Мільйони в деклараціях, готівка та елітні авто: поліція прийшла з обшуками до чиновників ВЛК

Правоохоронці у межах операції під назвою «Ескулап» перевіряють факти незаконного збагачення та недостовірного декларування серед посадовців військово-лікарських комісій (ВЛК). За даними слідства, суми розбіжностей між офіційними активами у деклараціях та реальним майновим станом фігурантів коливаються від 2 до 11 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Схеми збагачення включали приховування елітних активів: посадовці не зазначали у звітності квартири, будинки, земельні ділянки, значні суми готівки та автомобілі, які реєстрували на близьких родичів. В інших випадках посадовці офіційно вносили майно до декларацій, проте його вартість суттєво перевищувала їхні легальні доходи.

У межах кримінальних проваджень оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції, слідчі підрозділи та прокуратури у сфері оборони провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Правоохоронці одночасно провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах у 16 регіонах країни.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили:

елітні автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску ринковою вартістю понад $100 тисяч;

значні суми готівки в національній та іноземній валюті;

медичну документацію, виписки та готові документи ВЛК 36 пацієнтів;

різноманітні договори та чеки про переказ готівки чи оплату товарів, суми в яких коливаються від 600 тисяч грн до понад 1 млн грн.

У Нацполіції зазначають, що вилучені фінансові документи можуть свідчити про подальшу легалізацію (відмивання) коштів, здобутих незаконним шляхом. Усі виявлені факти наразі перевіряються в межах відкритих кримінальних проваджень.