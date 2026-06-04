Євро знову лихоманить. Нафта, ФРС і НБУ: прогноз курсу на початок червня (відео)

Що буде з курсом долара та євро в Україні з 4 по 10 червня 2026 року? На валютний ринок одночасно тиснуть геополітичні ризики на Близькому Сході, подорожчання нафти, очікування рішень ЄЦБ та ФРС, а також внутрішні фактори українського ринку.

Чи справді нафта може зрости до $108 за барель? Як вплине на ринки новий голова ФРС Кевін Ворш? Чого чекати від євро після засідання ЄЦБ? І скільки доларів доведеться витратити НБУ для підтримки гривні? У новому випуску розбираємо ключові фактори, які визначатимуть курс валют найближчими днями, а також даємо прогноз щодо долара, євро, золота та ситуації на готівковому ринку.