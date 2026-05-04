Курс на понеділок: долар в банках подешевшав, євро дорожчає

У понеділок, 4 травня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 7 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 2 копійки у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у покупці і на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,15 грн. Євро купують за 51,15 грн, а продають за 51,87 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,88, євро — 51,53−51,73 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,88−43,91 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,48−51,50 грн/євро.

