Біткоїн повернувся вище $80 000, але ринок сумнівається у стійкому прориві

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2026, 12:55

Біткоїн повернувся вище $80 000, але ринок сумнівається у стійкому прориві

Біткоїн на початку азійської сесії піднявся вище $80 000, однак зростання, за даними аналітиків і ринкових індикаторів, значною мірою спирається на приплив коштів у спотові ETF у США та кредитне плече, а не на широке спотове купівельне тло. Про це повідомляє CoinDesk 4 травня.

Біткоїн на початку азійської сесії піднявся вище $80 000, однак зростання, за даними аналітиків і ринкових індикаторів, значною мірою спирається на приплив коштів у спотові ETF у США та кредитне плече, а не на широке спотове купівельне тло.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рух вище $80 000

Біткоїн торгується вище $80 000 уперше від кінця січня, а підйом останніх тижнів підтримали чисті надходження в американські спотові біржові фонди на біткоїн. За три тижні такі фонди залучили близько $2,7 млрд, а їхні сукупні чисті активи перевищили $100 млрд.

Аналітики CryptoQuant вказують, що повернення до цього рівня відбувається на тлі обережної поведінки учасників ринку. Зростання підтримують не лише ETF, а й збільшення довгих позицій із кредитним плечем у великих криптоактивах.

CryptoQuant: ф'ючерси випереджають спот

За оцінкою CryptoQuant, оприлюдненою 30 квітня, рух біткоїна у квітні був зумовлений майже повністю зростанням попиту на безстрокові ф'ючерси, тоді як спотовий попит під час ралі скорочувався. Така розбіжність історично вказувала на крихкі цінові підйоми, які можуть швидко розвернутися після згортання позицій.

Окремо ринок фіксує зростання інтересу до довгих позицій із плечем у таких активах, як ether і NEAR, що також підсилює роль спекулятивного капіталу в поточному русі. Це означає, що частина зростання формується за рахунок похідних інструментів, а не лише реального купівельного попиту на споті.

Що показують потоки в ETF

CoinGlass у своєму довідковому описі ETF зазначає, що стабільні чисті припливи до біткоїн-ETF зазвичай розглядають як індикатор зростання інституційного попиту та більш довгострокового капіталу. Водночас цей самий ресурс наголошує: для оцінки якості ринку дані про ETF варто порівнювати з відкритим інтересом і ставками фінансування на ринку деривативів, бо саме така комбінація дає уявлення, чи зростання підтримується капіталом без надмірного плеча.

Чому це важливо

Для ринку різниця між притоками в ETF і слабким спотовим попитом означає, що ціна може зростати без достатньо широкої бази покупців. У такій структурі будь-яке уповільнення припливів у фонди або закриття довгих позицій на ф'ючерсах здатне посилити волатильність і спровокувати різкий відкат.

Для інвесторів це сигнал, що сам факт повернення біткоїна вище $80 000 ще не обов’язково означає початок стійкого нового висхідного тренду. Ринкові очікування також залишаються стриманими: за даними CoinDesk, на Polymarket шанси на $85 000 цього місяця оцінюють у 56%, а на $90 000 — лише у 23%.

Читайте також: Форекс і крипто прогноз на 04 — 08 травня 2026 року

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Maks M и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами