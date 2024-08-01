Як Web3 змінює інвестиції: 5 токенів, на яких заробляють вже зараз

Заробляти на власному Wi-Fi чи автомобілі без зайвих зусиль, стати співвласником дорогого об'єкту і самому вирішувати, скільки грошей в це інвестувати, — все це можливо із технологією Web3, яка відкрила можливість токенізації.

Нам вже довелося побачити два попередніх покоління — Web1 та 2, на порозі Web3. Досвід роботи в Web1 був статичним і позбавленим можливості створювати власні сайти з різноманітним контентом, подібно до того, як ми робимо це сьогодні. Версія Web2 об'єднала користувачів за допомогою соціальних мереж і динамічних сайтів, при цьому пожертвувавши децентралізацією.

Концепція ж Web3 обіцяє надати повний контроль над інформацією в Інтернеті, а також створити семантичну мережу, яка дозволить програмам легко сприймати і обробляти користувальницький контент. Технологія блокчейна забезпечить децентралізацію, безкоштовну цифрову ідентифікацію за допомогою криптогаманців і відкриту цифрову економіку.

Інвестиції переходять на «цифру»

Цікавий кейс зараз можна спостерігати у Відні. Рік тому служба каршерінга Eloop оголосила, що половина її автопарку (100 автомобілів Tesla) токенізовані через Peaq Network. Коли будь-який користувач купує токен, він отримує частину від усього парку каршерінга.

Дохід від оренди автомобілів розподіляється серед власників токенів. Мережа Peaq Network, за допомогою якої і був реалізований даний кейс, будується в екосистемі Polka dot.

Ніко Пруггер, співзасновник Eloop, пояснював: щойно користувач отримує токен, він отримує у власність частку всього парку автомобілів, розмір якої залежить від того, скільки він інвестував у токен.

Токенізуючи машину, інакше кажучи, представляючи певні права на неї, ви отримуєте ідеальний інструмент для того, щоб зробити кожного зацікавленою стороною в автоматизації — надійний механізм, який ніколи не залежатиме від централізованої організації.

Леонард Дорлохтер, співзасновник Peaq, відзначив, що спільне використання автомобілів — це лише початок, і багато компаній зацікавлені в таких речах, як децентралізована зарядка електромобілів, децентралізований Uber та децентралізована мережа камер безпеки. Такий підхід спрацьовує і в інших галузях.

Уявіть собі, що автоматизована фабрика смартфонів чи розумний склад розподіляє частину своїх доходів між власниками токенів — Web3 може це зробити.

Децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN) мають такий самий потенціал для знешкодження соціально-економічної бомби уповільненої дії, оскільки вони забезпечують основу для автоматизованих пристроїв будь-якої складності для створення цінності від імені своїх власників.

Від смартфонів та дронів до транспортних засобів, DePIN дозволяє людям робити більше зі своїми повсякденними пристроями, заробляючи токени за надання реальних послуг. У міру того, як наші пристрої стають розумнішими, вони зможуть робити більше, і, роблячи більше, вони забезпечать нові варіанти використання DePIN і більше можливостей для отримання винагород. І з цим знову ми будемо зацікавленими сторонами, а не жертвами, оскільки світ переходить від централізованих інфраструктур до інфраструктур, що належать громадам.

Як автовласники заробляють з токеном DIMO

DIMO винагороджує автовласників за дані з їхніх автомобілів.

DIMO являє собою унікальний токен у світі DePIN, метою якого є монетизація даних автомобілів. За допомогою спеціального апаратного пристрою, що підключається до транспортного засобу, програма збирає дані про його стан і використання.

Ця інформація стає неоціненним ресурсом для багатьох галузей — від автомобілебудування до страхування і технічного обслуговування. Користувачі, зі свого боку, отримують винагороду у вигляді токенов DIMO, що стимулює їх активну участь в мережі.

Вкладаючи дані свого автомобіля в екосистему, користувачі не тільки отримують винагороду, а й сприяють поліпшенню автомобільних послуг і продуктів. Ці відомості допомагають створювати точніші алгоритми для машинобудівної індустрії, оптимізувати страхові програми та вдосконалити послуги з обслуговування. Таким чином, DIMO відкриває двері у майбутнє, де кожен водій стає важливою частиною глобальної інформаційної мережі, сприяючи прогресу та інноваціям в автомобільній індустрії.

Сьогодні в DIMO підключено майже 100 тис. автомобілів. В середньому водії, що підключилися до DIMO, заробляють $1 250 на рік, це дозволяє їм проходити безкоштовні технічні огляди або купувати товари у партнерів із суттєвими знижками. DIMO робить володіння авто суттєво дешевшим.

Про токен:

Створений на базі Polygon,

Капіталізація понад $40 млн,

Циркулююча пропозиція 231 млн,

Максимальна пропозиція 1 млрд,

Більша частина пропозиції буде розподілена у 2025 році шляхом проведення інвестиційних раундів та розблокування токенів команди творців.

Для підключення до мережі DIMO можна використати однойменний додаток на IOS (1Х винагорода) або ж купити спеціальний пристрій DIMO Macaron (2Х винагорода) за ціною 92,95 євро, або DIMO AutoPi за ціною 327,95 євро, який дає 6Х винагороду.

Під'єднання до мережі DIMO

Джерело: dimo.co

DeWi кидають виклик традиційним операторам зв’язку

Традиційні телекомунікаційні компанії не можуть зробити хороший зв'язок у будь-якій точці світу, тому що це просто невигідно.

Плюс до всього, сучасні мережі, такі як 5G, вимагають іншого підходу до розгортання мережі: для нормальної роботи 5G потрібно всіяти все місто невеликими станціями, розташованими на невеликій відстані один від одного.

Один із способів вирішити ці проблеми — залучити звичайних людей до побудови мереж та стимулювати їх за допомогою криптовалют.

Така схема вигідна для всіх:

Мережі поширюватимуться швидше, тому що їх будуватимуть не тільки централізовані компанії, а й звичайні люди у всьому світі.

Люди отримуватимуть винагороду за те, що підтримують один із вузлів мережі.

Інтернет і мобільний зв'язок працюватимуть стабільніше та швидше.

Зона покриття мережі збільшиться. Інтернет і мобільний зв'язок з'явиться там, де його ніколи не було.

DeWi можна порівняти з майнінгом: користувачі купують спеціальне обладнання, створюють вузол мережі й отримують за це винагороду. Тільки замість блокчейна вони підтримують Wi-Fi, мобільну мережу, Bluetooth, IOT-мережу, dVPN, децентралізовані сховища і так далі.

Поки що ця модель побудови телекомунікаційних мереж ще зароджується, але вона має багатообіцяючі розробки. Мережі DePIN, як-от Helium (HNT), створили суттєві пули на стороні постачання, підтримуючи тисячі точок доступу.

Поєднавши свій пул точок із загальнонаціональною стільниковою мережею T-Mobile, Helium запустив Helium Mobile, щоб продавати дешеві телефонні плани безпосередньо клієнтам.

Експеримент ще на ранній стадії: приблизно 100 тис. абонентів і 10 тис. постачальників у мережі. Багато хто скептично ставиться до того, що він коли-небудь вийде на промислові масштаби, оскільки безкоштовні телефони та дворічні ексклюзивні контракти спричиняють значні витрати на перехід.

Графік зміни вартості токена HNT

Джерело: CoinMarketCap

Хоча попит виявився набагато нижчим, ніж очікували інвестори, але майбутнє — за подібними проєктами.

Десятиліттями великі телекомунікаційні компанії тримали клієнтів у довгострокових контрактах і ускладнювали зміну провайдера. Але це змінюється. Фізична SIM-картка, яка колись була ключовою частиною цієї стратегії, застаріває. Новий iPhone 14 від Apple підтримує декілька eSIM, які є цифровими версіями SIM-карток, тобто тепер можна змінювати оператора декількома натисканнями на телефоні замість відвідування магазину.

Ця зміна суттєво зменшує витрати на перехід та вирівнює умови гри, дозволяючи невеликим компаніям конкурувати з телекомунікаційними гігантами.

DeWi має перевагу у боротьбі за пропускну здатність на одиницю: модель розгортання спільноти, прийнята протоколами, такими як Helium, завжди коштуватиме дешевше, ніж послуги централізованого оператора. Три найбільші групи витрат операторів: витрати на спектр, капітальні витрати на апаратне забезпечення та плата за обслуговування веж.

Перевага DeWi полягає в тому, що всі ці три витрати передаються на аутсорсинг людям, які бажають самостійно розмістити маршрутизатори, що надають інтернет, уникаючи необхідності витрачати гроші на оренду та вежі. Оплачуючи їм токенами, мережі DeWi дозволяють членам спільноти отримувати частину прибутків і стимулюють зростання мережі.

Такі самі зміни відбуваються в хмарних сервісах, оскільки такі провайдери, як AWS, змушені переходити від контрактних моделей програмного забезпечення, ті ж послуги (SAAS), до послуги з оплатою за використання (моделі IAAS). Там також мережі DePIN вирішують деякі з найбільших світових проблем за допомогою краудсорсингу. І тут вартує згадати такі проєкти, як:

Filecoin (FIL),

Arweave (AR),

Akash Network (AKT),

Livepeer (LPT).

У міру прискорення переходу до IAAS проєкти DePIN, такі як Helium та інші, продовжуватимуть відвойовувати ринок у традиційних постачальників.

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Виклики та потенціал токенів DePIN

Потенціал DePIN виходить за рамки лише фінансових стимулів. Йдеться про революцію у досвіді володіння. DePIN може повернути відчуття персоналізації та спільноти, але в сучасний спосіб. Занадто довго криптосвіт був технологічним клубом із високими бар'єрами входу, з погляду технічних знань і фінансового ризику. Проєкти DePIN повинні зосередитися на створенні зручних інтерфейсів, які приховують складність технології блокчейн. Пересічному власнику автомобіля чи іншого пристрою не потрібно розуміти розумні контракти чи закриті ключі, щоб отримати вигоду від цих систем.

Це мрія, яка має всі шанси стати реальністю.

У нас є можливість не просто революціонізувати галузі, але й фундаментально змінити те, як люди взаємодіють із навколишнім світом і отримують від нього цінність.

Принципи, які DePIN застосовує до транспортних засобів чи телекомунікацій, можна поширити практично на будь-який фізичний актив. Ваш дім може заробити токени, зробивши внесок у децентралізовану енергосистему. Ваш смартфон може бути винагороджений за участь у розподіленій обчислювальній мережі. Ключовим є створення систем, які пропонують користувачам негайні відчутні переваги, водночас будуючи шлях до децентралізованішого, орієнтованого на користувача майбутнього. Йдеться про використання технології блокчейн не як самоцілі, а як інструмента для покращення нашої взаємодії з фізичним світом.