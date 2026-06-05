Курс валют на 5 червня: долар у банках подешевшав на 6 копійок

У п'ятницю, 5 червня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 12 копійок.

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Середній курс долара в обмінних пунктах у купівлі знизився на 2 копійки, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 2 копійки, а у продажу подорожчало на 8 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,06−44,57 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,97 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,28−44,35, євро — 51,65−51,88 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,34−44,37 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,54−51,56 грн/євро.

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