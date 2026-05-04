Фейковий Маск, справжні втрати: як дипфейки змінюють криптошахрайство

У березні 2026 року мільйони користувачів соцмереж купилися на відео, де Ілон Маск нібито «роздає» криптовалюту, і за кілька годин втратили тисячі доларів . Насправді це була чергова хвиля дипфейк-скаму — шахрайства, яке з розвитком ШІ стало швидшим, дешевшим і набагато переконливішим. Як працюють такі схеми, чому люди на них ведуться і як захистити свої гроші? Розповідаємо далі.

Ілон Маск як улюблена маска криптошахраїв

Постать Ілона Маска вже давно стала для криптошахраїв справжнім «золотим ключиком». Завдяки його тісному зв’язку з криптовалютами, а також репутації епатажного візіонера, зловмисникам не доводиться вигадувати складні легенди — аудиторія й так звикла очікувати від нього найзухваліших технологічних ініціатив.

Ще навесні 2024 року, коли якість ШІ-відео була значно нижчою за нинішню, YouTube накрила хвиля фейкових стрімів, присвячених запуску SpaceX Starship. Поки справжня ракета готувалася до старту, «цифровий Маск» у паралельних трансляціях заманював глядачів у пастку з подвоєнням криптодепозитів. І хоча підробка була помітною, магія знайомого обличчя та гучного інфоприводу зробили свою справу: люди масово переказували кошти зловмисникам, вірячи в обіцяне диво.

Згодом апетити шахраїв лише зросли. Вже в червні того ж року мережу сколихнув фейковий «Tesla-стрім», де дипфейк-версія мільярдера знову обіцяла миттєво подвоїти будь-який депозит у біткоїні чи Ethereum. Ситуацію ускладнювало те, що трансляція велася через верифікований канал із галочкою, що вводило в оману навіть досвідчених користувачів. На піку ефір зібрав понад 30 000 глядачів і приніс шахраям десятки тисяч доларів лише за кілька годин «роботи».

Згодом під виглядом виступів на конференціях на кшталт Bitcoin 2024 або через ролики про Neuralink, шахраї продовжували експлуатувати образ «людини з майбутнього» для виманювання грошей з жертв.

У березні 2026 року ця схема знову спрацювала — вже на тлі значно сильніших ШІ-інструментів. У соцмережах поширювалися фейкові пости й відео, де Маск нібито рекламував криптоказино та обіцяв користувачам бонуси. Людей заводили на підроблені сайти, показували їм «виграш» або подарунок, але для виведення коштів вимагали спочатку внести депозит у крипті. Після переказу гроші зникали, а сайт або акаунт переставав відповідати.

Чому ми ведемося на дипфейки?

Зі сторони такі схеми здаються доволі примітивними: знайоме обличчя, обіцянка «золотих гір», штучний поспіх і прохання скинути крипту. Проте саме в цій простоті й ховається головна пастка, адже шахраї не вигадують нічого нового, а просто використовують наші найдавніші інстинкти. Ми звикли довіряти голосу та погляду, адже протягом тисячоліть це були наші головні орієнтири, щоб відрізнити свого від чужинця.

ШІ перетворив цю еволюційну звичку на нашу головну вразливість. Дослідження Софі Найтингейл та Хані Фаріда, на яке посилався World Economic Forum, підтверджує тривожний парадокс: ми не лише погано розрізняємо цифрові підробки, а й схильні довіряти їм більше, ніж справжнім людям. Проблема не тільки в технології, а в тому, що синтетичні обличчя часто виглядають «ідеальнішими» та привабливішими за реальні, а тому здаються нам переконливішими.

Тож, коли з екрана до нас звертається «Маск» або CEO великої біржі, мозок автоматично ставить галочку: «Це він, я його знаю». Критичне мислення вмикається із запізненням, коли людина вже встигла ухвалити імпульсивне рішення.

Ще один фактор успіху таких афер — промисловий масштаб. Як зазначає The Guardian, дипфейки перестали бути ексклюзивним інструментом для складних атак. Тепер це буквально мас-маркет: шахраї купують готові скрипти, орендують потужності для генерації голосів і запускають десятки кампаній одночасно. Одна й та сама схема може паралельно працювати різними мовами, з різними обличчями та на різних платформах.

Основні дипфейк-схеми у криптошахрайстві

Згенерована ШІ «зірка"роздає крипту

Схема, що її так люблять використовувати з Маском досі залишається однією з найефективніших. Шахраї беруть відому людину, прив’язують її до гучного інфоприводу й запускають відео або стрім, де обіцяють унікальну можливість швидко заробити.

У жовтні 2025 року так само використали CEO Nvidia Дженсена Хуанга. Під час конференції GTC на YouTube з’явився фейковий ефір із його дипфейк-версією, яка просувала криптоініціативу. Стрім зібрав майже 100 000 глядачів і навіть випередив реальну трансляцію Nvidia, яку дивилися близько 12 000 людей. Далі все працювало за готовою схемою: QR-код, обіцянка роздачі, переказ монет і назавжди втрачена крипта.

Фейковий знайомий у відеодзвінку

Цей тип скаму частково навіть небезпечніший за публічні стріми, бо тут дипфейк працює не як реклама зі знаменитістю, а як підміна справді знайомої вам особистості.

Зловмисники пишуть у месенджер від імені знайомого контакту й запрошують на «робочу зустріч», де з’являється цифровий клон реальної людини — наприклад, CEO партнерського проєкту. Ви впевнені, що спілкуєтеся з партнером, але за цією маскою ховаються хакери, яким ви самі ж відкриваєте дос туп до своїх активів.

У лютому 2026 року команда кібербезпеки Google Cloud описала таку атаку групи UNC1069 на криптосектор. Шахраї використовували дипфейки керівників компаній, щоб під приводом «технічних проблем» змусити жертв встановити шкідливе ПЗ. Під час дзвінку зловмисники отримували повний контроль над пристроєм і браузерними сесіями, що давало їм змогу викрасти всі активи з криптогаманців та облікових записів.

Романтичний скам з ШІ-аватаром

Цей сценарій є менш технологічним, але часто б'є по жертві набагато болючіше. Усе починається не з пропозицій заробити, а з симпатії та уваги в додатках для знайомств чи месенджерах. Якщо раніше шахраї у цій сфері всіляко уникали відеодзвінків, то тепер дипфейки закривають цю прогалину. «Приваблива дівчина» чи «успішний інвестор» можуть з’явитися на екрані на кілька хвилин, усміхнутися й сказати кілька фраз — і цього зазвичай достатньо, щоб остаточно розвіяти сумніви жертви.

Попри простоту афери, її масштаби вражають. Так, у січні 2025 року поліція Гонконгу затримала угруповання з 31 особи, яке через ШІ-аватари та підроблені криптоплатформи виманило у жителів Азії майже $4,5 млн. Схожий синдикат викрили й восени 2024-го — тоді через «цифрове кохання» користувачів змушували інвестувати у фейкові токени.

Фейкові платформи з гуру-аналітиками

Найпідступніші схеми — ті, де дипфейк стає лише входом до цілої екосистеми обману. Тут шахраї не просто показують відео, а вибудовують декорації «справжнього» бізнесу: з особистими кабінетами, графіками, намальованими прибутками, Telegram-каналами, іншими інвесторами та навіть підробленими статтями на копіях відомих медіа. Знайоме обличчя в дипфейк-ролику, наприклад, відомий інвестор, трейдер або аналітик, слугує лише першим гачком, а далі віру в проєкт підтримує імітація реальної інфраструктури.

Такі платформи часто працюють з жертвою тижнями, дозволяючи їй відчути смак «успіху» і навіть вивести першу невелику суму. Пастка закривається лише тоді, коли користувач вносить значний депозит і намагається його забрати.

Саме за такою логікою працювала мережа TXEX. Це був цілий «інвестиційний світ» із вигаданими гуру-аналітиками, коучами та асистентами, які щодня давали торгові сигнали й обіцяли шалені прибутки. Усе було побудовано так, щоби кожен новий елемент — від повідомлення в групі до балансу в кабінеті — підтверджував реальність проєкту, поки людина остаточно не втрачала пильність.

Як не потрапити в пастку дипфейків

Багатьом здається, що на дипфейк ведуться лише одиниці. Однак статистика свідчить про інше. За даними McAfee, у 2025 році 72% американців стикалися з фейковою рекламою за участю знаменитостей, а кожен десятий зазнав через неї фінансових втрат. І хоча в криптосфері такі маніпуляції найпомітніші, підроблені образи використовують усюди — від кредитних схем до псевдоновин.

Читайте також: 10 схем шахрайства при обміні криптовалюти у 2026 році: як розпізнати та захиститися

З розвитком ШІ ці підробки стають дешевшими, масовішими й переконливішими, тому перед тим як переходити за посиланням, реєструватися або переказувати гроші, варто перевіряти базові речі:

Оцінити обіцянку: гарантований прибуток, подвоєння депозиту, великий бонус або «роздача» від знаменитості майже завжди сигналізують про пастку.

гарантований прибуток, подвоєння депозиту, великий бонус або «роздача» від знаменитості майже завжди сигналізують про пастку. Не піддаватися поспіху: обмежений час, «місця закінчуються» і заклики діяти негайно часто потрібні для того, щоб ви не встигли перевірити деталі.

обмежений час, «місця закінчуються» і заклики діяти негайно часто потрібні для того, щоб ви не встигли перевірити деталі. Перевірити першоджерело: відкрийте офіційний сайт або верифікований акаунт вручну, а не через посилання з реклами, відео чи чату.

відкрийте офіційний сайт або верифікований акаунт вручну, а не через посилання з реклами, відео чи чату. Проаналізувати платформу: перевірте домен, ліцензію, застосунок, історію компанії та незалежні відгуки на великих майданчиках.

перевірте домен, ліцензію, застосунок, історію компанії та незалежні відгуки на великих майданчиках. Будьте обережні з групами в месенджерах: «аналітики», «наставники», «асистенти» й учасники, які постійно показують прибутки, можуть бути частиною однієї воронки.

«аналітики», «наставники», «асистенти» й учасники, які постійно показують прибутки, можуть бути частиною однієї воронки. Не підписуйте транзакції наосліп: підключення гаманця до невідомого сайту або один необережний підпис можуть відкрити шахраям доступ до активів.

Зрештою, дипфейки роблять шахрайство переконливішим, але не змінюють головного правила: що сильніше пропозиція тисне на жадібність, поспіх, страх втраченої вигоди (FOMO) або довіру до відомого обличчя, то уважніше її треба перевіряти.