Криптобіржа OKX запустила торговий турнір із призовим фондом 1 млн USDT та квитками на Формулу-1

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 червня 2026, 17:20

Криптобіржа OKX запустила торговий турнір із призовим фондом 1 млн USDT та квитками на Формулу-1

OKX, провідна технологічна компанія у сфері Web3 та друга за обсягами торгів міжнародна криптовалютна біржа, запустила найбільший регіональний торговий турнір в історії з унікальними нагородами. Учасники «Гонки на мільйон» зможуть поборотися за 1 000 000 USDT, квитки на Формулу-1 у Баку, ексклюзивний мерч McLaren та інші цінні призи!

OKX, провідна технологічна компанія у сфері Web3 та друга за обсягами торгів міжнародна криптовалютна біржа, запустила найбільший регіональний торговий турнір в історії з унікальними нагородами.

Щоб отримати частину призового фонду, учасникам необхідно увійти до Топ-100, при цьому топ-10 трейдерів отримають найбільші нагороди:

  • 1 місце — 30% (до 300 000 USDT);
  • 2 місце — 20% (до 200 000 USDT);
  • 3 місце — 10% (до 100 000 USDT);
  • 4 місце — 5% (до 50 000 USDT);
  • 5−10 місця — по 3% (до 30 000 USDT на учасника).

Детальніше про розподіл призів між топ-100 можна дізнатися на сторінці кампанії.

Лідери турніру отримають квитки на Гран-прі Формули-1 в Азербайджані та ексклюзивний мерч McLaren. Усі трейдери з мінімальним торговим оборотом від 10 000 USDT зможуть взяти участь у розіграші на YouTube одноденних квитків на Формулу-1 і наборів мерчу, а також отримають шанс виграти одну з 5 місячних підписок TradingView Premium.

Користувачі з обсягом торгів від 2,5 млн USDT на деривативах або від 500 000 USDT на споті отримають статус VIP+1.

Реєстрація на турнір відкрита до 28 червня 2026 року. Торгове змагання триватиме з 8 червня до 6 липня. Для реєстрації необхідно натиснути кнопку «Приєднатися» на сторінці кампанії. На момент початку змагання учасники повинні мати активи на суму від 100 USDT.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами