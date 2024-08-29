Нові криптовалюти, які варто купити на довгий строк

Напередодні комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) виступила із заявою, що підтримує легалізацію деяких криптовалют, що може значно вплинути на їх майбутній розвиток. Це відкриває нові можливості для інвесторів, особливо щодо тих активів, які демонструють довгостроковий потенціал.

З кожним місяцем на ринку з'являються нові криптовалюти, які становлять інтерес для інвесторів, які шукають перспективні активи для довгострокових вкладень. Проте вибір відповідної віртуальної валюти потребує ретельного аналізу та розуміння ринкових тенденцій. У цій статті ми розглянемо криптовалюти, які, на думку експертів, можуть показати значне зростання найближчим часом.

Перевірені лідери чи нові популярні криптовалюти: що вибрати?

Перед тим, як розглядати нові криптовалюти, важливо відзначити: навіть такі перевірені часом активи, як Bitcoin або Ethereum, все ще залишаються привабливими для довгострокових інвестицій. Однак все більше інвесторів звертають увагу на нові проекти, оскільки вони часто пропонують передові технології та високі перспективи зростання.

Список криптовалют, що розглядаються у статті:

Crypto All Stars — віртуальна валюта, яка робить ставку на активну спільноту та унікальний підхід. Pepe Unchained — проект з унікальною тематикою та потужною підтримкою ком'юніті. Base Dawgz — криптовалюта, що виділяється децентралізацією та прозорістю. Біткоїн — перша і найпопулярніша криптовалюта, чия ринкова капіталізація постійно залишається на високому рівні. Ethereum — провідна платформа для смарт-контрактів та децентралізованих додатків, на яку орієнтуються багато інвесторів на крипторинку.

1. Crypto All Stars

Інвестори, які перебувають у пошуках перспективних криптовалют з активною спільнотою та інноваційним підходом, все частіше звертають увагу на Crypto All Stars — проект, який варто додати до свого списку криптовалют. Цей проект орієнтований на спільноту та привертає увагу своїм унікальним підходом до децентралізації. Ринкова капіталізація цієї криптовалюти поки що не досягла піку, що відкриває великі можливості для зростання.

2. Pepe Unchained

Серед нових криптовалют особливу увагу привертає Pepe Unchained. Цей проект підірвав крипторинок завдяки своїй унікальній тематиці та потужній підтримці ком'юніті. Pepe Unchained — це не просто віртуальна валюта, це ціла субкультура, просякнута мемами та гумором, яка привертає увагу молоді та тих, хто хоче інвестувати у щось нестандартне. За останні місяці ціни на криптовалюти «жаб'ячої категорії» помітно зросли, і Pepe Unchained — яскравий приклад криптовалюти цієї групи.

3. Base Dawgz

Base Dawgz — це інноваційний криптовалютний проект, орієнтований на забезпечення децентралізації та прозорості через мультиланцюгову архітектуру. Проект пропонує користувачам унікальний досвід взаємодії з кількома блокчейнами, такими як Ethereum (ETH), Solana (SOL),Binance Smart Chain (BSC) та Avalanche (AVAX). Будучи однією з нових криптовалют Base Dawgz надає можливість користувачам вільно взаємодіяти і здійснювати транзакції в декількох блокчейн-екосистемах, використовуючи передові технології Web3, такі як Wormhole і Portal Bridge. Це сприяє створенню по-справжньому децентралізованої платформи, де користувачі можуть управляти своїми активами без обмежень.

4. Біткоїн

Біткоїн — це перша і найпопулярніша криптовалюта, з якої все почалося. Питання «Скільки коштує криптовалюта?» найчастіше пов'язаний саме з Біткоїном, оскільки його вартість та ринкова капіталізація впливають на загальні настрої на ринку. Потік інвестицій у біткойни залишається одним із найстабільніших, незважаючи на всі злети та падіння ціни. Біткоїн — це основа будь-якого портфеля.

