для клієнтів інвестиційних фондів.

Багато хто говорив, що це станеться, і це сталося: щойно ціна біткоїну досягла $73 тис., власники конвертували свої цифрові активи у прибуток — звідси й відкат у ціні. Це лише ще раз підтверджує ефективність спотових біткоїн-ETF, як інвестиційного механізму в системі нової світової економіки.

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Що буде далі

Що мене зараз цікавить більше: яку ціну ринок вважатиме найнижчою, перш ніж великі власники повернуться до покупок? А повірте, вони купуватимуть, і ціна BTC знову зросте. Особливо враховуючи, що в них залишилися запаси перед халвінгом, а простору для маневру в квітні майже не залишилося. Зачекаємо та подивимося.

У будь-якому разі, хотілося б вірити, що інвестори вдадуться до стриманої тактики прийняття рішень, про яку не пошкодують у майбутньому. Їм також ніколи не варто припиняти тримати руку на пульсі. Я помітив, що продовжують з'являтися нові, оптимістичніші прогнози для BTC, попри те, що ціни наразі знижуються.

Наприклад, аналітики британського банку Standard Chartered (компанія, що котирується на біржі FTSE 100) покращили початковий прогноз на солідні $50 тис.: вони очікують, що до кінця 2024 року BTC досягне $150 тис., $250 тис. — до кінця 2025 року. Як й інші гравці ринку, ці аналітики відзначають потенціал ще спотових біткоїн-ETF.

Особисто я не маю сумнівів, що вони перебувають на початку свого шляху і мають достатньо часу, щоб продемонструвати весь спектр можливостей; у поєднанні з деякими іншими фундаментальними факторами (халвінг, пом'якшення монетарної політики ключовими світовими банками) вони сприятимуть подальшому зростанню ціни біткоїну.

Залишаюся холоднокровним і зібраним, і тримаю мою крипту під рукою.

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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 березня 2024, 13:15
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Купувати… тіко купувати. Налітай, подешевіло…
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Dmitrik7
Dmitrik7
22 березня 2024, 13:51
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Нічого не треба робити, якщо купувув раніше.
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