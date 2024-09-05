Як нові криптовалюти змінюють інвестиційні стратегії у 2024

В умовах швидкого технологічного прогресу та зміни фінансових тенденцій нові криптовалюти змінюють підходи інвесторів до формування стратегій. Такі активи привносять нові ідеї, прагнуть вирішити нагальні проблеми, пропонують різні способи отримання прибутку та змінюють інвестиційні стратегії.

Новинки також допомагають диверсифікувати портфелі, оскільки мають малу капіталізацію та потенціал багаторазового зростання після лістингу. Розглянемо, які монети відзначили аналітики, виявимо їх ключові особливості та оцінимо вплив, який вони мають на ринок.

На які криптовалюти звернути увагу до кінця року

Pepe Unchained — мем-монета, побудована на ланцюжку L2, завдяки чому знижує транзакційні витрати для власників. Shiba Shootout — мобільна гра Play-to-Earn, де інвестори борються у дуелях за криптобонуси. Crypto All-Stars — екосистема для мемних монет, що максимізує нагороди за стейкінг популярних токенів із цієї ніші. Toncoin — криптовалюта, випущена під керівництвом братів Дурових, які створили Telegram. Ethereum — цифрова валюта, яка використовується для оплати транзакцій, винагороди стейкерів та реалізації роботи смарт-контрактів. Біткоїн — перша у світі криптовалюта, що забезпечує безпечні та анонімні транзакції за допомогою блокчейн-технології.

Приклади криптовалют: лідери ринку та новачки галузі

Перевага торгівлі волатильними активами полягає в тому, що інвестори можуть отримати високий прибуток. Однак доведеться також зіткнутися із високими ризиками. З цієї причини важливо диверсифікувати портфель як новинками з малою капіталізацією, так і устояними токенами, які піддаються меншим корекціям. Ось приклади криптовалют, які привернули увагу цьогорічних галузевих аналітиків.

Pepe Unchained

Pepe Unchained (PEPU) — єдиний представник власної ніші. Це мемна монета із сімейства активів, присвячених жарту Пепе, яка працює на власному ланцюжку другого рівня (L2). Таким чином, перед PEPU стоїть завдання зняти всі обмеження, що заважають мемкоїнам першого рівня.

Більше того, завдяки технології L2 PEPU здатний скоротити комісію за транзакцію та час її виконання. До того ж наявність власного блокчейну сприяє збільшенню винагороди за стейкінг. Криптобонуси виплачуватимуть протягом 2 років, а річна доходність сягає 188%.

Таким чином, PEPU — це не просто наслідувач монети Pepe без майбутнього. Токен вирішує нагальні проблеми L1, одночасно пропонуючи екосистему, в якій можна запускати нові криптовалюти та інші цифрові активи. Всі ці особливості можуть сприяти зростанню вартості Pepe Unchained.

PEPU вже подолав позначку $10,6 млн у рамках свого передпродажу, який почався в червні 2024 року. На поточній стадії криптовалюта продається за 0,0093105 дол.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ PEPE UNCHAINED

Shiba Shootout

Команду Shiba Shootout (SHIBASHOOT) надихнула на створення мобільної гри така популярна криптовалюта, як Shiba Inu. Хоча ця аркада вже кілька років доступна в магазинах для Android та iOS, розробники лише цього року запустили власний токен під назвою SHIBASHOOT. Таким чином, шутер на тему Дикого Заходу став програмою Web3 з механікою P2E («грай і заробляй»).

Нова версія матиме ще кілька переваг. Наприклад, реферальна програма та лотерея з криптобонусами. Хоча ці пропозиції підвищують залучення спільноти, Shiba Shootout також інтегрувала модель стейкінгу. Таким чином команда додала ще один стимул для приєднання до екосистеми.

Крім того, власник токена SHIBASHOOT може брати участь у розвитку проекту. Загалом об'єднання ігор та криптовалют дає вигоду як гравцям, так і інвесторам.

Пресейл вже залучив $1 млн, а монета доступна за $0,02. Зважаючи на всі ці додаткові можливості, Shiba Shootout може залучити багато користувачів у свою гру, що зробить її монету цінною на ринку.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ SHIBA SHOOTOUT

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars (STARS) — проект, спрямований на спрощення накопичення нагород для всіх власників мемних токенів. Так у власників Pepe, Dogecoin, Turbo та інших провідних мем-коінів є можливість розмістити їх всі на єдиній платформі для стейкінгу під назвою MemeVault.

Цей унікальний метод дозволяє інвесторам використовувати колективну силу кількох активів, отримуючи винагороду в токенах STARS. Більше того, трейдери можуть отримати 3-кратну вигоду від зберігання та розміщення своїх монет, якщо також володіють альткоіном STARS.

Як і багато нових криптовалют, токен проходить через етап попереднього продажу. Пресейл зібрав понад $841 тис., а вартість STARS зараз становить $0,0014078.