5. Ethereum

Ethereum — це не просто криптовалюта, це ціла екосистема для створення децентралізованих програм та смарт-контрактів. Якщо Біткоін — це золото криптосвіту, то Ethereum — це нафта, яка живить інновації. Вартість криптовалюти Ethereum зростає завдяки постійним оновленням та розробкам, які роблять її ще більш затребуваною. Ethereum розглядається як майбутнє блокчейн-технологій. Ця криптовалюта давно вийшла на всі великі криптовалютні біржі, і її популярність продовжує зростати. Для тих, хто хоче купити криптовалюту, Ethereum є одним з найбільш доступних та затребуваних варіантів.

Як купити криптовалюту, яка може зрости? Приклади криптовалют

При виборі криптовалюти для інвестицій важливо як розуміти, що таке криптовалюта і які види цифрових грошей існують, а й правильно оцінити її потенціал зростання. У цьому розділі буде розглянуто популярні криптовалюти та нові криптовалюти, які можуть принести значний прибуток у майбутньому, а також питання, як купити криптовалюту та приклади криптовалют з їх поточними цінами та прогнозами зростання.

1. Crypto All Stars

Crypto All Stars — це одна з найперспективніших нових криптовалют на ринку. Проект орієнтований на спільноту, яка активно підтримує її розвиток. Токен $STARS в даний час коштує $0.0013966, але ця цифра повинна зрости із закінченням поточного етапу пресейлу. На етапі передпродажу валюта зібрала понад $600 000, а аудит токена проводився компанією Coinsult та німецькою фірмою SOLIDProof. Головний аргумент інвесторів, які ставлять на зростання Crypto All Stars — це його унікальна концепція та залучення ком'юніті. Очікується, що зі збільшенням числа користувачів та розширенням функціоналу платформа приверне ще більше уваги. Програма стекінгу $STARS пропонує щедрі винагороди: протягом двох років за кожен блок ETH нараховуватиметься 2801,44 токенів $STARS.

Інвестори зможуть претендувати на ці винагороди після завершення пресейлу. Ціни на криптовалюти такого типу можуть різко зрости, як тільки проект досягне певних віх розвитку. Як купити криптовалюту? На етапі пресейлу Crypto All Stars можна придбати на їхньому офіційному сайті.

ПЕРЕДПРОДАЖ CRYPTO ALL-STARS

2. Pepe Unchained

Pepe Unchained — це яскравий приклад криптовалюти, яка швидко набирає популярності завдяки своїй унікальній тематиці. Проект ґрунтується на інтернет-мемах, що приваблює молоду аудиторію. Поточна вартість монети складає $0.0091996, а на етапі пресейлу зібрано на даний момент $9,816,074. Pepe Unchained активно розвивається, і очікується, що в майбутньому вона буде ще більш затребувана завдяки культурній значущості мемів з PEPE та їх популярності у цифровому середовищі. У рамках стейкінгу $PEPU пропонується привабливий рівень винагород — до 187% на момент написання статті.

Приєднуючись до стекінгу $PEPU, інвестори отримують винагороди у розмірі 608,82 $PEPU токенів за кожен блок ETH. Ці винагороди розподілятимуться протягом двох років. Цей проект вже привертає увагу великих інвесторів, що також може позитивно вплинути на його зростання. Pepe Unchained можна придбати на їхньому офіційному пресейл-сайті.

ПЕРЕДПРОДАЖ PEPE UNCHAINED

3. Base Dawgz

Base Dawgz — ще один цікавий проект серед нових криптовалют. Ця віртуальна валюта робить ставку на децентралізацію та прозорість, що приваблює тих, хто цінує безпеку та анонімність у фінансових операціях. В даний час токен коштує $0.001774 і експерти прогнозують його значне зростання в майбутньому. За період передпродажу було продано токенів на $2986817. Аудит монети проводився компанією SOLIDProof.

