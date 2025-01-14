Нестандартні криптофонди: як працюють і на чому заробляють

Власники біржових фондів хочуть збільшити заробітки на криптовалютному ажіотажі. А тому вигадують все креативніші (але потенційно ризикованіші) варіанти розширення кола інвесторів у криптовалюти. Про найцікавіші пропозиції розповість «Мінфін».

На початку 2024 року комісія США з цінних паперів та бірж (SEC) схвалила перші спотові біткоїн-ETF, влітку офіційно запрацювали такі ж фонди на Ethereum, далі з’явилися опціони на біткоїн, посипалися заявки на спотові ETF щодо інших цифрових активів. Наприкінці минулого року до SEC було надіслано чимало заявок на відкриття «нестандартних» ETF.

Наприклад, ETF від ProShares номінуватиме прибутковість S&P 500 у біткоїнах. Фонди, які планують відкрити Strive Asset Management та REX Shares, пропонуватимуть доступ до конвертованих облігацій, випущених компаніями для придбання біткоїнів. А ETF-компанія Volatility Shares хоче запустити зворотні і кредитні фонди Solana, а також інструмент, який відстежуватиме шостий за величиною цифровий токен за допомогою ф'ючерсних контрактів.

Загалом, якщо заявки будуть схвалені, у 2025 році на ринку з'явиться понад десяток нових криптовалютних фондів, всього через рік після створення перших в історії США біткоїн-ETF.

ETF Bitcoin Standard Corporations від Bitwise

Майже за декілька днів до початку 2025 року фонд Bitwise подав заявку на створення ETF Bitcoin Standard Corporations.

Цей біржовий продукт буде зосереджений на акціях компаній, які:

Прийняли біткоїн-стандарт.

Тримають у корпоративному казначействі щонайменше 1000 BTC.

Мають ринкову капіталізацію від $100 млн.

Мають середньоденну ліквідність щонайменше $1 млн.

Публічний вільний обіг акцій не менше 10%.

На відміну від інших ETF, які зазвичай визначають вагу акціям на основі ринкової капіталізації компанії, фонд Bitwise робитиме це на основі ринкової вартості біткоїнів, що належать відповідній компанії.

Це означатиме, наприклад, що Tesla із її ринковою капіталізацією в $1,2 трлн матиме меншу вагу в цьому фонді, ніж MicroStrategy із її ринковою капіталізацією в $80 млрд, оскільки Telsa володіє близько 10 000 BTC, а MicroStrategy — 447 470 BTC.

Бути включеними в Bitwise Standard Corporations ETF мають шанс понад 20 компаній, 30% із яких — компанії з майнінгу біткоїна.

Цікаво, що Bitwise подав заявку на ETF у той самий день, коли Strive, заснована Вівеком Рамасвамі, подала заявку на запуск ETF, що відкриває доступ до «біткоїн-облігацій», інвестуючи в конвертовані облігації, випущені MicroStrategy та іншими корпоративними власниками біткоїнів.

Запуск цього фонду відбувається на тлі масштабних покупок BTC публічними компаніями, які придбають криптовалюту номер один, аби підвищити ціни на свої акції. Така історія видається нам доволі знайомою і дозволяє провести паралелі з крахом доткомів у 2000 роках, коли компанії додавали до своєї назви «.com» і їхні акції злітали в ціні. Але це зростання як тоді, так і тепер не підкріплений фундаментальними показниками діяльності компанії, що може призвести до аналогічних наслідків у майбутньому.

Однією із останніх покупок біткоїну публічною компанією стало придбання BTC KULR Technology Group. 16 грудня 2024 року керівництво компанії оголосило, що витратило $21 млн на купівлю 217,18 BTC за середньою ціною $96 694, в результаті чого ціна акцій компанії за день зросла на понад 40%, а в подальшому досягла історичного максимуму на позначці у $5,49. На момент публікації акції KULR впали в ціні на понад 50% і торгуються за $2,76.

Гібридні ETF

SEC вже схвалила перші гібридні ETF на основі біткоїна та етеріума від Hashdex і Franklin Templeton.

Склад цих фондів відображатиме частки біткоїна та ефіру за ринковою капіталізацією (приблизно 80% BTC та 20% ETH). Запуск очікується цього місяця.

У повідомленні від 19 грудня 2024 року SEC повідомила про схвалення ETF Nasdaq Crypto Index US від Hashdex, який торгуватиметься на фондовому ринку Nasdaq, а також ETF Franklin Crypto Index, який торгуватиметься на біржі Cboe BZX. Обидва індекси утримуватимуть, як забезпечення, спотовий біткоїн та ефіріум.

Примітно, що SEC схвалила оновлену заявку Franklin Templeton від 18 грудня 2024 року на прискореній основі (за один день).

Комісія також заявила, що пропозиції компаній відповідають критеріям закону про біржі, який вимагає від емітентів мати правила для запобігання шахрайським і маніпулятивним діям, захисту інвесторів і суспільних інтересів.

