Активним інвесторам, які укладають угоди досить часто і не можуть собі дозволити затримки, потрібна не тільки підтримка широкого списку криптовалют, а й гарантія безпеки. Згідно зі статистикою, 2024 року обсяг щоденних транзакцій на найбільших криптовалютних біржах перевищив $100 млрд, а кількість користувачів криптогаманців у всьому світі сягнула 420 мільйонів. Водночас близько 60% криптоінвесторів використовують мобільні версії, обираючи найкращі гаманці на Android, 40% інвесторів віддають перевагу апаратним і десктопним рішенням для підвищеної безпеки.

У 2025 році серед активних трейдерів популярні такі гаманці для криптовалют:

Best Wallet

OKX Wallet

Binance Wallet

Coinbase Wallet

Якщо докладніше вивчити їхні особливості, можна підібрати криптогаманець, який найкраще відповідає вашим цілям.

Best Wallet — оптимальний вибір для активних інвесторів

Best Wallet часто вибирають інвестори, які активно торгують цифровими валютами. Тут ви знайдете понад 100 криптовалют, включно з Bitcoin, Ethereum, Litecoin і безліччю інших альткоїнів, що буде зручно власникам диверсифікованих портфелів, оскільки можна буде швидко перемикатися між активами.

Best Wallet може інтегруватися з провідними біржами криптовалют. За даними досліджень, у 2024 році близько 75% трейдерів обирали гаманці з функцією миттєвого обміну, оскільки це зменшує тимчасові витрати на виконання ордерів і дає змогу оперативно реагувати на коливання криптовалютного ринку. Власники гаманця Best Wallet можуть обмінювати токени безпосередньо в додатку. Вбудовані інструменти для відстеження курсів і аналітики дають можливість стежити за ринковими змінами в реальному часі.

Варто також відзначити підвищену безпеку гаманця. Згідно з даними компанії PeckShield, у 2024 році загальні втрати від зломів, шахрайства і скаму у сфері криптовалют становили понад $3,01 млрд. Із цієї суми $2,15 млрд (71%) втрачено через хакерські атаки, а $834,5 млн (29%) — через шахрайські схеми. Крім того, за даними BeInCrypto, фішингові атаки на криптовалютні гаманці у 2024 році призвели до втрат у розмірі $500 млн, зачепивши понад 330 000 користувачів.

У Best Wallet знижено небезпеку злому завдяки низці функцій безпеки: двофакторній аутентифікації, шифруванню даних, розширеним налаштуванням приватності та підтримці апаратних гаманців. Вбудовані механізми захисту від фішингових атак і шахрайських транзакцій допомагають зробити ризики мінімальними і не переживати за збереження коштів.

У гаманця є своя криптовалюта BEST — внутрішній токен Best Wallet. Інвестори можуть накопичувати бали, виконуючи різні завдання, а потім обмінювати їх на монети. Власники токенів BEST у Best Wallet отримують знижені комісії на транзакції, а також можуть розраховувати на підвищені винагороди під час стейкінгу криптовалют.

Best Wallet також є і на смартфонах. Багатофункціональність і продуманий інтерфейс роблять його одним із найкращих гаманців на Android.

OKX Wallet — біржовий гаманець для криптовалют і швидких операцій

OKX Wallet — універсальний криптогаманець на Web3. Є на кількох платформах, включно з додатком, веб і розширенням. У ньому можна зберігати і маніпулювати криптовалютами на більш ніж 100 блокчейнах, включаючи Bitcoin, Ethereum і токени стандарту ERC-20.

Інтеграція з екосистемою OKX дає можливість проводити торгові операції та брати участь у DeFi-проєктах, не переходячи на сторонні платформи. Власники гаманця можуть скористатися низькими комісіями при обмінах всередині екосистеми OKX.

З точки зору безпеки, OKX Wallet забезпечується біометричною аутентифікацією, а також підтримкою мультипідписних транзакцій.

Мобільний застосунок OKX Wallet має функціонал оперативного і захищеного переказу коштів, підтримує створення декількох криптогаманців і вміє інтегруватися з апаратними рішеннями. Його також можна назвати одним із найкращих застосунків на Android для трейдерів, які цінують мобільність і оперативність.