Передові технології, прийняті і підтримувані спільнотою, що росте, роблять STARS гідним конкурентом на ринку мем-коїнів. З цієї причини, аналітики очікують, що щойно токен потрапить на криптовалютні біржі, він зможе забезпечити віддачу від ранніх вкладень.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ CRYPTO ALL-STARS

Toncoin

Toncoin — це власна криптовалюта мережі The Open Network (TON). Сама система орієнтована на платежі, децентралізоване фінансування (DeFi) та розробку смарт-контрактів. Спочатку задумана як криптовалютний проект Telegram, TON перетворилася на незалежну платформу. TON дотримується принципів децентралізації, конфіденційності та розширення доступу до безпечних Інтернет-сервісів, а в основі всієї екосистеми лежить монета Toncoin.

Ціни на криптовалюти можуть різко змінюватися, в тому числі через новини. Так токен Toncoin був зміщений з дев'ятого місця у рейтингу криптовалют із найвищою ринковою капіталізацією після арешту засновника Telegram Павла Дурова. Однак його звільнення під заставу призвело до зростання монети. На момент написання статті актив повернувся на свою позицію та торгується за $5,60. Подальші новини щодо положення Дурова можуть призвести до ще більшого подорожчання Toncoin.

Ethereum

Ethereum (ETH) є другою за величиною криптовалютою на ринку. Його ринкова капіталізація перевищує $330 млрд, а вартість на момент публікації статті становить $2744.

Ethereum відрізняється тим, що служить не тільки як цифрова валюта. Це ціла екосистема для створення додатків та токенів на блокчейні. Варто зазначити, що саме ця мережа відіграла ключову роль у розвитку DeFi додатків (децентралізованого фінансування) та NFT.

Одиниця вартості в мережі Ethereum називається ETH і використовується для оплати транзакцій та обчислювальних операцій усередині екосистеми. Незважаючи на недавнє падіння ціни монети криптоаналітик під ніком Bluntz вважає, що ETH готується до прориву. Експерт підкреслив, що криптовалюта знаходиться на межі завершення корекційної хвилі ABC. Як правило, актив проходить цей етап перед початком бичачої хвилі.

Біткоїн

Біткоїн (BTC) — це цифрова валюта, яка, без сумніву, дуже впливає на всю індустрію Web3. Незважаючи на те, що щодня на ринку з'являються нові криптовалюти, жодна монета так і не змогла перевершити BTC за 15 років існування.

В екосистемі Bitcoin відбуваються постійні зміни, такі як запуск мережі Lightning Network. Це дозволить підвищити швидкість транзакцій та знизити комісійні збори.

Поточна ціна Біткоїна становить $63 959, але аналітик Віллі Ву вважає, що незабаром ця віртуальна валюта почне зростати. Експерт наголошує, що монета знаходиться не на ведмежому ринку, а, швидше, у дуже тривалій консолідації.

Оптимізм Ву підкріплюється тим, що інвестиції в деривативи на Біткоїн скоротилися. Як пояснює трейдер, BTC важко зростати, коли на ринку панує перегріта спекуляція.

Як ціни на криптовалюти впливають на інвестиційні стратегії

Інвестиційна стратегія — це план дій, яких трейдер дотримується при виборі та управлінні вкладеннями, щоб досягти своїх фінансових цілей. Тактика може змінюватись в залежності від різних факторів, таких як ризик, початковий капітал та ринкові умови. Розглянемо, як діяти інвесторам на зростаючому ринку (бичачому), падаючому (ведмежому) або на етапі боковика (консолідації).

На тлі «бичачих» очікувань рекомендується купувати монети з обережністю, і чим більше зростає ціна, тим обережнішим треба бути. У такому разі варто здійснювати поступову покупку під час корекцій (якщо такі будуть), не купувати все відразу і залишати певний запас ліквідності. У цьому контексті стратегія Dollar Cost Averaging (DCA) є корисним інструментом для інвесторів.

Ця техніка передбачає купівлю фіксованої кількості цифрової валюти через регулярні часові відтинки, незалежно від її поточної ціни. Адже що таке криптовалюта? Це волатильний актив, зростання чи падіння якого складно прогнозувати. Стратегія DCA допомагає знизити ризики, пов'язані зі щоденними коливаннями цін. Цей спосіб дозволяє накопичувати токени більш послідовно та в довгостроковій перспективі за рахунок усереднення ціни покупки.

Під час ведмежого ринку однією з найпопулярніших стратегій є HODL, або довгострокове зберігання активів. Інвестори, які дотримуються тактики, не продають свої монети навіть при значному падінні цін. Вони впевнені, що у довгостроковій перспективі ринок відновиться, і активи знову подорожчають. Щоб скористатися цією стратегією, потрібно мати терпіння, але зрештою HODL допомагає уникнути втрат від продажу активів за низькою ціною.

Коли на ринку спокійно і здається, що нічого не відбувається, інвестору все одно потрібно застосовувати певні стратегії, щоби заробити. У світі Web3 періоди консолідації чи бокового руху схожі на затишшя перед бурею. У такому разі активи, особливо популярні криптовалюти як Біткоїн, вирішують взяти перепочинок, плавно погойдуючись у вузькому діапазоні, не здійснюючи різких рухів вгору або вниз.

