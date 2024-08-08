Криптокомпанії готові переїжджати до США: як це змінить світовий крипторинок

Обіцянки Трампа зробити США криптовалютним центром планети насторожують ті країни, які претендували на створення криптовалютних хабів. Як амбіції США можуть змінити розклад сил, розповів Bloomberg. «Мінфін» вибрав головне.

Республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп «підбиває клинці» до криптовалютного сектору у пошуках пожертв та голосів, обіцяючи зробити США «криптовалютною столицею планети». Водночас кандидат у президенти від демократів, Камала Харріс, поки не визначилася з позицією щодо криптовалют. Але є ознаки, що її радники прагнуть до перезавантаження зв'язків із галуззю.

Ці тенденції вказують на те, що центр тяжкості криптовалюти все більше зміщується у бік США, і це зрушення почалося з успішного дебюту перших у країні біржових фондів спот-Bitcoin та Ether цього року. Тепер ці продукти стикаються з першим серйозним випробуванням після різкого розпродажу криптоактивів, пік якого припав на понеділок, коли Bitcoin упав на понад 16%.

Біткоїн-ETF

Американські біткоїн-ETF були розміщені в січні і залучили близько $19,4 млрд — рекорд для нової категорії фондів. Долар, який поступився своєю роллю одиниці, що найбільше торгується проти криптовалют, південнокорейській воні в першому кварталі, повернув собі перше місце в травні з понад 50% світових обсягів, за даними дослідницької компанії Kaiko.

Торгівля біткоїнами концентрується навколо закриття ринку США

% сукупного обсягу на момент закриття торгів у США, Великій Британії, Гонконгу та Австралії

Це стало кульмінацією суттєвого перелому, порівнюючи з минулим роком, коли і обсяги торгівлі, і компанії перемістилися за кордон через серію примусових заходів із боку США після краху криптовалютної біржі FTX у 2022 році.

Хто вже пакує валізи

Агентство припускає, що посилення правил роботи на ринку з боку регулятора вже досягли піку. На шляху до мети перетворення США у світовий криптоцентр Трамп обіцяє звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж Гері Генслера, який відомий тим, що дотримується жорсткої регуляторної політики щодо криптовалют.

Попри падіння у «чорний понеділок», оптимізм у криптогалузі залишається високим, оскільки політичні тренди, що складаються, дають надію інвесторам: вони очікують послаблення регуляторки в криптовалютному секторі. Щобільше, венчурні капіталісти вже обмірковують можливість додаткових інвестицій у США, а компанії припускають, що саме до Америки перемістяться їхні капітали та персонал.

Так, за даними агентства, у разі перемоги Трампа до США може переїхати лондонська компанія зі зберігання криптовалют Copper Technologies Ltd. За словами Кельвіна Коха, співзасновника та головного інвестиційного директора компанії Spartan Capital, яка працює з Гонконгу та Сінгапуру, чіткіший режим регулювання в США означатиме «напрямок значно більшого обсягу капіталу» до найбільшої економіки світу.

Як це змінить регулювання у світі

Переміщення компаній до США створює проблему для низки країн, які претендували на роль світових криптихабів. Таким країнам, як Гонконг, Сінгапур, Дубай та європейські країни, можливо, доведеться попрацювати ретельніше, щоб залучити інвестиції до своїх центрів цифрових активів.

Глобально, зміни в регулюванні крипторинку в США вплинуть на регулювання в усьому світі. За словами співзасновника Digital Asset Capital Management Річарда Гелвіна, з огляду на розмір ринків капіталу США, інші юрисдикції, ймовірно, наслідуватимуть приклад регулюючих органів у США.

У законодавчій раді Гонконгу вже з'явилися голоси «за» обговорення «включення біткоїну до фінансових резервів із різними зацікавленими сторонами». Криптопідприємець Джастін Сан, творець блокчейну Tron, вважає, що і Китай не хоче відставати в загальному розвитку цифрових активів. Він передбачив конкуренцію між Вашингтоном та Пекіном, яка «принесе велику користь» для розвитку криптоіндустрії.

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Хоча поки що незрозуміло, яке саме криптосередовище виникне у США після президентських виборів у листопаді, оптимісти очікують на сприятливіший фон, який сприятиме зростанню криптовалют у всьому світі, що призведе до збільшення доходів усіх юрисдикцій, навіть якщо Америка відхопить собі більший шматок.