Прогнозується, що Base Dawgz може значно зрости в ціні, особливо якщо проект продовжить дотримуватися своїх принципів та залучати все більше користувачів. Це може зробити його привабливим для довгострокових інвестицій. Поточна APY токена 808,5%, а відсоток стекінгу 37,0%. Токени Base Dawgz можна купити на сайті передпродажу — достатньо підключити гаманець і вибрати, яку монету інвестувати (ETH, USDT, SOL, AVAX або BNB).

ПЕРЕДПРОДАЖ BASE DAWGZ

4. Біткоїн

Біткоїн — це найпопулярніша криптовалюта і основа всього крипторинку. На сьогодні ціни на криптовалюти варіюються, і BTC зараз оцінюється в $58,502 за монету. Незважаючи на те, що Біткоїн вже давно займає лідируючі позиції, його потенціал для зростання залишається високим. Очікується, що зі зростанням прийняття криптовалют у світі та обмеженою кількістю монет на ринку, вартість Біткоїна може продовжити збільшуватися. Для багатьох інвесторів вкладення в Біткоїн залишаються одним з найбільш надійних способів зберегти і примножити капітал. Біткоїн можна купити будь-де: на Coinbase, Binance,Kraken та інших біржах.

5. Ethereum

Ethereum — це не просто криптовалюта, а ціла платформа, що дозволяє створювати децентралізовані програми (dApps) та смарт-контракти. Поточна вартість криптовалюти становить $2,618 за одиницю, і багато експертів вважають, що це лише початок її зростання. Прогнози зростання для Ethereum залишаються оптимістичними завдяки постійним оновленням мережі та збільшення кількості проектів, що працюють на базі Ethereum. Найближчим часом очікується впровадження нових технологій, таких як Ethereum 2.0, що може значно підвищити його вартість та продуктивність.

Плюси та мінуси купівлі нових криптовалют:

+ Високий потенціал зростання: Нові криптовалюти часто мають великі можливості для стрімкого зростання. Якщо проект успішний, то інвестори можуть одержати значний прибуток на ранньому етапі.

+Інноваційні технології: Нові проекти часто пропонують унікальні рішення та технології, що можуть значно вплинути на розвиток крипторинку та привернути увагу великих інвесторів.

+ Низький вхідний бар'єр: Вартість нових токенів зазвичай набагато нижча порівняно з усталеними криптовалютами, що робить їх доступними для більшої кількості інвесторів, включаючи тих, хто хоче спробувати свої сили з невеликими вкладеннями.

+ Ажіотаж та підтримка спільноти: Багато нових криптовалют швидко нарощують популярність завдяки активній підтримці спільнот, що може підвищити їх ліквідність і попит на ринку.

+ Різноманітність проектів: Нові криптовалюти можуть пропонувати унікальні та цікаві проекти, в яких можна брати участь із самого початку, отримуючи бонуси або знижки на токени на етапі пресейлу.

— Значний ризик: Ставка на нові криптовалюти пов'язана з великим ризиком. Багато проектів можуть не виправдати очікувань і зазнати невдачі, що призведе до втрати частини інвестицій.

— Нестача інформації: Нові криптовалюти часто мають обмежену історію та дані, що ускладнює оцінку їхнього потенціалу та ризиків для довгострокових вкладень.

— Низька ліквідність: На ранніх етапах нові токени можуть мати обмежену ліквідність, що ускладнює їх продаж чи обмін за бажаною ціною.

— Конкуренція з усталеними криптовалютами: Новим криптовалютам доводиться конкурувати з уже відомими та перевіреними проектами, такими як Біткоїн та Ethereum, які мають сильні позиції на ринку та велику кількість прихильників.



Що таке криптовалюта на етапі передпродажу, як купити криптовалюту на даному етапі та як зловити низькі ціни на криптовалюти?

Для інвесторів, які прагнуть значного прибутку, одним із найперспективніших моментів для придбання криптовалюти є участь у пресейлі чи ICO. У цій частині статті будемо розглядати, як можна знайти низькі ціни на криптовалюти і що є покупкою на етапі передпродажу.

