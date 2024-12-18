Індекс страху та жадібності: як читати емоції ринку у 2025 році

«Потрібно бути жадібним, коли інші бояться, і боятися, коли інші починають скупитися» — вчить нас Воррен Баффет, один із найуспішніших інвесторів світу. Страх і жадібність — дві основні емоції, які впливають на нас при прийнятті інвестиційних рішень. Як розрізняти та вимірювати емоції на фондовому ринку, та якi з них пануватимуть серед інвесторів наступного року, розповіла інвестиційна експертка Анна Гапа.

Як виникають емоції на ринку

Під впливом страху інвестори очікують на погіршення ринкової ситуації та схильні продавати активи. Внаслідок збільшення кількості продавців на ринку, ціни падають. Негативні очікування можуть спиратися на реальні факти чи фундаментальні показники, але можуть і не залежати від них.

Емоція жадібності з’являється через очікування підйому фондового ринку, що підвищує попит на акції. Відповідно, у цей час ринок демонструє зростання. Проте, коли домінує страх, ціни на цінні папери знижуються. Залежно від настроїв, які переважають серед інвесторів, акції можуть бути як переоцінені, так і недооцінені під впливом цих емоцій.

Для того, щоб надати зрозумілості суб'єктивним людським емоціям, CNN Business розробили «Fear & Greed Index» (індекс страху та жадібності), який базується на 7 вимірювальних показниках поведінки на ринку:

Ринковий імпульс (market momentum) — якщо значення індексу S&P 500 більше за 125-денне ковзне середнє (МА), це свідчить про позитивний імпульс ринку, і навпаки. Сповільнення імпульсу використовується, як сигнал страху, а прискорення — як сигнал жадібності.

Сила ринку (stock price strength) — кількість акцій, які досягли максимумів за 52 тижні, порівнюючи з тими, які досягли мінімумів за 52 тижні на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Коли максимумів набагато більше, ніж мінімумів, — це сигнал жадібності.

Ширина ринку (stock price breadth) — різниця обсягів торгів акціями, що зростають, порівнюючи з акціями, що падають. Зменшення цього показника трактується, як сигнал страху.

Опціони put і call — коли співвідношення put-опціонів (право на продаж) до call-опціонів (право на купівлю) зростає, це зазвичай свідчить про те, що інвестори очікують «ведмежий» ринок, і розцінюється, як індикатор страху.

Волатильність ринку (market volatility) — індекс волатильності CBOE (VIX), що розраховується із коливань цін опціонів на індекс S&P 500, порівнюючи з 50-денною ковзною середньою. Значення VIX падає при зростанні ринку й різко зростає на «ведмежих» ринках. Зростання VIX свідчить про страх в інвесторів.

Попит на безпечні гавані (safe haven demand) — різниця в зростанні вартості акцій і казначейських зобов’язань за останні 20 торгових днів. Зазвичай, дохідність акцій є більшою, ніж дохідність облігацій, але й ризики, відповідно, більші. Тому при негативних настроях на ринку інвестори віддають перевагу розпродажу акцій і перекладенню коштів в «безпечну гавань» облігацій. Цей перерозподіл активів призводить до зростання цін на державні цінні папери, порівнюючи з акціями, та виступає індикатором страху.

Попит на «сміттєві» облігації (junk bond demand) — вимірюється, як різниця між прибутковістю «сміттєвих» облігацій та облігацій інвестиційного рівня. Зменшення спреду свідчить про готовність інвесторів приймати більший ризик «сміттєвих» облігацій і є ознакою жадібності, а збільшення спреду свідчить, що інвестори проявляють обережність і не готові інвестувати у ризикові активи (ознака страху).

Індекс страху та жадібності розраховується, як середнє значення цих 7-ми компонентів, які, зі свого боку, відображають у балах поточні значення відхилень індикаторів від своїх середніх значень. Індекс обчислюється у балах від 0 до 100, де 0 — крайній страх, а 100 — крайня жадібність.

Цей показник страху та жадібності використовується для оцінки поточних настроїв на ринку і може допомогти спрогнозувати подальшу поведінку учасників ринку. Середні значення показника, зазвичай, підтверджують поточну тенденцію ринку, яка склалася під впливом фундаментальних чинників чи новинного фону. Натомість екстремальні значення індексу страху та жадібності можуть свідчити про близький розворот тренду.

Що відчували інвестори у 2024 році

Станом на середину грудня 2024 року індекс перебуває у нейтральній зоні, що свідчить про адекватну оцінку ринку інвесторами. До кінця року очікується вихід важливої макроекономічної статистики, але навряд чи вона зможе суттєво змінити настрої ринку.

Джерело: CNN

Більшу частину поточного року інвестори перебували в зоні жадібності, адже значний приріст S&P500 на 27% із початку 2024 року сильно вплинув на цю ситуацію.

Джерело: MacroMicro

Чого очікувати у 2025 році

Індекс страху та жадібності може бути дуже корисним, як допоміжний інструмент при прогнозуванні динаміки ринку на основі технічного чи фундаментального аналізу. Однак він не може самостійно спрогнозувати тенденцію ринку або точний час зміни цієї тенденції.

Показник відображає настрій ринку за вже відомою для нього інформацією. Публікація будь-якої важливої геополітичної новини, макростатистики чи навіть звітності великої компанії може за лічені хвилини суттєво змінити настрої інвесторів та навіть розвернути наявний тренд.

З основою на фундаментальному аналізі, дослідницькі центри найбільших інвестиційних компаній та банків оприлюднили свої прогнози на 2025 рік. Очікуване значення S&P500 на кінець 2025 року — від 6 400 до 7 100 пунктів. Це означає можливий приріст від 5% до 17% від поточних значень.