Під час бокового тренду інвестори можуть зосередитись на отриманні пасивного доходу, наприклад, через стейкінг. Вкладення коштів у цей інструмент дозволяє отримувати винагороди за участь у мережі, що може компенсувати відсутність зростання цін.

Також на етапі консолідації трейдери можуть використовувати геджування для захисту свого портфеля. Це може включати використання похідних фінансових інструментів, таких як опціони чи ф'ючерси на різні види цифрових грошей. Вони дозволяють зменшити ризики або зафіксувати прибуток.

Як популярні криптовалюти задають настрій ринку

Як це часто буває, те, що відбувається з Біткоїном та Ethereum, впливає на весь ринок криптовалют. Якщо ці два гіганти ростуть, альткоїни, як правило, теж піднімаються. Якщо вони падають, то монети повторюють їхню поведінку, хоч і з набагато більшою волатильністю. Це відбувається з кількох причин.

По-перше, криптовалютний ринок функціонує як єдине ціле, а Біткоїн та Ethereum вважаються його індикаторами. З цієї причини якщо їхня ціна зростає або падає, то це може створити загальні настрої на ринку, що впливає на всі токени, такі як мем-коїни, монети L2 та інші.

По-друге, BTC і ETH мають високу ринкову капіталізацію і використовуються для торгівлі та розробки інших активів. Зміни вартості можуть зачіпати ліквідність на біржах, що може призвести до зниження торгів і цін на інші монети. По-третє, зростання інвестицій у біткойни та ефір підштовхує трейдерів вкладатися в ризикові активи, завдяки чому їх вартість підвищується.

Нарешті, Ethereum є основною платформою для розробки смарт-контрактів, децентралізованих програм (DApps), токенів та інших цифрових активів. Таким чином, курс монети цієї екосистеми може впливати на вартість токенів, пов'язаних з цією платформою.

Що таке криптовалюта на передпродажі, і чому вона цікава ринку?

Список криптовалют, що котируються на ринку, постійно поповнюється, але деякі з них можна купити до офіційного виходу. Для цього потрібно шукати передпродажні проекти, тобто монети, які продаються інвесторам до лістингу та початку торгів на біржах.

Участь у таких пропозиціях може бути вигідною, оскільки вартість токенів на ранніх стадіях може бути нижчою, ніж після виходу на ринок. Таким чином, трейдер набуває більше монет за меншу ціну, а їх потенційне зростання після лістингу може призвести до багаторазового повернення початкових вкладень.

Пресейл часто проводиться у кілька етапів, кожному з яких вартість токенів поступово підвищується. Це означає, що інвестори, які приєднуються на ранніх фазах, можуть отримати паперовий прибуток ще до того, як активи будуть офіційно запущені на біржі. З огляду на те, що вартість криптовалюти збільшується на наступних етапах, їх вкладення вже починають приносити дохід.

Багато розробників Web3 пропонують раннім учасникам винагороди та привілеї за виконання завдань або просто за покупку токенів. Такі призи можуть змінюватись — від бонусних монет за просування проекту в соціальних мережах до роздачі безкоштовних токенів та цінних цифрових активів, наприклад, лімітованих NFT.

Передпродажні проекти дозволяють інвесторам диверсифікувати свої активи, додаючи до портфелю токени на ранніх стадіях розвитку. Це може підвищити загальну прибутковість портфеля, особливо якщо такі проекти будуть успішними.

Крім того, інвестуючи в нові криптовалюти, трейдери приєднуються до секторів блокчейна, що розвиваються. Враховуючи велику конкуренцію, проекти мають пропонувати покращені технології чи вирішення недоліків та проблем у галузі. На даний момент до таких секторів, що розвиваються, можна віднести децентралізовані фінанси (DeFi), NFT, смарт-контракти, Метавсесвіти, P2E-проекти та багато іншого.

Купівля монети на пресейлі — це також спосіб брати участь у спекулятивних торгах. Новинки часто обговорюються в онлайн-спільнотах та на форумах, оскільки інвестори діляться інформацією, думками та прогнозами. Якщо про актив багато говоритимуть, він може завіруситися і все більше трейдерів приєднуватимуться до ажіотажу навколо проекту. Спекулятивні інвестиції — це можливість отримати швидкий прибуток за рахунок зростання ціни токена після лістингу.

Проте такі інвестиції також пов'язані з високим ризиком, оскільки проект може не реалізуватися або не виправдати очікувань. Успіх монети не гарантований, тому важливо проводити ретельний аналіз та оцінювати всі можливі ризики перед вкладенням коштів.

Висновок

Нові криптовалюти продовжують значно впливати на інвестиційні стратегії в 2024 році. У контексті великої конкуренції розробники інтегрують сучасні технології та різні способи заробітку, пропонуючи інвесторам унікальні можливості.

Однією з ключових особливостей монет передпродажних проектів є їхня незалежність від поточних ринкових умов. Враховуючи, що вони ще не дійшли до етапу лістингу, їх вартість і поведінка поки не залежать від загальних тенденцій, які впливають на криптовалюти, що котируються.