Це схвалення SEC може надихнути інші компанії скопіювати цей крок. Хто наступний? BlackRock? Grayscale?

Solana Staking ETP

Нестандартні криптофонди відкриваються не тільки у Штатах. Так, компанія Bitwise запустила Solana Staking ETP у Європі.

Це інвестиційний продукт, доступний на фондовій біржі зі стикером BSOL, який дозволяє інвесторам отримувати дохід від стейкінгу токенів Solana (SOL) без необхідності володіти криптовалютою або самостійно брати участь у стейкінгу.

Європейський фонд з'явився менше, ніж через місяць, після того, як Bitwise оголосив про свої плани вивести на біржу в США ETF Solana і зареєстрував статутний траст у Делавері. Рішення Bitwise розбудувати свою інфраструктуру стекінгу SOL також може дати йому можливість пропонувати винагороди за стейкінг для свого спотового SOL ETF у США.

Усі поточні заявки в США (спотові ETF) не мають винагороди за стейкінг через проблеми із законодавством про цінні папери, але є припущення, що це може змінитися під керівництвом Пола Аткінса на чолі SEC.

Bitwise вперше запропонував європейський Solana ETP, коли придбав лондонську ETC Group і її продукт ESOL. Під управлінням цього ETP наразі перебувають активи на суму $24 млн, порівнюючи з $27 млн місяць тому. Проблема інвесторів в ESOL полягає у відсутності винагороди за стейкінг, яка була досить високою (~7%) для інвесторів Solana останніми місяцями. BSOL виплачує винагороди за стейкінг.

Винагорода за стейкінг Solana надходять у вигляді токенів SOL, які користувачі та мережа виплачують валідаторам за керування програмним забезпеченням блокчейну. Валідатори передають ці нагороди стейкерам, щоб змагатися за ставку SOL. За даними Solana Compass, для стейкерів розмір винагороди становить близько 8% на рік, що у понад удвічі перевищує середній APY ставок на Ethereum.

Щоб було зрозуміло, емітенти Solana ETP не сплачують цю повну суму. 21Shares's Solana Staking ETP, п'ятий за величиною криптовалютний ETP у Європі, платить 5,49%. Bitwise платитиме 6,48%. 21Shares також стягує комісію за управління в розмірі 2,5%, а BSOL коштуватиме інвесторам 0,85% на рік.

Водночас жоден із ETF-фондів Solana у США не включатиме винагороди за стейкінг, згідно поточних заявок. Але такий порядок речей може змінитися. Постачальник стейкінгу для Bitwise, Marinade, найняв нью-йоркського банківського керівника Гедлі Стерна на посаду свого комерційного директора у вересні, можливо, щоб підготуватися до попиту зі сторони американських установ, які прагнуть отримати доступ до дохідності Solana.

Найімовірніше, SOL ETF будуть схвалені в США лише після того, як комбіновані BTC і ETH, Litecoin і продукти HBAR отримають «зелене» світло.

Біткоїн Bond ETF

Інвестиційна компанія Вівека Рамасвамі, Strive, подала заявку на запуск біткоїн-Bond ETF.

Чому саме на неї звертаємо увагу? — Новообраний президент США Дональд Трамп призначив Вівека Рамасвамі разом із Ілоном Маском керувати департаментом ефективності уряду D.O.G.E.

Згідно із заявою від 26 грудня, компанія з управління активами Strive звернулася до регуляторів Сполучених Штатів із проханням про дозвіл на лістинг біржового фонду (ETF), який інвестує в конвертовані облігації, випущені MicroStrategy та іншими корпоративними покупцями біткоїна.

Згідно з документом, ETF прагне запропонувати доступ до біткоїн-облігацій, які позиціонуються, як конвертовані цінні папери, випущені MicroStrategy або іншими компаніями, які планують інвестувати всі або значну частину доходів у біткоїн.

ETF Strive Bitcoin Bond ETF матиме доступ до біткоїн-облігацій безпосередньо або через фінансові деривативи, такі як свопи та опціони. Компанія ще не визначила розмір комісії за управління, але активні фонди зазвичай стягують більше, ніж пасивні індексні фонди.

Пам'ятаємо про ризики

У 2024 році ринок біржових фондів увійшов у нову еру, в якій криптовалюти стали невід'ємною частиною традиційних інвестиційних інструментів. Різноманітність нових пропозицій, таких як спотові ETF на біткоїн та ефіріум, гібридні ETF, а також інноваційні продукти на основі стейкінгу Solana та біткоїн-облігацій, свідчить про швидке зростання інтересу до цифрових активів серед інституційних та приватних інвесторів.

Проте, попри значні можливості, пов’язані з інвестуванням у криптовалютні ETF, існують і ризики, особливо з огляду на подібність сучасного ринку до періоду дотком-бульбашки. Хоча нові інструменти пропонують вигідні умови, як-от високі винагороди за стейкінг або прямий доступ до цифрових активів, інвесторам варто уважно оцінювати фундаментальні показники компаній, щоб уникнути спекулятивних втрат.