OKX Wallet залишається популярним вибором серед активних інвесторів, на 2025 рік його використовують понад 10 млн користувачів у світі.

Binance Wallet — біржовий гаманець для криптооперацій на Binance

Binance Wallet — криптогаманець для активних інвесторів, відомий завдяки своїй інтеграції з Binance, однією з найвідоміших великих криптовалютних бірж у світі. Ця інтеграція відкриває прямий доступ до низки торгових можливостей, а також до сервісів DeFi, NFT і стейкінгу.

До слова, за даними Binance, кількість адрес гаманців зі зберіганням $100 і більше, зросла з 24 млн у січні 2024 року до майже 30 млн у 2025 році, тобто майже на 25%.

Binance Wallet охоплює майже всі затребувані активи — від Bitcoin і Ethereum до Binance Coin (BNB) і багатьох інших. Цей гаманець особливо зручний для активних трейдерів, які постійно здійснюють операції з цими валютами, оскільки вони можуть миттєво переказувати кошти на біржу і назад з мінімальними затримками.

З точки зору безпеки Binance Wallet надає два сильні рівні захисту. По-перше, використовується двофакторна автентифікація, яка посилює безпеку під час спроби зайти в гаманець. По-друге, Binance Wallet підтримує апаратні пристрої, якщо вам необхідно також зберігати більші суми. При цьому, наявний мобільний додаток надає доступ до біржі де б ви не знаходилися.

Coinbase Wallet — криптогаманець від відомої біржі Coinbase

Напевно ви чули про Coinbase. Ця компанія управляє найбільшою в США криптовалютною біржею. Але Coinbase Wallet — це самостійний продукт, який дає інвесторам зберігати криптовалюти на власних гаманцях, а не передавати їх на зберігання біржі Coinbase. Гаманець створений компанією Coinbase, тож він ідеально інтегрується з їхньою біржею — тобто, ви можете оперативно проводити транзакції та обміни. Крім того, у гаманця є доступ до DeFi-додатків, що є чудовою можливістю для тих, хто цікавиться прибутковими інвестиціями і хоче використовувати різні фінансові інструменти на базі блокчейн-технологій.

Coinbase Wallet дає змогу керувати різними активами в одному місці, підтримуючи широкий вибір цифрових валют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, токени стандарту ERC-20 та інші.

Гаманець має функції, що підвищують захист. Тут є і біометрична автентифікація, шифрування даних і підтримка підключення апаратних гаманців для більш безпечного зберігання коштів.

Coinbase Wallet можна використовувати у форматі мобільного додатка для iOS і Android, а також у вигляді браузерного розширення для Chrome і Brave. Такий універсальний доступ дає змогу легко встановлювати та використовувати гаманець на зручних для інвестора платформах, забезпечуючи максимальну гнучкість при управлінні криптовалютами.

Біржі, у яких є гаманці для криптовалюти

Багато великих криптовалютних бірж мають вбудовані гаманці для зберігання цифрових активів. Через них можна з легкістю і зручністю управляти коштами завдяки прямій інтеграції з платформами, на яких виконуються торгові операції.

Інвестори можуть миттєво переказувати кошти між гаманцем і біржею, брати участь у DeFi-додатках, стейкінгу та обмінах, не виходячи з екосистеми самої платформи. Ці гаманці підтримують безліч криптовалют і токенів, що робить їх зручними для користувачів із різноманітними активами.

Згідно зі статистикою, понад 60% криптовалютних трейдерів використовують саме біржові гаманці для своєї торгівлі, що підтверджує їхню зручність і популярність серед активних інвесторів.

Нижче наводимо загальний список бірж, у яких є власні гаманці для криптовалюти:

1. Coinbase (Coinbase Wallet)

2. Binance (Binance Wallet)

3. OKX (OKX Wallet)

4.Kraken (Kraken Wallet)

5.Huobi (Huobi Wallet)

6.KuCoin (KuCoin Wallet)

7.Bitfinex (Bitfinex Wallet)

8.Gemini (Gemini Wallet)

9.Bitstamp (Bitstamp Wallet)

10.Gate.io (Gate Wallet)

Типи криптогаманців на біржах: гарячі гаманці та холодні гаманці

Біржові гаманці можуть бути як гарячими (онлайн), так і холодними (офлайн). Залежно від своїх цілей ви можете вибирати найзручніший і найбезпечніший для себе варіант.

