До закриття міжбанку в п'ятницю, 5 червня, курс долара не змінився у купівлі та продажу, євро подешевшало на 19 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
5 червня 2026, 17:32
Євро на міжбанку подешевшало на 20 копійок
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Відкриття 5 червня
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Закриття 5 червня
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Зміни
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44,34/44,37
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44,34/44,37
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0/0
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51,54/51,56
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51,35/51,36
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19/20
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,12−44,57 грн. Євро купують за 51,32 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,30−44,35, євро — 51,70−51,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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