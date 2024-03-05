Біткоїн і золото дорожчають: як на їх вартість впливає держборг США

Темпи зростання держборгу США пришвидшуються. Що це означає для біткоїну та золота?

За даними стратега Bank of America Майкла Харнетта, торгівля «знецінюванням боргу» набирає обертів. За даними Харнетта, кожні сто днів борг додає $1 трлн.

Борг США — тобто сума грошей, яку федеральний уряд позичає для покриття операційних витрат, — станом на 1 березня становив $34,39 трлн. За даними Міністерства фінансів США, пише CNBC, державний борг перевищив позначку $34 трлн 4 січня, 15 вересня минулого року він досяг $33 трлн, на 15 червня 2023 року становив $32 трлн. До цього підйом на $1 трлн понад $31 трлн займав близько восьми місяців. Нинішня, прискорена модель зростання залишиться незмінною, на думку Харнетта, щонайменше, до суми в $35 трлн.

Зростання на $1 трлн кожні 100 днів — це приблизно $3,6 трлн на рік, причому більша частина витрат йде на «внутрішній добробут» та військову діяльність за кордоном, на яку за останні чотири роки припадало 9,3% ВВП.

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Що це означає для економіки США

Через ці проблеми з фінансами уряду агентство Moody's Investors Service змінило свою думку про рейтинг уряду США на негативну, заявивши, що вони стурбовані економічною потужністю країни у зв'язку зі зростанням відсоткових ставок. Агентство наголосило на важливості проведення гарної податково-бюджетної політики, яка або скоротить державні витрати, або принесе більше грошей, щоб знизити ризики, пов'язані з великим бюджетним дефіцитом та ускладнюють виплату боргів.

Цього тижня Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи, планує обговорити перед Конгресом стан економіки США та зусилля ФРС щодо контролю над інфляцією. Його свідчення пролунали в той час, коли майбутнє економіки, особливо щодо інфляції та зайнятості, перебуває під пильною увагою.

Прогнози аналітиків показують, що відсоткові виплати за боргом можуть затьмарити витрати на оборону та стати другою за величиною статтею федерального бюджету протягом п'яти років. Американський економіст Пітер Шифф заявив, що «нам доводиться позичати гроші, щоб платити відсотки. Кожна копійка відсотків, які виплачує уряд за боргами, вимагає запозичень».

А Міжнародний валютний фонд (МВФ) стурбований тим, що США можуть увійти до порочного кола «запозичення грошей для погашення боргів, погашення боргів та запозичення грошей», що ускладнить вирішення боргової кризи. «Усі ці додаткові запозичення збільшать державний борг, який, зі свого боку, має фінансуватись під вищі відсоткові ставки».

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Що це означає для біткоїну та золота

На цьому фоні ростуть як на дріжджах золото та біткоін. Обидва активи вважаються «хеджуванням знецінення» за часів грошово-кредитної або фіскальної політики, яка може спричинити значну девальвацію валюти.

Як і пропозиція щодо золота, пропозиція біткоїну обмежена, і обидва вони вважаються засобом заощадження, їхня вартість зростає, порівнюючи з валютами, які можуть не мати контролю над пропозицією через здатність центральних банків друкувати гроші нескінченно.

З середини лютого ціна криптовалюти зросла приблизно на 30%, на фоні зростаючого притоку коштів в ETF, що пов'язані з біткоїнами. Лише у лютому Blackrock's iShares Біткойн Траст (IBIT) залучила майже $5 млрд.

За цей же період ціна дорогоцінного металу зросла до $2,125 за унцію, збільшившись приблизно на 6%.

В результаті, активи, які розглядаються, як захист від девальвації долара, такі як золото та біткоїни, наближаються до історичних максимумів. Зростання біткоїну пояснюється і такими факторами, як схвалення спотових ETF та майбутній халвінг. Деякі експерти прогнозують, що ціна на BTC протягом найближчих півтора року може сягнути $300 000.

Інвестування в криптовалютні фонди також перебуває на підйомі у фінансовому бізнесі США. Це говорить про те, що 2024 рік може стати роком рекордно високого рівня інвестицій у сектор. За словами Харнетта, цього року річний приток становитиме $44,7 млрд.