Через гарячі гаманці зручно займатися активною торгівлею та обмінами криптовалютою, оскільки вони завжди під'єднані до інтернету, але водночас вони схильні до більшого ризику злому. Наприклад, за останні кілька років було зафіксовано кілька великих зломів бірж, таких як Mt. Gox і Bitfinex, що підтверджує важливість обережності при зберіганні значних коштів у гарячих гаманцях. Проте, гарячі гаманці залишаються основним вибором для активних трейдерів через миттєвий доступ та інтеграції з безліччю платформ.

Як зазначив відомий трейдер і аналітик, Джон Чейніс, в одному зі своїх інтерв'ю: «Для активних трейдерів гарячі гаманці — це необхідний інструмент. Вони дають змогу моментально реагувати на зміни ринку, що критично важливо в умовах високої волатильності криптовалют. Проте я використовую їх тільки для коштів, які мені потрібні для торгівлі, а всі активи, що залишилися, зберігаються на холодних гаманцях».

Не менш цікавим і зручним рішенням є Best Wallet, який завоював популярність серед активних трейдерів завдяки своїй простоті, інтеграції з безліччю бірж і високому рівню безпеки. У відгуках користувачів зазначається, що Best Wallet пропонує не тільки зручне зберігання криптовалюти, а й функціонал для швидкого обміну та роботи з DeFi-платформами. «Я використовую Best Wallet для зберігання коштів, які не планую використовувати найближчим часом, — розповідає один з активних трейдерів. — Він працює з безліччю криптовалют і дозволяє мені без проблем інтегрувати мої активи з біржею, що дуже зручно для торгівлі».

Оскільки холодні гаманці не пов'язані з інтернетом, вони надають більш надійний захист. Це робить їх кращим варіантом для збереження значних сум на тривалий період. Що в підсумку приводить нас до важливості диверсифікації стратегій зберігання активів. Прикладом такого підходу є думка відомого криптовалютного трейдера та інвестора, Пітера Брандта, який стверджує, що «… для довгострокового зберігання криптовалюти завжди варто використовувати холодні гаманці, а для активної торгівлі гарячі гаманці — оптимальний варіант».

Хоча для довгострокового зберігання активів краще використовувати холодні гаманці, для регулярної торгівлі та швидких переказів найзручнішим рішенням залишаються гарячі гаманці, запропоновані біржами.

Біржові гаманці — переваги та недоліки

Основна перевага біржових гаманців полягає в їхній зручності: вони дають змогу користувачеві миттєво проводити транзакції та обміни, що ідеально підходить для активних інвесторів, які часто торгують на ринку. Це скорочує час на переказ коштів між гаманцями та біржами, даючи змогу оперативно реагувати на зміни ринку.

Одним зі значних недоліків біржових гаманців є їхній рівень безпеки. Оскільки більшість з них являють собою гарячі гаманці, вони постійно підключені до інтернету, що робить їх уразливими для кібератак, зломів і фішингових атак. Крім того, гаманці на біржі підкоряються правилам самої платформи, і в разі блокування облікового запису або виникнення технічних проблем доступ до коштів може бути обмежений.

Переваги біржових гаманців:

Зручність та економія часу. Оперативні перекази та обмін криптовалюти без необхідності переміщати кошти між гаманцями та платформами для торгівлі.

Інтеграція з біржами. Простий доступ до торгівлі, DeFi-платформ і стейкінгу.

Підтримка низки криптовалют. Можливість управляти і зберігати безліч цифрових активів в одному гаманці.

Доступність на мобільних пристроях. Легкість управління коштами через мобільні додатки біржі.

Недоліки біржових гаманців:

Низька безпека. Гарячі гаманці завжди підключені до інтернету, тож схильні до кібератак і зломів.

Залежність від біржі. Якщо з платформою виникнуть якісь проблеми, наприклад, блокування акаунта або технічні збої, доступ до коштів може бути обмежений.

