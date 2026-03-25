10 схем шахрайства при обміні криптовалюти у 2026 році: як розпізнати та захиститися

Криптовалютний обмін за останні роки став звичайною частиною фінансового ринку. Люди купують і продають цифрові активи через P2P-угоди, Telegram-обмінники, приватних брокерів або навіть під час офлайн-зустрічей. Разом із цим швидко зростає і кількість шахрайських схем.

За даними Chainalysis (2026 Crypto Crime Report), у 2025 році жертви криптошахрайств втратили $17 млрд. Кількість impersonation-скамів (коли шахраї видають себе за підтримку сервісів) зросла на 1400%, а схеми з використанням AI виявилися у 4,5 раза прибутковішими за традиційні. Про це йдеться у спеціальному розділі звіту:Crypto Scams 2026.

Аналітики криптообмінника 001k.exchange, які щодня обробляють тисячі угод, зазначають: 90% втрат відбуваються за одними й тими самими сценаріями. Розуміння цих схем — найкращий захист у 2026 році.

Чому шахрайство при обміні крипти стало масовим

Однією з причин є швидкість криптовалютних транзакцій. Після підтвердження у блокчейні операцію практично неможливо скасувати, тому помилка або підміна реквізитів одразу стає фінальною. Інший фактор — активний розвиток P2P-обміну, де частина угод проходить без фіксування правил таких відносин та без стандартних процедур перевірки. За спостереженнями 001k.exchange додаткові ризики виникають і через велику кількість нових користувачів, які тільки починають працювати з криптовалютою і не знають типових схем обману. І попри розповсюдження проблеми шахраї досі використовують прості механізми, орієнтуючись на поспіх, підміну реквізитів і відсутність чіткої регламентації процедур.

За даними за 2025 рік відбулося зростання схем імітації сервісів, коли шахраї видають себе за підтримку платформ, модераторів або представників сервісів обміну. У таких ситуаціях користувач отримує повідомлення або інструкцію, які зовні виглядають як офіційна комунікація. Сучасні AI-інструменти додатково спростили створення таких підробок. Вони дозволяють масштабувати фішингові сповіщення, копіювати стиль службової комунікації та робити шахрайські звернення значно переконливішими.

10 найпоширеніших схем шахрайства при обміні криптовалюти

1. Фішингові клони обмінників

Шахраї створюють копії сайтів відомих обмінників. Зовні сторінки виглядають майже ідентично через той самий дизайн, форму заявки та курс. Користувача приводять на такий сайт через рекламу, Telegram-канали або приватні повідомлення. Інколи посилання відкривається з рекламного оголошення або першого результату пошуку, але домен при цьому відрізняється від офіційного лише однією літерою, символом чи доменною зоною. Після введення реквізитів дані потрапляють до шахраїв.

Ознаки ризику:

домен відрізняється одним символом;

відсутні офіційні контакти або правила обміну;

пропонується «найкращий курс тільки сьогодні».

2. Підміна реквізитів у переписці

Обмін погоджують у чаті або месенджері, після чого співрозмовник раптово повідомляє, що реквізити змінилися. Це може виглядати буденно, наприклад, «вибачте, попередній гаманець тимчасово не працює», «використайте інший рахунок» тощо. Якщо користувач не перевіряє деталі, криптовалюта відправляється на адресу шахрая.

Ознаки ризику:

Реквізити змінюються в останній момент. Співрозмовник просить перейти в інший чат або контакт. Дані надсилають зображенням, а не текстом.

3. Фейкове підтвердження платежу

Після домовленості про обмін шахрай надсилає скрін нібито проведеної оплати. Це може бути підроблений чек банку або змінений скрін платіжного застосунку. Далі починається тиск, мовляв, гроші вже відправлені, тому потрібно негайно перевести криптовалюту та не очікувати надходження.

Ознаки ризику:

Людину намагаються змусити діяти швидко. З’являються аргументи, наприклад, що «банк затримує платіж» або «кошти зараз зарахуються». Головна мета, щоб користувач не дочекався фактичного надходження грошей, а вже діяв.

Важливо пам’ятати: скрін не є доказом. Переказ вважається здійсненим лише після фактичного зарахування коштів у банку або появи транзакції у виписці, а для криптовалюти — після підтвердження операції у блокчейн-оглядачі.

4. Підміна QR-коду або адреси гаманця

Користувачу надсилають QR-код або адресу для переказу криптовалюти. Насправді вони ведуть на гаманець шахрая. Таке трапляється, коли адреси копіюють через сторонні сервіси або отримують у чатах без перевірки.

