Долар стабілізувався: ринки очікують сигналів ФРС та розвитку конфлікту на Близькому Сході

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2026, 13:16

Долар стабілізувався: ринки очікують сигналів ФРС та розвитку конфлікту на Близькому Сході

Долар стабілізувався під час азіатських торгів у понеділок, тоді як азіатські валюти залишалися у вузькому діапазоні на тлі невизначеності щодо війни на Близькому Сході та траєкторії процентних ставок у США, що тримає ринки в напрузі, пише Investing.

Долар стабілізувався під час азіатських торгів у понеділок, тоді як азіатські валюти залишалися у вузькому діапазоні на тлі невизначеності щодо війни на Близькому Сході та траєкторії процентних ставок у США, що тримає ринки в напрузі, пише Investing.► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниНизька активність торгівСвяткові дні в Японії та материковому Китаї зберігали загальні обсяги торгів приглушеними.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Низька активність торгів

Святкові дні в Японії та материковому Китаї зберігали загальні обсяги торгів приглушеними. Ієна зміцнилася після повідомлень про державну інтервенцію, яка значно підтримала валюту минулого тижня.

Австралійський долар тримався поблизу чотирирічних максимумів напередодні широко очікуваного підвищення процентних ставок Резервним банком у вівторок.

Валюти в цілому показали обмежену реакцію на заяву президента США Дональда Трампа про те, що США почнуть операцію з надання допомоги суднам, які проходять через Ормузьку протоку, і що непрямі переговори з Іраном тривають.

Позиція ФРС

Індекс долара та ф'ючерси на індекс долара стабілізувалися трохи вище 98 пунктів у понеділок.

Президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив у неділю, що затяжний конфлікт з Іраном підвищує ризик зростання інфляції, обмежуючи здатність центрального банку надавати чіткі прогнози.

Кашкарі сказав, що не може сигналізувати про будь-які зниження ставок, а також підняв питання про можливість підвищення процентних ставок через невизначеність навколо війни.

Президент ФРБ Міннеаполіса був серед незвично великої групи незгодних на засіданні ФРС минулого тижня, проголосувавши проти пом'якшення курсу ФРС. Засідання також було сприйнято як більш жорстке, ніж очікували ринки.

Війна з Іраном не показала ознак ослаблення цього тижня, оскільки відносини між Тегераном і Вашингтоном залишаються напруженими і зайшли в глухий кут. Побоювання щодо впливу війни на ціни на нафту та інфляцію стали основною точкою підтримки для долара.

Австралійський долар

Австралійський долар стабілізувався в понеділок, при цьому пара AUD/USD залишалася близько до свого найсильнішого рівня майже за чотири роки.

Широко очікується, що РБА підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у вівторок — це буде третє таке підвищення цього року — оскільки він працює над стримуванням відновлення інфляції наприкінці 2025 року.

Очікується, що це відновлення посилиться інфляційними шоками від війни з Іраном — сценарій, про який центральний банк неодноразово попереджав. Підвищення у вівторок також повністю скасує короткий цикл пом'якшення, розпочатий РБА у 2025 році.

Однак аналітики очікують тривалої паузи щодо ставок після підвищення у вівторок, оскільки РБА тепер має достатній запас міцності, щоб почекати і поспостерігати за наслідками війни з Іраном для економіки.

Що з азіатськими валютами

Азіатські валюти в цілому були в основному стабільними. Пара USD/KRW південнокорейської вони знизилася на 0,2%, тоді як пара USD/SGD сінгапурського долара впала на 0,1%.

Пара USD/INR індійської рупії була стабільною, тримаючись трохи нижче 94 рупій і рекордних максимумів, досягнутих у квітні.

Офшорна пара USD/CNH китайського юаня знизилася на 0,1%, тоді як пара USD/JPY японської ієни показала найкращий результат, впавши на 0,5%.

Ієна різко зміцнилася минулого тижня після повідомлень про валютну інтервенцію з боку Токіо, особливо після того, як USDJPY перетнув ретельно відстежуваний рівень у 160 ієн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Nasonov2004 и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами