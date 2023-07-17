«Кити» скуповують біткоїн: чим відрізняються стратегії великих і приватних інвесторів

Кити нарощують активність на криптовалютному ринку з березня цього року. За даними провідної блокчейн-платформи даних та аналітики Glassnode, за чотири минулі місяці в мережі з'явилося ще 40 гаманців із балансом від 1 000 до 10 000 біткоїнів, кожен із яких контролює біткоїн на суму від $30 млн до $300 млн.

Чому інституціонали вкладаються у криптоактиви і чим їхні інвестиційні стратегії відрізняються від поведінки роздрібних інвесторів, «Мінфіну» розповіла голова відділу VIP & Institutional у Binance Кетрін Чен.

Як оцінюють крипторинок «кити»

Ми бачимо тенденцію стабільного зростання кількості нових інституційних облікових записів. Із четвертого кварталу 2021 року їх кількість збільшилась на 89%.

Нещодавно ми провели глобальне опитування наших інституційних клієнтів і виявили, що більшість респондентів (63,5%) оптимістично оцінюють перспективи крипторинку. Незважаючи на турбулентні ринкові події минулого року, 47,1% респондентів зберегли свої кошти у криптовалюті і, що цікаво, понад третина (35,6%) збільшила свої вкладення у криптовалюту.

Протягом наступних 12 місяців 50% респондентів планують збільшити свої інвестиції у криптовалюту, лише 4,3% очікують на скорочення своїх інвестицій.

Інституційні користувачі, зазвичай, мають довгостроковий погляд на крипторинок, і це узгоджується з тим, як вони роблять довгострокові оцінки, виходячи на будь-який новий ринок. Оскільки інституційні інвестори управляють значними сумами, вони ретельно перевіряють такі фактори, як: безпека, ефективність торгівлі, ліквідність. При цьому вони розуміють потужний потенціал цифрових активів.

Інституціонали на крипторинку — хто вони і як інвестують

На сьогодні багато інституційних інвесторів приходять, здебільшого, з фінансового сектору: наприклад, гедж-фонди та проп-трейдингові компанії. Вони відіграють важливу роль, сприяючи ліквідності крипторинку.

Зараз на ринок виходять традиційніші фінансові установи. Вони можуть бути менш зацікавленими в торгівлі самостійно, а, радше, прагнуть забезпечити підтримку інфраструктури для своїх клієнтів, які хочуть вийти на криптовалютний ринок.

Існуючі VIP-користувачі, які вже є активними учасниками екосистеми, розглядають криптозиму, як чудову можливість продовжити коригування своєї стратегії, а також обрати для себе вигідні інвестиційні можливості, щоб підготуватися до наступного циклу. Що стосується групи нових клієнтів, то, здебільшого, це великі інституційні клієнти. Більшість з них фактично використовують цей ведмежий цикл, як можливість вийти на ринок.

Оскільки інституційні інвестори повинні проводити глибшу оцінку, виходячи на ринок, це означає, що вони мають стратегію та довгостроковий ринковий прогноз. Це означає, що інституційні інвестори, зазвичай, менше орієнтуються на цикли та менше реагують на короткострокові ринкові тенденції чи новини галузі, ніж роздрібні інвестори. Ось чому ми бачимо, що інституційні користувачі продовжують залишатися на ринку, незважаючи на періодичні заголовки про пом’якшення ринкових умов.

Про оновлення угоди Binance із користувачами

Binance оновила угоду з користувачами і встановила можливість на свій розсуд заміняти токени з гаманця клієнтів на інші, якщо вони більше не представлені на біржі.

Я б хотіла підкреслити, що це було зроблено виключно для захисту наших користувачів. Команда вирішила оновити умови використання після ретельної оцінки занепокоєння користувачів щодо «зомбі-активів». Активи, які Binance раніше видалила зі списку, можуть зберігатися користувачами в гаманцях Binance протягом тривалого періоду часу, однак, із часом вони можуть застрягти в облікових записах користувачів, якщо їх не перетворити на інші активи до того, як мережа повністю припинить підтримку.

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Процес полягає у сповіщенні користувачів, які володіють цими активами, щоб вони могли вивести, або конвертувати їх на актив на свій вибір. Зробити це вони можуть протягом певного визначеного періоду, про що буде чітко повідомлено в оголошеннях про делістинг.

В разі, якщо користувачі не вживуть жодних заходів, Binance конвертує ці вилучені зомбі-активи в стейблкоїни від імені своїх користувачів, щоб захистити користувачів від того, щоб активи «застрягли» в підвішеному стані.