Лише 5% читачів «Мінфіну» змогли заробити на порадах фінансових блогерів — опитування

61% молодих інвесторів визнають, що ухвалюють фінансові рішення під впливом інфлюенсерів та блогерів. Водночас більшість читачів «Мінфіну» скептично ставляться до таких порад і вважають, що фінансові блогери частіше продають хайп, ніж знання. Про це свідчать результати опитування в телеграм-каналі «Мінфіну».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що показало опитування

Учасників опитування запитали: «Фінансові блогери: інвестиційна підказка чи дорогий хайп?»

Найбільша частка респондентів — 54% — відповіли, що не довіряють фінансовим блогерам, адже ті здебільшого продають хайп, а не знання.

Ще 35% зазначили, що слухають таких блогерів, але самостійно перевіряють інформацію перед ухваленням фінансових рішень.

Лише 5% опитаних відповіли, що довіряють фінансовим блогерам і вже отримували завдяки цьому прибуток. Водночас 6% зізналися, що одного разу повірили порадам блогерів, але більше цього не роблять.

Загалом в опитуванні взяли участь 551 користувач.

Чому це важливо

Результати опитування показують, що попри популярність фінансового контенту в соцмережах, більшість аудиторії ставиться до нього обережно. Для частини інвесторів блогери можуть бути джерелом ідей або першого знайомства з темою, однак остаточні рішення користувачі дедалі частіше воліють ухвалювати після самостійної перевірки.

Особливо це актуально для молодих інвесторів, які активніше споживають фінансовий контент у соцмережах і частіше стикаються з інвестиційними порадами від інфлюенсерів. Водночас такі поради можуть бути не лише корисними, а й ризикованими, якщо за ними стоїть реклама, просування окремих активів або особиста зацікавленість автора.