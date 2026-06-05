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5 червня 2026, 14:33

Не ІТ і не будівництво: в якій сфері зарплати українців зростають найшвидше

В Україні продовжується стрімке зростання доходів населення, зокрема й заробітних плат у реальному вимірі. Головним чинником цієї тенденції залишається високий попит роботодавців на працівників. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за червень 2026 року.

Не ІТ і не будівництво: в якій сфері зарплати українців зростають найшвидше
Фото: НБУ

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За даними Державної служби статистики, у квітні 2026 року середня зарплата в країні досягла 30,5 тис. грн. У номінальному вимірі вона зросла на 21,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в реальному (з урахуванням інфляції) — на 11,7% р/р.

При цьому найвищі темпи збільшення окладів зафіксовані зовсім не у приватному секторі, який зазвичай лідирує за доходами, а в державній інфраструктурі. Абсолютним лідером за темпами зростання виявилася сфера освіти, де зарплати підскочили одразу на 33,9% р/р.

Також пришвидшилося зростання доходів і в інших секторах, які фінансуються переважно з державного бюджету. Водночас у приватному секторі заробітні плати теж демонстрували стабільно високу динаміку.

«Збільшення доходів населення, окрім зарплат, підтримувалось пенсіями, які також зростали в реальному вимірі», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%

Що відбувається на ринку праці

Кількість штатних працівників в Україні безперервно збільшується ще з листопада 2025 року. Найпомітніше за рік розширили штат компанії у сферах:

  • ІТ (+24,7% р/р),
  • будівництва (+9,6% р/р),
  • обробної промисловості (+5,9% р/р).

В НБУ пояснюють це активною роботою даних галузей на військово-промисловий комплекс (ВПК) та виконанням держзамовлень.

Попри те, що пропозиція на ринку праці (кількість резюме) загалом переважає попит, роботодавцям стає дедалі важче шукати людей. У березні-квітні суттєво зросла складність пошуку саме кваліфікованих фахівців. Цей структурний розрив свідчить про те, що навички шукачів часто не відповідають жорстким вимогам сучасного бізнесу.

Зниження темпів зростання пропозиції праці призвело до того, що за даними Work.ua кількість кандидатів на одну вакансію зменшилася до 1.8 у травні, що менше, ніж у березні (2.0) та квітні (1.9), проте все ще значно вище, ніж показник травня минулого року (1.5). Дані ДСЗУ на 1 травня також свідчать про зниження цього показника порівняно з початком року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+45
kadaad1988
kadaad1988
5 червня 2026, 14:46
#
Да стремительно растут зряплаты у чинуш.
+
0
Я Саня
Я Саня
5 червня 2026, 16:47
#
І похоронників
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