Пресейл та ICO: основи

Пресейл токена — це етап, коли проект пропонує свої токени для покупки до офіційного запуску на ринку. Зазвичай пресейл проводиться серед обмеженого кола інвесторів, і це надає їм унікальну можливість купити токени за нижчою ціною, аніж вона, ймовірно, буде на ринку після офіційного запуску.

ICO (Initial Coin Offering) — це перший публічний етап продажу токенів, аналог IPO у традиційному фінансовому світі. Під час ICO проект відкриває продаж токенів для широкого загалу, що дозволяє залучити кошти для подальшого розвитку.

На пресейлі та під час ICO ціни на криптовалюти зазвичай значно нижчі, ніж після виходу токенів на ринок. Це пов’язано з тим, що проект лише починає свій шлях і прагне залучити інвесторів задля забезпечення подальшого зростання. Участь у пресейлі або ICO є можливістю вкластися в новий проект на ранній стадії, що може принести вигоду за умови успішного розвитку проекту та грамотного управління ризиками.

Що відбувається під час пресейлу та ICO?

Пресейл та ICO проходять у кілька етапів:

Підготовка та анонс: Проект готує всю необхідну документацію, включаючи Whitepaper, де описуються цілі, технологія та плани розвитку. Потім проводиться анонс пресейлу чи ICO, щоб привернути увагу потенційних інвесторів. Пресейл: На цьому етапі проект пропонує обмежену кількість токенів за зниженою ціною для ранніх інвесторів. Пресейл часто проводиться серед венчурних фондів, приватних інвесторів чи людей, які вже знайомі з командою проекту. Вартість криптовалюти на цьому етапі зазвичай нижча, ніж під час ICO або при виході на біржу. ICO: Після завершення пресейлу проект переходить до публічного продажу токенів. Це етап, коли проект залучає найбільшу кількість інвесторів та формує свою ринкову капіталізацію. Ціни на криптовалюти на етапі ICO вже вищі, ніж на пресейлі, але все ще можуть бути привабливими для тих, хто вірить у проект. Лістинг на біржі: Після завершення ICO та завершення всіх формальностей токени проекту починають торгуватися на криптовалютних біржах. Це момент, коли токени стають доступними для кола інвесторів, і ціна на криптовалюту може різко зрости, якщо проект набирає популярності.

Переваги та недоліки купівлі токенів на етапі пресейлу

Купівля токенів на етапі пресейлу має кілька значних плюсів та мінусів:

+ Низька вартість: Як уже згадувалося, вартість криптовалюти на етапі пресейлу зазвичай значно нижча, ніж після виходу на біржу. Це робить пресейл привабливим тим, хто хоче купити віртуальну валюту за максимально вигідною ціною.

+ Можливість високих прибутків: Якщо проект успішно завершує ICO та виходить на ринок, ціна токенів може значно зрости. Інвестори, які купили токени на пресейлі, можуть отримати значні прибутки, особливо якщо проект стає популярним.

+ Ранній доступ до інновацій: Беручи участь у пресейлі, інвестори отримують можливість підтримати інноваційні проекти на ранній стадії їх розвитку. Це особливо цікаво для тих, хто стежить за новими технологіями і хоче бути серед перших користувачів нових продуктів та послуг.

+ Підтримка проекту: Беручи участь у пресейлі, інвестори підтримують проект на початковій стадії його розвитку, що може бути важливим для тих, хто вірить у місію та ідеї команди. Ранні інвестори можуть отримати додаткові бонуси, такі як збільшення кількості токенів або спеціальні привілеї в екосистемі проекту.

+ Ексклюзивні умови: У деяких випадках пресейли пропонують ексклюзивні умови для ранніх інвесторів, такі як обмежений доступ до певних продуктів або сервісів проекту або участь в управлінні проектом.

— Обмежена ліквідність: Токени, куплені на етапі пресейлу, можуть бути заблоковані на певний час або мати обмежену ліквідність, що ускладнює їх продаж у разі потреби.

— Залежність від успіху проекту: Вартість токенів на етапі пресейлу безпосередньо залежить від успіху проекту. Якщо проекту не вдасться реалізувати свої цілі, або він втратить підтримку спільноти, вартість токенів може не збільшитись, а навпаки, впасти.

Як купити криптовалюту на етапі пресейлу?

Тепер, коли ми розібралися з основами пресейлу та його перевагами, поговоримо про те, як купити криптовалюту на даному етапі.

Пошук проекту: Перший крок — це знайти перспективний проект, який знаходиться на етапі пресейлу. Можна використовувати спеціалізовані платформи та сайти, які надають інформацію про майбутні пресейли та ICO, або підписатися на новини криптовалютного ринку, щоб бути в курсі актуальних пропозицій. Вивчення проекту: Перед покупкою токенів важливо провести ретельний аналіз проекту. Ознайомтеся з Whitepaper, вивчіть команду, технологію, конкурентів та ринок, на який орієнтований проект. Оцініть ризики та перспективи зростання токена. Реєстрація та участь: Для участі в пресейлі зазвичай потрібно зареєструватися на сайті проекту та пройти процедуру KYC (Know Your Customer), яка включає підтвердження особи. Після цього вам нададуть інструкції з купівлі токенів, які можуть включати відправку коштів на вказану адресу або використання спеціальних платформ для покупки. Зберігання токенів: Після покупки токенів важливо забезпечити їх надійне зберігання. Ви можете використовувати апаратні гаманці або програмні гаманці, що підтримують цей вид токенів. Очікування листингу на біржі: Після завершення пресейлу та ICO залишається тільки чекати, коли проект вийде на біржу і токени стануть доступними для торгівлі. На цьому етапі ви можете прийняти рішення про продаж токенів або продовжити тримати їх в очікуванні подальшого зростання ціни.

Купівля токенів на етапі пресейлу — це один із найризикованіших, але водночас і найприбутковіших способів інвестицій у нові криптовалюти. Пресейли та ICO надають можливість інвестувати у перспективні проекти на ранніх стадіях їх розвитку, що може принести значний прибуток за умови успішного результату. При цьому важливо зважати на те, що значна частина таких проектів може не виправдати очікувань. Тому інвестування на даному етапі вимагає ретельного аналізу проекту та уважного управління ризиками, щоб балансувати можливі збитки від невдалих вкладень із потенційною високою прибутковістю успішних проектів.

Насамкінець, інвестиції в нові криптовалюти можуть запропонувати значні можливості для зростання капіталу, особливо при правильному виборі проекту та вході на ранніх стадіях його розвитку. Однак важливо розуміти, що висока прибутковість завжди пов'язана з високими ризиками. На ринку криптовалют, як і в інших інвестиційних інструментах, існує основне правило: вищий ризик пов'язаний з потенційно високою прибутковістю, тоді як низький ризик часто супроводжується скромнішою прибутковістю. Це правило стосується не тільки криптовалют, але й інших активів. Тому ретельне вивчення проекту, розуміння його технології та цілей, а також увага до ринкових трендів є ключовими елементами успішних інвестицій.

Висновок

Інвестуючи у віртуальну валюту, варто розглянути як популярні криптовалюти, так і нові проекти, які пропонують інноваційні рішення та перспективи зростання. Приклади криптовалют, розглянуті у статті, показують, що на ринку є як перевірені часом активи, так і новачки, які можуть стати наступним успіхом.

Участь у пресейлі чи ICO — це шанс придбати токени за низькими цінами та отримати вигоду, якщо проект виявиться успішним. Однак завжди важливо пам'ятати про ризики та підходити до інвестицій відповідально. Зрештою, диверсифікація портфеля та ретельний аналіз є головними союзниками будь-якого інвестора, який прагне успіху на криптовалютному ринку.