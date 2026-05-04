Біткоїн повернувся вище $80 000, але ринок сумнівається у стійкому прориві

Біткоїн на початку азійської сесії піднявся вище $80 000, однак зростання, за даними аналітиків і ринкових індикаторів, значною мірою спирається на приплив коштів у спотові ETF у США та кредитне плече, а не на широке спотове купівельне тло. Про це повідомляє CoinDesk 4 травня.

Рух вище $80 000

Біткоїн торгується вище $80 000 уперше від кінця січня, а підйом останніх тижнів підтримали чисті надходження в американські спотові біржові фонди на біткоїн. За три тижні такі фонди залучили близько $2,7 млрд, а їхні сукупні чисті активи перевищили $100 млрд.

Аналітики CryptoQuant вказують, що повернення до цього рівня відбувається на тлі обережної поведінки учасників ринку. Зростання підтримують не лише ETF, а й збільшення довгих позицій із кредитним плечем у великих криптоактивах.

CryptoQuant: ф'ючерси випереджають спот

За оцінкою CryptoQuant, оприлюдненою 30 квітня, рух біткоїна у квітні був зумовлений майже повністю зростанням попиту на безстрокові ф'ючерси, тоді як спотовий попит під час ралі скорочувався. Така розбіжність історично вказувала на крихкі цінові підйоми, які можуть швидко розвернутися після згортання позицій.

Окремо ринок фіксує зростання інтересу до довгих позицій із плечем у таких активах, як ether і NEAR, що також підсилює роль спекулятивного капіталу в поточному русі. Це означає, що частина зростання формується за рахунок похідних інструментів, а не лише реального купівельного попиту на споті.

Що показують потоки в ETF

CoinGlass у своєму довідковому описі ETF зазначає, що стабільні чисті припливи до біткоїн-ETF зазвичай розглядають як індикатор зростання інституційного попиту та більш довгострокового капіталу. Водночас цей самий ресурс наголошує: для оцінки якості ринку дані про ETF варто порівнювати з відкритим інтересом і ставками фінансування на ринку деривативів, бо саме така комбінація дає уявлення, чи зростання підтримується капіталом без надмірного плеча.

Чому це важливо

Для ринку різниця між притоками в ETF і слабким спотовим попитом означає, що ціна може зростати без достатньо широкої бази покупців. У такій структурі будь-яке уповільнення припливів у фонди або закриття довгих позицій на ф'ючерсах здатне посилити волатильність і спровокувати різкий відкат.

Для інвесторів це сигнал, що сам факт повернення біткоїна вище $80 000 ще не обов’язково означає початок стійкого нового висхідного тренду. Ринкові очікування також залишаються стриманими: за даними CoinDesk, на Polymarket шанси на $85 000 цього місяця оцінюють у 56%, а на $90 000 — лише у 23%.

