Ефект Трампа: як «Мінфін» змінив свій портфель акцій у день виборів

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року додала оптимізму фінансовим ринкам США. S&P 500 за тиждень додав більше 5%, RUSSEL 2000 — 9 %, DOW JONES — 4,7%. Але вплив на агресивний портфель акцій «Мінфіну» не був таким однозначним. Розповідаємо як ефект Трампа вплинув на наші інвестиційні рішення.

Чому долар злетів, а золото просіло на новинах із виборчих дільниць

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року американський долар значно зміцнився. Це було зумовлено кількома ключовими факторами:

Очікування від економічної політики нового господаря Білого дому. Інвестори прогнозують, що нова адміністрація впровадить протекціоністські заходи, такі як підвищення мит на імпорт та зниження податків. Ці дії можуть стимулювати внутрішнє виробництво та підвищити інфляційний тиск, що, своєю чергою, може призвести до збереження або навіть підвищення відсоткових ставок ФРС. А це завжди грало на зміцнення долара.

Зростання прибутковості казначейських облігацій. На тлі очікувань щодо економічної політики Трампа прибутковість казначейських облігацій США зросла. Вищі прибутковості роблять американські активи більш привабливими для інвесторів, що підвищує попит на долар.

Сильні економічні показники США. Позитивні економічні дані, зокрема, зростання зайнятості та споживчих витрат, підкріплюють довіру інвесторів до американської економіки, що також сприяє зміцненню долара.

Комбінація очікувань щодо економічної політики нової адміністрації, зростання прибутковості державних облігацій та сильних економічних показників призвела до значного зміцнення американського долара після перемоги Трампа на виборах.

Крім того, майбутній президент пообіцяв дуже швидко завершити всі військові конфлікти. Як наслідок ціни на «безпечну гавань» у вигляді золота почали знижуватися.

Що «Мінфін» зробив із «золотими» акціями

«Мінфін» продавав активи, пов’язані з цим дорогоцінним металом, оскільки бачить подальшу перспективу зміцнення долара.

У нашому портфелі золото було представлено через купівлю двох золотодобувних компаній:

Barrick Gold Corporation (GOLD) — 4 акції

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) — 15 акцій

Обидві було продано у день виборів. Хоча ми трохи запізнилися, оскільки інвестори почали обігрувати перемогу Трампа ще з кінця жовтня, у зв’язку з чим наші реалізовані прибутки виявилися гіршими.

Тикер GOLD ми продали по ціні $18,95, заробили $4,25 на акції (+28,9%)

Тикер SAND продано по ціні $6,28 з прибутком $0,73 на акції (+13,2%)

Прибуток у фіаті склав $27,95.

Як наслідок, наш портфель залишився без «золотих» акцій. Наразі інвестувати в цей дорогоцінний метал ми не маємо наміру, проте плануємо повернутися до нього, як тільки індекс долара США перевищить відмітку в 108. Ми припускаємо, що очікування інвесторів щодо політики Трампа є помилковими: ФРС продовжить знижувати ставку і, як наслідок, долар знову почне девальвувати відносно основних валют.

Індекс долара США (тижневий графік)

Джерело: TVC

Які це будуть інструменти, будемо визначатись після справдження прогнозів щодо DXY.

Також після реалізації цього прогнозу будемо нарощувати позицію в облігаціях. Зараз агресивний портфель акцій «Мінфіну» містить одну акцію UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury). Ця позиція має бути збільшена в 5−8 разів.

Ціна на нафту: можливі всі варіанти

Політика Дональда Трампа може суттєво вплинути на вартість нафти, але однозначно відповісти на питання, що буде відбуватися з вартістю цього енергоресурсу із такою кількістю невідомих, неможливо.

З одного боку, Трамп відомий своєю підтримкою традиційних енергоресурсів. Його адміністрація може сприяти розвитку видобутку та зниженню обмежень для нафтогазової галузі. Це збільшить внутрішній видобуток, а отже, і пропозицію на ринку, що сприятиме здешевленню чорного золота.

Проте послаблення регуляцій для викопного палива та менш активна підтримка відновлюваної енергетики негативно вплине на інвестиції у «зелений» сектор. Гальмування розвитку відновлюваних джерел означатиме довшу залежність від нафти як основного джерела енергії, що підтримає попит і ціну на цю сировину в довгостроковій перспективі.

Також політичні рішення щодо інших країн-виробників нафти, таких як росія чи Іран, можуть вплинути на доступ цих країн до глобальних ринків. Якщо адміністрація нового президента вирішить посилити санкції або обмежити імпорт нафти з певних країн, це зменшить світову пропозицію та, відповідно, до сприятиме зростанню цін на нафту.

Багато запитань — мало відповідей. А в нашому портфелі відразу три компанії з нафтогазового сектору (APA, OXY, BTE) і їхні результати невтішні.

Результат інвестування в акції нафтових компаній

Джерело: «Мінфін»

Технічно ще залишається шанс на зростання вартості чорного золота до позначки у $100 барель, і ми на нього розраховуємо. Але якщо падіння ціни продовжиться, ми не готові терпіти зростання збитків і будемо продавати в мінус. Тригером для фіксації збитків є цінова відмітка у $64 за барель WTI.

Вартість нафти марки WTI (місячний графік)

Джерело: Blackbull

Мінус проблема

В нашому портфелі присутній актив MBLY, компанія, що розробляє та впроваджує передові системи допомоги водієві (ADAS), а також технології та рішення для автономного водіння по всьому світу.