Менший контроль. Доступ до приватних ключів і активів залишається під управлінням біржі, а не самого користувача, що обмежує його контроль над коштами.

Ризики ліквідності. У разі екстреної ліквідності біржі можуть обмежити доступ до коштів або призупинити виведення.

Як обрати найкращий гаманець для криптовалюти та активного трейдингу Вибір найкращого криптогаманця для активного трейдингу залежить від кількох чинників, включно зі зручністю використання, безпекою, доступністю функцій та інтеграцією з торговими платформами. Для трейдерів, які проводять безліч операцій на день, найважливішими критеріями будуть швидкість транзакцій, підтримка безлічі криптовалют, а також можливість швидкого доступу до коштів.

1. Швидкість транзакцій і ліквідність

Для тих, хто активно торгує на біржі, вкрай важливо мати можливість миттєво здійснювати операції з криптовалютою. Гаманець повинен забезпечувати швидку передачу коштів між гаманцем і біржею, щоб не упустити вигідні можливості на ринку.

2. Підтримка багатьох криптовалют

Для зручності трейдера в гаманці має бути вибір як з основних криптовалют (Bitcoin, Ethereum), так і серед альткойнів, а також токенів стандарту ERC-20, що дає можливість диверсифікувати портфель.

3. Функції безпеки

Хоча активні трейдери вважають за краще використовувати гарячі гаманці через їхню зручність, безпека залишається критично важливим фактором. Слідкуйте6 щоб у гаманця була двофакторна автентифікація (2FA), біометричний захист і підтримка можливості підключення апаратних гаманців, якщо буде необхідність зберігання більших сум. Підтримка мультипідписних транзакцій також допоможе захистити від несанкціонованого доступу.

4 Інтеграція з біржами та платформами

Гаманець має бути інтегрований з популярними криптовалютними біржами. Це спрощує процес обміну і торгівлі, а також прискорює транзакції, дозволяючи трейдеру мінімізувати час, що витрачається на переказ коштів між гаманцем і платформою. Наприклад, Best Wallet є чудовим варіантом для трейдерів завдяки своїй інтеграції з різними криптовалютними екосистемами та підтримці широкого спектра активів. Він пропонує швидкі та безпечні транзакції, а також вбудовані можливості для торгівлі.

5. Мобільність

Для трейдерів, які завжди в русі, важливо, щоб гаманець був доступний через мобільний додаток. Мобільний гаманець повинен надавати всі можливості для моніторингу ринку, управління коштами та здійснення угод у будь-який час і в будь-якому місці.

6. Комісії та витрати на транзакції

Важливо враховувати комісії, що стягуються гаманцем за перекази, а також транзакційні витрати. Для трейдерів з високою частотою угод низькі комісії можуть істотно скоротити витрати і підвищити прибутковість торгівлі.

Багато сучасних гаманців поєднують у собі ці можливості, але не у всіх можна знайти повний спектр. Наприклад, Best Wallet поєднує всі ці характеристики, забезпечуючи трейдерам оперативний доступ до фінансів і високий ступінь захисту, що робить його відповідним рішенням для динамічної торгівлі цифровими активами.

Висновок

Вибір найкращих криптогаманців в Україні та за кордоном для активного трейдингу — важливий елемент стратегії, що забезпечує безпеку й ефективність під час роботи з криптовалютами. Біржові гаманці, такі як на Binance, Coinbase і OKX, забезпечують швидкий доступ і хорошу інтеграцію з платформами, але вони також піддаються ризикам, пов'язаним з безпекою самої біржі.

Для тих інвесторів, які активно займаються трейдингом, важливі швидкість транзакцій, підтримка різних криптовалют і захист даних. Корисним рішенням може бути використання двох гаманців: біржового для торгівлі та холодного для довгострокового зберігання великих сум, що мінімізує ризики.

Best Wallet пропонує чудові можливості для швидкого здійснення транзакцій з високим захистом, що робить його оптимальним вибором для любителів трейдити активно. Важливо пам'ятати, що вибір гаманця має враховувати як зручність, так і безпеку для захисту активів.