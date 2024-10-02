Як ДПС хоче оподаткувати ваш дохід від продажу криптовалют: 4 способи

Як сприймає криптовалюту податкова, та чи потрібно, виходячи з цього, сплачувати податки з доходу від продажу цифрових активів, розповіла CEO та засновниця Tomash Consulting та податковий консультант Марина Томаш.

Чи потрібно платити податки за угоди з криптовалютою? Офіційно: жодного закону, який би прямо про це стверджував, в Україні ще немає. Неофіційно: ДПС створила власну систему, за якою вона оцінює ті чи інші вимоги до оподаткування крипти. Від цього у підприємців з’являється купа запитань, відповісти на які видається складно, якщо не поставити себе на місце «нормотворців» із податкових органів.

Розпочнемо з короткого аналізу ІПК (індивідуальних податкових консультацій) і спробуємо розібратися, як податківці пропонують, за відсутності нормативної бази, стягнути податки з крипти. Найбільше назбиралось ІПК на тему саме загального оподаткування, тобто коли фізична особа купує або продає криптовалюту.

Перша позиція від податкової: платити потрібно

Перша ІПК, яку я знайшла, датується 2019 роком (ІПК 282/К/99−99−13−01−02−14 від 25.01.2019 р.).

Податкова в індивідуальній консультації зазначила таке:

1) порядок оподаткування операцій з криптовалютою не встановлено нормами податкового законодавства,

2) але Кодексом передбачено, що фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Тобто, по суті, для оподаткування доходів від криптовалют ДПС пропонує використати загальні норми щодо ставки 18% ПДФО і 1,5% ВЗ.

Також у цій ІПК пройшлися ФОПами — без особливих деталей: зазначили, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом ст. 42 Конституції України, і що ФОП має право, відповідно до ПКУ, застосовувати механізм сплати податків і зборів, залежно від обраної системи оподаткування.

Як платити податок: 18% ПДФО і 1,5% ВЗ, але чітко не встановлено, чи базою оподаткування має бути весь дохід, чи лише прибуток.

Друга позиція податкової: як платити податки із доходу від нерезидента

У другій ІПК (4928/ІПК/99−00−04−05−03−06 від 02.12.2020 р.) взагалі відсутні пояснення, що наразі не існує оподаткування криптовалюти, а просто зазначено, що на рівні фізичної особи оподатковується 18% ПДФО та 1,5% ВЗ дохід від продажу криптовалюти.

З нового: водночас, якщо зазначений дохід виплачується фізичною особою — нерезидентом, то такий дохід вважається іноземним та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Окремо визначені умови справляння податків, якщо є або відсутній податковий агент. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний:

включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу, подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, сплатити податок і військовий збір із таких доходів (п.п. 168.2.1 ПКУ).

Третя позиція податкової: обирайте свій варіант

У третій ІПК (3436/ІПК/99−00−04−04−02−09 від 06.10.2023 р.) ДПС нагадує, що Верховною Радою вже ухвалений Закон «Про віртуальні активи» (№ 2074-ІХ). Але його положення запрацюють з дня набрання чинності законом про внесення змін до ПКУ щодо особливості оподаткування операцій із віртуальними активами.

Тобто станом на сьогодні ми все ще чекаємо його.

У цій ІПК податкова знову зазначає, що може бути об'єктом оподаткування. Водночас податківці детальніше пройшлися нормами ПКУ:

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб врегульовано розділом ІV ПКУ, згідно з п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід та іноземні доходи — це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Зі свого боку, порядок оподаткування іноземних доходів встановлено п. 170.11 ст. 170 ПКУ.

Далі ДПС говорить наступне: дохід, отриманий фізичною особою від продажу криптовалюти, включається до загального річного оподатковуваного доходу:

як іноземний дохід, якщо джерело виплати цього доходу є іноземним, або як інший дохід, якщо виплата доходу здійснюється фізичною особою — резидентом на території України.

На додачу ДПС спробувала відповісти на запитання: «Чи потрібно бути суб'єктом господарювання для діяльності купівлі/продажу криптовалюти за допомогою банківських карток шляхом здійснення р2р-переказів із третіми особами через біржу?».

Згідно з абзацом 1 ст. 42 Конституції, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це право закріплено і в ст. 50 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ). Водночас зазначається, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом (абзац 1 частини 2 ст. 50 ЦКУ).

Що цікаво, податківці навели відсилання на такі норми (розумійте та трактуйте їх, як хочете):

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. При цьому особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Згідно з п. 5 ст. 1 Закону «Про валюту і валютні операції» (2473-VIII), іноземна валюта це:

а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема, в спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;

в) електронні гроші, номіновані в грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.

У цій відповіді ДПС ніби пропонує: вибери варіант, який більше схожий на криптовалюту.

Читайте також: З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%: як відреагують банки

Четверта позиція податкової — оподаткування як валютних цінностей

Фінальна ІПК щодо загальної позиції контролюючих органів оподаткування продажу криптовалюти (637/ІПК/99−00−24−03−03 ІПК від 08.02.2024 р.).

У цій ІПК податкова зберігає позицію про оподаткування всієї суми отриманого доходу від криптовалюти і доповнює пояснення.

По-перше, в ІПК вперше згадали про оподаткування нарахованих/отриманих доходів у вигляді валютних цінностей. Зазначено в ІПК це було так:

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються в гривні за валютним курсом Національного банку на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ПКУ).

По-друге, ДПС зазначила, в який момент виникає податковий обов’язок.

Податковий обов’язок виникає в платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс пов’язує сплату ним податку (п. 37.2 ПКУ).

Як ми бачимо, допоки не буде прийняте законодавство, ми не отримаємо позиції податкової, яка, по суті, буде єдино правильною. Натомість кожна наступна ІПК міститиме свої підходи до того, що ж таке криптовалюта і як її реально оподатковувати.