Криптобіржа OKX запустила торговий турнір із призовим фондом 1 млн USDT та квитками на Формулу-1

OKX , провідна технологічна компанія у сфері Web3 та друга за обсягами торгів міжнародна криптовалютна біржа, запустила найбільший регіональний торговий турнір в історії з унікальними нагородами. Учасники «Гонки на мільйон» зможуть поборотися за 1 000 000 USDT, квитки на Формулу-1 у Баку, ексклюзивний мерч McLaren та інші цінні призи!

Щоб отримати частину призового фонду, учасникам необхідно увійти до Топ-100, при цьому топ-10 трейдерів отримають найбільші нагороди:

1 місце — 30% (до 300 000 USDT);

2 місце — 20% (до 200 000 USDT);

3 місце — 10% (до 100 000 USDT);

4 місце — 5% (до 50 000 USDT);

5−10 місця — по 3% (до 30 000 USDT на учасника).

Детальніше про розподіл призів між топ-100 можна дізнатися на сторінці кампанії.

Лідери турніру отримають квитки на Гран-прі Формули-1 в Азербайджані та ексклюзивний мерч McLaren. Усі трейдери з мінімальним торговим оборотом від 10 000 USDT зможуть взяти участь у розіграші на YouTube одноденних квитків на Формулу-1 і наборів мерчу, а також отримають шанс виграти одну з 5 місячних підписок TradingView Premium.

Користувачі з обсягом торгів від 2,5 млн USDT на деривативах або від 500 000 USDT на споті отримають статус VIP+1.

Реєстрація на турнір відкрита до 28 червня 2026 року. Торгове змагання триватиме з 8 червня до 6 липня. Для реєстрації необхідно натиснути кнопку «Приєднатися» на сторінці кампанії. На момент початку змагання учасники повинні мати активи на суму від 100 USDT.