Ознаки ризику:

просять встановити «спеціальне» розширення або програму;

пропонують підключитися через віддалений доступ;

адреса виглядає незнайомою або відрізняється від попередньо погодженої.

Перед відправкою варто вручну звірити щонайменше перші та останні 4−6 символів адреси гаманця. Така проста перевірка часто допомагає вчасно помітити підміну.

5. Маніпуляція курсом після заявки

Спочатку пропонують курс, який виглядає трохи вигіднішим за ринковий. Коли користувач уже відправив криптовалюту, з’являються додаткові умови. Часто це додаткова комісія за перевірку, плата за прискорення, новий курс. У підсумку отримана сума значно менша, ніж очікувалося.

Ознаки ризику:

Якщо під час обміну не називають підсумкову суму або правила змінюються вже після транзакції, це сигнал, що угода відбувається без фіксованих правил.

6. Фейкова служба підтримки

За даними програми FBI Operation Level Up станом на грудень 2025 року правоохоронці попередили 8 103 потенційних жертв криптоінвестиційного шахрайства, і 77% з них не усвідомлювали, що вже перебувають на якомусь з етапів обману. За оцінками відомства, завдяки таким втручанням вдалося запобігти втратам приблизно $511,5 млн.

Одна з поширених схем — імітація служби підтримки. Шахраї представляються співробітниками сервісу або модераторами платформи. Вони пишуть користувачу та повідомляють про нібито проблему з транзакцією. Далі намагаються отримати доступ до гаманця.

Ознаки ризику:

Будь-які запити конфіденційних даних повинні насторожити. Особливо якщо просять:

seed-фразу;

коди 2FA;

доступ до пристрою або гаманця.

7. Фальшивий гарант

У Telegram або іншому чаті пропонують провести обмін через «гаранта». Така людина нібито контролює угоду і тримає кошти до завершення операції. Насправді гарант може бути частиною шахрайської схеми.

Ознаки ризику:

Гарант з’являється в тому ж чаті, де домовляються про обмін. Він наполягає на швидкому проведенні операції і не має підтвердженої репутації за межами цього діалогу.

8. Підміна мережі або токена

Користувача просять відправити криптовалюту через іншу мережу або на інший токен. Наприклад, замість USDT TRC20 пропонують USDT ERC20 або надсилають реквізити для USDT у мережі, яку гаманець користувача не підтримує. У результаті кошти можуть «зависнути» або їх буде складно повернути.

Ознаки ризику:

Мережа змінюється прямо під час угоди, а пояснення виглядає поспішним або нечітким.

9. Ризики готівкового обміну

Обмін проводиться під час особистої зустрічі. Проблеми виникають у момент передачі грошей, де можливі недовкладення, підміна купюр або інші маніпуляції.

Ознаки ризику:

зустріч призначають у випадковому місці;

намагаються прискорити передачу грошей;

не дозволяють спокійно перерахувати та перевірити купюри.

10. Фейкова AML-перевірка

Після отримання криптовалюти користувачу повідомляють, що кошти нібито потрапили під AML-перевірку. Далі з’являється вимога внести додатковий платіж, що може бути пояснений як обов’язкова «застава», «податок» або «комісія за перевірку». Користувач отримує обіцянку, що після цього транзакція буде розблокована.

У 2025 році правоохоронні органи ЄС повідомляли про великі мережі, які відмивали сотні мільйонів євро через криптовалютну інфраструктуру. Наприклад, під час міжнародної операції було викрито схему відмивання понад €700 млн, а в іншій справі правоохоронці розслідували мережу криптоінвестиційного шахрайства з приблизно €460 млн незаконних коштів і тисячами постраждалих в Іспанії. На тлі таких розслідувань шахраї часто використовують легенду про «AML-блокування», щоб виманити ще одну оплату нібито за «розблокування» транзакції.

Ознаки ризику:

Головні сигнали — вимога доплати та відсутність заздалегідь відомого регламенту перевірки. Легітимні перевірки не передбачають оплату «за розблокування».

Висновок: як безпечно обмінювати крипту у 2026

Більшість шахрайських схем в обміні криптовалюти повторюється. Тому перед операцією варто перевірити базові речі: чи фіксовані правила обміну, курс при створенні заявки, наявність підтримки. Такі перевірки вирішують більше, ніж здається.

Матеріал має інформаційний характер і не є фінансовою чи юридичною консультацією.