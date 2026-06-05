Національний банк України встановив на 8 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3583 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
5 червня 2026, 15:34
НБУ встановив курс валют на понеділок: долар відступив від максимуму
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,35 грн. Це на 2 копійки менше, ніж і у п’ятницю (44,37 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,63 грн, що на 3 копійки менше, ніж у п’ятницю (51,66 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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