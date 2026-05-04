НБУ визначив курси валют на вівторок, 5 травня. Долар подорожчав, а євро подешевшав. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
4 травня 2026, 15:45
Офіційний курс долара повернувся до 44 грн
► Підписуйтесь на Telegram-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,00 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у понеділок (43,91).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок було встановлено на рівні 51,46 грн, що на 14 копійок менше, ніж у понеділок (51,60).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі