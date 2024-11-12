Битва стейблкоїнів: чому європейські біржі обирають USDC замість популярнішого у світі USDT

Стейблкоїни, тобто криптовалюти, які повторюють ціну базового активу, стали важливою складовою крипторинку. Їх використовують для переказів коштів, придбання інших криптовалют, зберігання активів чи заробітку на депозитах. Абсолютними лідерами на ринку стейблкоїнів є USDT (або ж Tether) із капіталізацією $120 млрд, та USDC (USD Coin) — $35 млрд. Обидві монети прив'язані до долара. Але USDC цього року суттєво зміцнив свої позиції. Чому це відбувається, розбирався «Мінфін».

Ще на початку цього року загальна капіталізація другого за популярністю у світі стейблкоїна USDC становила $24,5 млрд — саме на таку суму у світі існувало відповідних монет. Наразі ж капіталізація USD Coin перевищує $35 млрд, тобто інвестиції у нього зросли на 43%.

Частково це пояснюється загальним зростанням крипторинку. Наприклад, капіталізація основного конкурента монети — найпопулярнішого у світі стейблкоїна USDT — за той самий період зросла з $95 до $120,5 млрд. Тобто цих токенів у світі стало більше на 27%.

Та все ж темпи зростання USDC відчутно швидші завдяки тому, що, окрім сприятливого середовища, на користь монети грає і її власна політика.

Що таке USDC

USDC — відносно молода криптовалюта. Вона з'явилася у 2018 році, на 4 роки пізніше USDT. Створив її консорціум, до якого увійшли розробник монети Circle (із яким вона насамперед і асоціюється), а також одна з найбільших криптобірж світу — Coinbase, та гігант майнінгу Bitmain.

Цей стейблкоїн належить до тих, які використовують фіатну заставу. Коли інвестор купує монету USDС за $1, цей долар потрапляє на спеціальний рахунок і стає гарантією того, що, у разі потреби, токен завжди можна обміняти на ті самі фіатні гроші. Застава має дорівнювати загальній капіталізації USD Coin, що забезпечує його стабільність.

Окрім фіатних, існують також стейблкоїни із криптовалютною заставою, алгоритмічні, ціна яких підтримується завдяки складним формулам попиту і пропозиції на токени.

Останні два види стейблкоїнів вважаються менш надійними через вищий ризик падіння і виникнення розбіжності у вартості з фіатними валютами. Зокрема, таке вже відбувалося із BitUSD — стейблкоїном із криптовалютною заставою та алгоритмічним TerraUSD.

Тому інвестори надають перевагу саме фіатним, до яких належать найпопулярніші стейблкоїни. В тому числі, окрім USDC, і Tether.

Відмінності USDT і USDC

Між USDC та USDT більше спільного, ніж відмінностей. Обидва стейблкоїни входять до десятки найпопулярніших криптовалют світу, впродовж тривалого часу підтримують курс 1:1 із американським доларом та забезпечуються фіатними резервами.

Також обидві монети працюють на низці блокчейнів. Зокрема, USDT у блокчейнах Bitcoin, Ethereum, EOS, Tron, Algorand та OMG Network. USDC — на Ethereum, Solana, Avalanche, Tron, Algorand, Stellar, Flow тощо.

«Фізичних відмінностей між цими двома стейблкоїнами немає. USDC є кращим, з погляду прозорості та визнання регуляторами, тому його краще використовувати для зберігання. USDT приваблює своєю популярністю і більше підходить для щоденних розрахунків. Також є певна залежність від мережі: для зберігання більше підходить блокчейн Ethereum (ERC-20), тоді як для щоденного використання краще обирати Tron (TRC-20) завдяки його популярності та менш волотильній ціні за газ, що впливає на ціну транзакції», — розповідають фахівці з обміну криптовалют 1654.exchange. Обидві монети, пояснюють експерти, часто використовують українці для збереження своїх заощаджень та здійснення грошових переказів.

Питання надійності

Як вже відзначалося, обидва найпопулярніші стейблкоїни використовують фіатну заставу для забезпечення курсу 1:1 із американським доларом. Теоретично, це має зробити цей зв'язок абсолютно непорушним. Для того, щоб купити USDC чи USDT, потрібно внести долари. Продаючи стейблкоїни, можна завжди отримати фіатні гроші з резервів.

Однак тут є важливий нюанс — цей зв'язок непорушний, якщо гроші дійсно є в наявності. Якщо ж управляюча компанія їх розтратить, або невдало інвестує, чи збанкрутує банк, в якому вони зберігаються, виявиться, що стейблкоїни не забезпечені фіатом. У такому разі монета може обвалитися, а інвестори втратять до неї довіру.

У зв'язку з цим, навколо компанії Tether, яка управляє однойменним стейблкоїном, регулярно виникають скандали, її звинувачують у непрозорій діяльності. Наприклад, у вересні цього року таке звинувачення висунула група із захисту прав споживачів Consumers' Research.

За словами критиків, Tether, замість проведення повноцінних аудитів своїх рахунків, обмежується регуляторними атестаціями, простішими перевірками. Хоча, відповідно до них, компанія має не лише достатньо коштів, щоб забезпечити $120 млрд капіталізації USDT, але й близько $5 млрд понад цієї суми.

Як визнає генеральний директор Tether Паоло Ардоіно, йому не вдалося домовитися про перевірки із жодною з компаній великої четвірки аудиторів — Deloitte, PwC, EY чи KPMG. Причина, за його словами, в тому, що вони бояться репутаційних втрат через співпрацю з криптовалютним сервісом.

«Оскільки у ЗМІ з'являється інформація про те, що USDT проводить непрозорий аудит і їхній стейблкоїн, нібито, фізично не забезпечений фіатними грошима, довіра до USDT поволі знижується», — пояснили «Мінфіну» фахівці 1654.exchange.

Натомість Circle, управляюча компанія USDC, із самого початку взяла курс на максимальну відкритість, регулярно публікує звіти, в яких детально розписує, де і в яких активах тримає кошти своїх клієнтів.

До того ж цього року Circle вдалося домовитися про співпрацю з Deloitte — аудитором із так званої великої четвірки. Підписані ним звіти розміщуються у вільному доступі. Наприклад, в опублікованому звіті за вересень вказано: в обігу перебуває USDC на $35,72 млрд, оцінка активів, що зберігаються в резервах, становить $35,78 млрд.

Також зі звіту можна дізнатись, що найпопулярнішим інструментом збереження коштів Circle є угоди про викуп казначейських облігацій США — форма короткострокових запозичень готівки, яка дозволяє завжди підтримувати ліквідність. Цей інструмент максимально близький до готівки, в ньому зосереджено $22,8 млрд. На другому місці за популярністю безпосередньо американські боргові облігації — майже $8,06 млрд. Ще понад 4 млрд управляюча компанія тримає у фінансових компаніях у вигляді готівки.

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Але вважати USDC стовідсотково безризиковим теж було б помилкою. На початку минулого року про банкрутство оголосив американський Silicon Valley Bank — улюблений банк технологічного сектору. Circle тримала у ньому незастрахованих депозитів на $3,3 млрд. Коли це стало відомо, капіталізація стейблкоїну обвалилася приблизно на $20 млрд, а ціна USDC в деякі моменти опускалась до 88 центів. Хоча невдовзі ситуацію вдалося вирівняти.

Перевага в ЄС

Минулого року в Європейському Союзі почали діяти нові правила регулювання крипторинку MiCA. В тому числі вони стосувалися і стейблкоїнів.

Виграла від їх впровадження компанія Circle та її токен USDC. Річ у тім, що правила стейблкоїнів MiCA спрямовані на посилення захисту інвесторів, вимагаючи від емітентів дотримуватися суворих правил. Насамперед це наявність достатніх резервів та ліквідність і надійність збереження коштів. Головна вимога — управляючі компанії мають зберігати принаймні 60% резервів у банках.

USDC відповідає цим вимогам, і завдяки цьому ще минулого року Circle отримала ліцензію Установи електронних грошей (EMI) від банківського управління Франції. Ця ліцензія дозволяє Circle офіційно випускати свій стейблкоїн, що орієнтується на долар, а також EURC — токен, прив'язаний до євро. Наразі це найпопулярніший такий стейблкоїн, а його капіталізація становить 91 млн євро, хоча ще влітку цього року була менше ніж 40 мільйонів.

Окремі європейські біржі вже виключили зі свого лістингу USDT та низку менш популярних стейблкоїнів, що не відповідають вимогам регулятора, залишивши можливість купувати USDC.

Глобальною ця тенденція не стала. На ключових світових біржах, як і раніше, можна купити обидва найпопулярніші стейблкоїни. Доступні вони і на криптообмінниках, що працюють в Україні, на кшталт 1654.exchange та в інших.

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На користь USDT все ще грає більша популярність, що дозволяє підтримувати стабільність монети. Але яка монета насправді є надійнішою, кожен має вирішувати самостійно. Однозначної відповіді тут дати неможливо.

Стаття має ознайомчий характер та не є інвестиційною рекомендацією.