Її результати були невтішними, але ми робили ставку на те, що з часом зростання ринку автономних транспортних засобів підвищить інтерес до цієї компанії і це спрацювало. У листопаді вартість акцій MBLY зросла більше ніж на 21% і продовжує впевнено рухатися вгору. 31 жовтня компанія оприлюднила фінансові результати за третій квартал і повідомила про збільшення доходу до $486 млн або на 11% порівняно з попереднім кварталом.

Хоча це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, позитивна квартальна динаміка підвищила довіру інвесторів. Також у вересні Mobileye оголосила про припинення внутрішньої розробки лідара наступного покоління, що може свідчити про оптимізацію ресурсів та фокус на ключових напрямках розвитку.

Фіксуємо прибуток по «зелених» акціях, але не по всіх

Президентство Дональда Трампа може негативно вплинути на сектор «зеленої» енергетики. Під час свого попереднього строку у кріслі президента США Трамп ініціював зменшення фінансування ініціатив у сфері відновлюваної енергетики та скорочення програм стимулювання чистих технологій. Скорочення субсидій і податкових пільг для відновлюваних джерел, таких як сонячна і вітрова енергетика, може призвести до зниження інвестицій в цей сектор, що ускладнить його зростання.

Сприятливіші умови для викопного палива знизять конкурентоспроможність «зеленої» енергетики, яка має вищі екологічні стандарти.

У 2020 р, при адміністрації Дональда Трампа, Вашингтон виходив із системи Паризької угоди, покликаної обмежити глобальне потепління. Рік по тому за ініціативою чинного президента Джо Байдена Сполучені Штати повернулися до нього. Але Трамп неодноразово заявляв, що в разі вступу на посаду знову відмовиться від участі в Паризькій угоді

Враховуючи ці обставини, ми продали акції Fluence Energy, Inc. (FLNC) за ціною $22,09 у день президентських виборів і зафіксували прибуток за папером 22%. Разом із тим акції Vistra Corp. (VST) вирішили залишили.

Це може здатися нелогічним, оскільки прибуток за акціями VST на момент написання статті складав 69% і «правильніше» було би зафіксувати саме його. Але справа в тому, що бізнес Vistra більш диверсифікований і вплив політики Трампа для нього може мати позитивний ефект.

Компанія експлуатує високоефективні газові електростанції, які забезпечують значну частину її виробничих потужностей. Після придбання Energy Harbor у березні 2024 року, Vistra стала власником чотирьох атомних електростанцій загальною потужністю понад 6 400 МВт, що генерують достатньо безвуглецевої базової електроенергії для забезпечення 3,2 мільйона домогосподарств у США.

Компанія активно розвиває сонячні проекти (в тому числі кілька сонячних установок у Техасі та Іллінойсі), володіє та експлуатує найбільшу у світі акумуляторну систему зберігання енергії на об'єкті Moss Landing у Каліфорнії загальною потужністю 750 МВт/3 000 МВт/год.

Нарастили вкладення у криптоактиви

Значна частина нашого портфелю зараз зосереджена на блокчейні. Цю частку ми збільшили в день виборів, купивши дві акції Global X Blockchain ETF (BKCH) за ціною $50,22 за акцію.

BKCH — це біржовий фонд (ETF), який надає інвесторам можливість отримати доступ до компаній, що займаються технологією блокчейн. Фонд прагне відтворювати результати індексу Solactive Blockchain Index, інвестуючи в компанії, які можуть отримати вигоду від впровадження та розвитку блокчейн-технологій.

Це ставка не просто на технологію блокчейн, а на те, що обіцяв майбутній президент:

Створити національний стратегічний резерв біткоїнів.

Створити Консультативну раду з криптовалют, яка має сприяти розвитку та регулюванню криптосектору.

Підтримати крипто-майнінг на державному рівні задля економічного зростання.

Звільнити Гері Генслера та змінити керівництво SEC на прихильників криптовалют.

Крім цього, з Трампом в Конгрес та Сенат пройшли 219 кандидатів, які підтримують криптовалюти.

Всі ці фактори разом з ефектом халвінгу мають призвести до довготривалого ралі на ринку цифрових активів.

Щодо фіксації прибутку за криптовалютними активам, то ми орієнтуємося на дві часові відмітки:

Березень-квітень 2025 року

Жовтень 2025 року.

Весною може відбутися продаж цифрових активів на факті реалізації обіцянок Трампа. Ці обіцянки закладаються в ціну вже зараз.

Щодо осіннього «збору врожаю», то ми припускаємо, що восени закінчиться поточний цикл зростання ринку криптовалют.

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Стан портфелю

Реалізований дохід нашого портфелю сягнув 26,91%, нереалізований прибуток складає 15,27%.

Отже, якщо б у моменті ми хотіли зафіксувати прибуток і вийти з фондового ринку, то наші результати перевищили б 40% річних.

Стан агресивного портфелю акцій «Мінфіну»

Джерело: «Мінфін»

Також в процесі ребалансування портфелю були продані акції компанії Vodafone Group Public Limited Company (VOD). Ціль продажу — вивільнити ліквідність для інвестування в більш агресивні інструменти.

Цей папір не відповідав вимогам нашого портфелю щодо волатильності, хоча по ньому також була зафіксована незначна дохідність.

Наразі маємо на рахунку вільних $228, котрі в подальшому будуть інвестовані.