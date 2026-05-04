Гривня потрапила у топ-15 світових валют, які подешевшали найбільше у квітні

За підсумками квітня 2026 року українська гривня увійшла до списку 15 валют світу з найбільшим знеціненням (девальвацією), втративши 0,37% і посівши 13-те місце (або 11-те, якщо не враховувати спотові метали золото і срібло) у рейтингу Bloomberg. Водночас російський рубль очолив світовий рейтинг найбільшого зростання (+8,38%). Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто лідирує у знеціненні та укріпленні

За даними квітневого рейтингу Bloomberg «Worst Spot Returns», найбільшого послаблення також зазнали індонезійська рупія (-2,06%), срібло (-1,89%), ганський седі (-1,88%), турецька ліра (-1,61%), шрі-ланкійська рупія (-1,29%), філіппінський песо (-1,20%), танзанійський шилінг (-1,10%), золото (-1,08%), конголезький франк (-0,91%), кіна Папуа-Нової Гвінеї (-0,86%), перуанський соль (-0,86%), аргентинський песо (-0,66%), монгольський тугрик (-0,30%) та леоне Сьєрра-Леоне (-0,28%).

Аналітик зазначає, що в лідерах девальвації опинилися валюти тих країн, які найбільше постраждали від відтоку ліквідності (Туреччина, країни Африки та Південної Америки), а також від високих цін на нафту й газ та спаду інвестицій з Близького Сходу (Індонезія, Шрі-Ланка, Філіппіни).

З іншого боку, згідно з рейтингом «Best Spot Returns», зростання продемонстрували валюти країн, які експортують нафту, сировину та сільськогосподарську продукцію. Найбільше укріплення зафіксовано в російського рубля (+8,38%). Слідом за ним ідуть парагвайський гуарані (+8,00%), угорський форинт (+6,98%), ізраїльський шекель (+6,66%), норвезька крона (+4,69%), бразильський реал (+4,54%), австралійський долар (+4,36%), паладій (+3,56%), чилійський песо (+3,02%), південнокорейська вона (+2,88%), казахстанський тенге (+2,88%), сейшельська рупія (+2,87%), британський фунт стерлінгів (+2,85%) та гібралтарський фунт (+2,85%).

Динаміка курсу гривні

За офіційними даними НБУ, протягом квітня 2026 року курс гривні до долара коливався. Якщо 1 квітня курс становив 43,9175 грн за долар, то на 30 квітня він склав 44,0145 грн/$ за довідковим курсом НБУ та 44,08 грн/$ за офіційним.

Читайте також: На валютний ринок України виходять нові продавці та покупці: що буде з курсом