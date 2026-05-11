Інвестиційних радників замінили блогери: 7 ознак, що вам продають хайп

Фінансовим блогерам довіряють лише 5% аудиторії — такі результати показало опитування «Мінфіну» . Водночас 54% читачів впевнені, що інфлюенсери торгують емоціями замість знань. Тому «Мінфін» вирішив розібратись, чи варто взагалі слухати блогерів про гроші та як відрізнити справжню експертність від хайпу.

Хто сьогодні інвестує і як приймає інвестиційні рішення

Фінансова порада сьогодні подається у форматі короткого відео, сторіз або поста, який говорить мовою аудиторії й обіцяє пояснити складний ринок простими словами. Саме цю нову реальність нещодавно дослідила FINRA Investor Education Foundation у США. Її аналіз показав, що соцмережі вже стали повноцінним входом на фінансовий ринок: 29% американських роздрібних інвесторів використовують їх або форуми для інвестиційних рішень, а серед інвесторів 18−34 років таких уже 60%. Рекомендації фінфлюенсерів враховують 26% опитаних, серед молодої аудиторії — 61%. Фактично для нового покоління соцмережеві персоналії остаточно замістили класичні банківські установи та підручники.

Але цей тренд має свій темний зворотній бік: дослідження виявило, що підписники фінфлюенсерів зазвичай гірше розуміють базові інвестиційні теми, але значно вище оцінюють власну компетентність. Виникає ефект ілюзорної грамотності, коли впевненість у собі випереджає реальний досвід.

При цьому таку аудиторію важко назвати пасивною. Навпаки, підписники блогерів споживають майже вдвічі більше інформації та активніше перевіряють ліцензії професіоналів. Людина ніби проводить перевірку, але часто залишається всередині тієї самої бульбашки довіри, де професійна експертиза розмивається емоційним азартом.

Найбільш критичний висновок дослідження стосується безпеки. Саме користувачі соцмереж значно частіше стають мішенню афер і втрачають гроші внаслідок інвестиційного шахрайства. Навіть у межах експерименту 72% підписників фінансових блогерів не розпізнали очевидну шахрайську схему. Це підтверджує головний ризик сучасного ринку: навколо інфлюенсера швидко виникає відчуття близькості та простого рішення, а шахрайські схеми найкраще працюють саме там, де довіра з’являється швидше за критичне мислення.

Щоби відрізнити корисну пораду від маніпуляції, людина має хоча б приблизно розуміти, як працюють ризик, дохідність, комісії, податки й фінансові продукти. У цій ситуації якісний фінансовий блог може виконувати корисну функцію. Він пояснює складні інструменти простішою мовою, показує побутові сценарії, попереджає про комісії, порівнює продукти, нагадує про податки й дисципліну ризику. Часто саме блогер першим пояснює людині, чому «гарантовані 5% на день» є пасткою, чому кредитна картка не є безкоштовними грошима, а прибутковість без ризику існує тільки в рекламних презентаціях.

Тому питання не в тому, чи потрібні фінансові блогери. Питання в тому, як відрізнити освітній контент від продажу хайпу.

Як держави намагаються приборкати фінфлюенсерів

Якщо фінансовий блогер фактично впливає на рішення про інвестиції, кредити чи ризикові продукти, держава дедалі частіше сприймає його не як «людину з думкою», а як частину фінансової реклами.

У Великій Британії фінансові промоції в соцмережах уже підпадають під правила FCA. Якщо блогер просуває інвестиційний чи інший фінансовий продукт без належного дозволу або погодження авторизованої компанії, це може мати кримінальні наслідки. Держава регулярно проводить розслідування щодо фінфлюенсерів, видає попередження соцмережевим акаунтам і доходить до обвинувачень у справах про просування неавторизованих схем.

Франція запровадила сертифікат відповідального впливу у фінансовій рекламі. Він стосується інфлюенсерів, які просувають акції, облігації, ETF, фонди, деривативи, криптоактиви та інші інвестиційні продукти. Це не гарантія якості порад, але спроба створити мінімальний фільтр: автор має розуміти правила реклами, ризики й конфлікт інтересів.

