Форекс і крипто прогноз на 04 — 08 травня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом рішень центральних банків і ключових макроекономічних даних, які задали ринкам основний імпульс. ФРС зберегла ставку без змін, підтвердивши обережну позицію і відсутність поспіху з пом’якшенням політики. ЄЦБ і Банк Англії також залишили параметри політики без змін, при цьому риторика регуляторів залишалася стриманою, відображаючи баланс між уповільненням економіки і збереженням інфляційного тиску. Публікація ВВП США і базового індексу PCE не дала однозначних сигналів, що посилило невизначеність. У результаті, як зазначають у XFINE , долар не зміг сформувати стійкий тренд, а ринки продовжили рух у межах діапазонів.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на позначці 1.1720, зберігаючи позиції поблизу верхньої межі середньострокового бокового діапазону 1.1400−1.1850. Найближчий опір розташований на 1.1810−1.1830. У разі його пробою, як це було наприкінці січня, наступною ціллю може стати район 1.1900−1.1930. Підтримка знаходиться на 1.1670−1.1700, далі — у зоні 1.1600−1.1620. З урахуванням збереження діапазонного характеру ринку не виключене зниження до зазначеної зони підтримки. Додатковим фактором тиску може стати зростання попиту на долар на тлі посилення геополітичної напруженості.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив тиждень на рівні 77,865, продовжуючи утримуватися вище зони 73,900−74,000. Ринок залишається у фазі висхідної корекції, однак імпульс зростання поступово сповільнюється, і в другій половині квітня пара BTC/USD рухається у вузькому боковому каналі 74,885−79,525. Таким чином, найближчий опір знаходиться в зоні 79,500−80,000. У разі його пробою наступною ціллю може стати район 82,000−85,000. Досягнення позначки 90,000 поки виглядає малоймовірним. Підтримка розташована на 74,885−75,650, далі 73,315−74,000 і 70,500−71,200. Поки ціна утримується вище 74,000, сценарій залишається нейтральним у межах діапазону. При цьому експерти XFINE попереджають про можливі спроби прориву його верхньої межі.

Нафта Brent

Фінальну точку тижня Brent поставила на рівні 109.20 доларів за барель, різко посиливши зростання і знову піднявшись вище ключових рівнів. Найближчий опір розташований на 112.00−114.00, далі — 118.00−120.00. Підтримка знаходиться на 105.00−106.00, далі — 100.00−102.00 і 97.00−98.00. Збереження напруженості на Близькому Сході та ризики навколо Ормузької протоки продовжують підтримувати високу волатильність, тому пріоритет, як і раніше, слід віддавати геополітичним факторам, тоді як технічний аналіз відходить на другий план.

Золото (XAU/USD)

Золото закрило тиждень на рівні 4,615 доларів за унцію, скоригувавшись на тлі рішень центральних банків і динаміки американської валюти. Найближчий опір розташований на 4,650−4,700, далі — 4,750−4,800 і 4,860−4,900. Підтримка знаходиться на 4,550−4,580, далі — 4,500 і 4,350−4,400. Поки ціна залишається вище 4,550, сценарій зберігається нейтральним, однак посилення долара може призвести до подальшого зниження.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня увага ринку зміститься до макроекономічних даних і оцінки наслідків рішень центральних банків. 05 травня у США будуть опубліковані індекси ділової активності у сфері послуг (PMI і ISM). 07 і 08 травня — дані щодо ринку праці США. Ці публікації можуть скоригувати рух долара і посилити волатильність на глобальних ринках.

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають так: EUR/USD — нейтральний з ризиком зниження до 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтрально-висхідний вище 74,000. Brent — нейтрально-бичачий вище 105.00. XAU/USD — нейтральний з ризиком зниження нижче 4,550.

Аналітичний відділ XFINE