Найжорсткіший шлях обрав Китай. Там інфлюенсери, які говорять про фінанси, медицину, право чи освіту, мають підтвердити відповідну освіту та кваліфікацію. Тобто, якщо автор дає поради у сфері, де помилка може коштувати людині грошей, здоров’я або правових проблем, він має довести, що розуміє предмет, а не просто вміє збирати перегляди.

Різниться й захист постраждалих. В одних юрисдикціях такі кейси можуть переходити в площину кримінальних розслідувань чи скарг до фінансового регулятора, в інших потерпілий часто залишається між банком, поліцією та платформою, де побачив рекламу. Тому регулювання фінфлюенсерів не завжди означає, що втрачені гроші можна швидко або гарантовано повернути.

Але у будь-якому випадку безпека власних грошей все одно вимагає від підписника вміння аналізувати поради самостійно, а не просто покладатися на офіційний статус блогера чи можливість потім повернути гроші.

Як відрізнити хайп від знань

Зрештою, найкраща стратегія — це не тотальна недовіра, а здоровий глузд. Інфлюенсери справді можуть бути корисними провідниками у світі фінансів, і вам не потрібна спеціальна освіта, щоби розпізнати маніпуляцію. Достатньо відключити емоції та пропустити поради «з екрана» через кілька простих фільтрів:

Баланс ризику та прибутку

Професійний контент завжди підсвічує обидва боки медалі. Якщо автор обіцяє високу дохідність, але замовчує ймовірність збитків або називає продукт «стовідсотково безпечним» — це перший сигнал тривоги. На ринку не існує прибутку без відповідного рівня ризику.

Прозорість конфлікту інтересів

Важливо розуміти, на чому заробляє сам блогер. Чи чесно він маркує рекламу та партнерські посилання? Чи не «розганяє» він актив, який сам збирається продати об свою аудиторію? Чесний інфлюенсер відкрито каже: «Я тримаю цей актив у портфелі» або «Цей огляд проплачений брокером».

Релевантний досвід і кваліфікація

Харизма не замінює експертизи. Варто перевірити, чи має людина профільну освіту, ліцензію або досвід роботи в індустрії. Якщо автор ще вчора спеціалізувався на зовсім інших темах, а сьогодні раптово почав давати поради щодо складних інвестиційних інструментів, це привід замислитися. Глибока експертиза у фінансах не з’являється за одну ніч.

Можливість верифікації

Якісна порада завжди спирається на першоджерела: звіти регуляторів, офіційну фінансову звітність компаній або біржові дані. Блогер має давати контекст і посилання, за якими ви можете самостійно перевірити його цифри, а не просто вимагати віри на слово.

Інформаційний та емоційний тиск

Шахраї та агресивні маркетологи люблять штучний дефіцит. Фрази на кшталт «шанс, що випадає раз на життя», «залишилося 2 години до закриття групи» або «тільки для обраних» — це спроби вимкнути ваш раціональний аналіз через страх втраченої вигоди (FOMO).

Демонстрація розкоші замість аргументів

Орендовані спорткари, годинники та скриншоти з мільйонними прибутками в терміналі — це візуальний шум, що відвертає увагу від суті. Скриншот легко підробити, а «красиве життя» часто є лише декорацією, щоб продати вам дорогий і пустий курс.

Ставлення до капіталу інвестора

Адекватний фахівець ніколи не порадить вкладати останні заощадження, кредитні кошти або гроші з «подушки безпеки» в ризикові активи. Якщо блогер стимулює вас йти на ва-банк заради швидкого збагачення — він не дбає про ваш добробут.

Фінфлюенсери не є ані універсальним злом, ані новими наставниками за замовчуванням. Це інфраструктура уваги, де поруч існують освіта, реклама, аналітика та шахрайство. Ви можете слухати їх та аналізувати їхні тези, але найважливіше — залишати за собою право на останнє слово та критичний сумнів, адже платити за помилки блогера доведеться саме з вашого гаманця.