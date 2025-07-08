Альтсезон під питанням: чи варто вже «зливати» альти

Попри очікування учасників ринку, новий альтсезон досі не настав, і чимдалі, більше аналітиків ставлять під сумнів сам факт того, що він все ж таки відбудеться. Домінування біткоїна досягає рекордних рівнів, а увага інституцій та інвесторів дедалі більше зосереджується саме на першій криптовалюті.

«Мінфін» проаналізував найсвіжіші дані крипторинку, настрій гравців та стан власного криптопортфелю, щоб розібратись, чи варто тримати альти, або краще вже перевкласти кошти у біткоїн.

Лідерство утримує біткоїн

Попри невизначене майбутнє світової економіки, в тому числі і через політику Сполучених Штатів щодо торгових тарифів, ринок цифрових активів почувається впевнено. Альткоїни «втоптали в асфальт», а біткоїн торгується біля історичних максимумів. Домінація першої криптовалюти послідовно зростає, рухаючись до позначки в 70% (максимальні значення попереднього циклу зростання).

Домінація біткоїну

Джерело: Cryptocap

Увага ринкових гравців залишається прикутою до першої криптовалюти і причин для цього більш ніж достатньо.

Американські штати один за одним приймають закони про додавання біткоїну до резервів, пенсійні фонди беруть BTC на озброєння, включаючи його до своїх стратегій, навіть нерухомість не залишається осторонь, розглядаючи можливість використання першої криптовалюти, як застави.

Поступово оформлюється і правовий статус криптовалют. Із грудня минулого року в ЄС вже на повну працює закон, що регулює роботу крипторинку (MICA). Нещодавно Сенат ухвалив законопроєкт GENIUS Act, який встановлює правила випуску та обігу стейблкоїнів. Наразі документ очікує на розгляд у Палаті представників. Також ведеться робота над законопроєктом CLARITY Act про структуру крипторинку.

Подальше правове оформлення функціонування крипторинку підтримує і ФРС. Голова Федрезерву Джером Пауелл підтримав законопроєкт про криптовалюти, які розглядає Конгрес, зазначивши, що країні потрібна нормативна база для стейблкоїнів.

Підтримка Пауелла з’явилася після того, як ФРС вирішила більше не враховувати «репутаційний ризик» під час перевірки банків. Раніше регулятори вважали, що на нього наражаються фінансові установи, які працюють з криптоіндустрією.

Паралельно добре прослідковуються оптимістичні настрої гравців ринку цифрових активів. Майнери «епохи Сатоші» (добувачі біткоїна, які займалися майнінгом із перших років існування криптовалюти — з 2009 до 2011 рр.) звели до мінімуму продаж біткоїна у 2025 році — за пів року реалізовано лише 150 BTC. Для порівняння: у 2024 році показник становив майже 10 000 BTC.

Серед усіх категорій майнерів спостерігається тренд на нарощування резервів — із квітня їхні баланси зросли на 4 000 BTC. Відтік монет із їхніх гаманців впав із пікового значення 23 000 BTC на добу в лютому до приблизно 6 000 BTC.

Продаж біткоїнів майнерами «епохи Сатоші»

Джерело: CryptoQuant

Загальний продаж BTC майнерами

Джерело: CryptoQuant

Також спостерігається падіння місячного припливу біткоїна на Binance: він скоротився до 5 700 BTC — це нижче, ніж у період минулого ведмежого ринку.

Приплив BTC на Binance

Джерело: CryptoQuant

Чи варто чекати на альтсезон?

Біткоїн у травні зафіксував новий історичний максимум, водночас альткоїни на локальних мінімумах, а деякі — і на історичних. Таке враження, що криптовесна так і не прийшла до токенів другого ешелону. Це викликає розпач в учасників, змушує продавати зі збитками, або ж із болем спостерігати за станом криптовалютного портфелю.

Проте, чи насправді все так погано?

Якщо подивитися виключно на котирування, то ситуація дійсно лякаюча. Більшість альткоїнів торгуються на тих самих рівнях, які спостерігалися наприкінці 2022 року (закінчення криптозими).

Серед можливих причин — розмиття позицій через засилля мемкоїнів та різноманітних токенів (зараз на coinmarketcap відображається 17,6 млн токенів).

Утім, є деякі зрушення, на які звертають увагу наші експерти:

мемкоїни йдуть у минуле, і це логічно, — легше виграти в лотерею, ніж заробити на мемкоїні;

формування основи в парі ETH/BTC (ранній сигнал перемикання уваги на альткоїни);

ETH/BTC

Джерело: Binance

з’являються періоди, коли притоки в спотові ETH ETF перевищують надходження в BTC ETF;

цього року очікується схвалення значної кількості спотових ETF на альткоїни:

ETF LTC — 90% (ймовірність).

ETF SOL — 90%.

ETF XRP — 85%.

ETF DOGE — 80%.

ETF ADA — 75%.

ETF DOT — 75%.

ETF HBAR — 80%.

ETF AVAX — 75%.

ETF SUI — 60%

*дані Bloomberg Intelligence

Нещодавно Хестер Пірс із SEC заявила, що погашення у натуральній формі для криптовалютних ETF «не за горами» — регулятор отримав безліч заявок від компаній, включаючи найбільшого управляючого активами BlackRock, із проханням дозволити проводити розрахунки в крипті. Ця опція насамперед очікується емітентами спотових Ethereum ETF — для додавання стейкінгу до існуючих продуктів.

Поява таких інструментів на фондовому ринку може мати вибуховий ефект.

Стан портфелю «Мінфіна»

Традиційно, найгірші результати показує Growth-частка нашого криптопортфелю — мінус 39,9% (реальний мінус є дещо меншим, оскільки TAI не відображається в портфелі). Якщо порівнювати з попереднім звітом про стан нашого портфелю від 1 квітня 2025 року, то просадка дещо зменшилася (-44,3% на той момент). Ордери усереднення, які були розміщені, спрацювали (STX, ROSE). Також було придбано новий актив, про який вже згадували, з тикером TAI (Tars Protokol) за ціною $0,047. Наразі він дає прибуток в розмірі ~100% (наприкінці травня плаваючий прибуток досягав 200%).

Оскільки альткоїни досі не показали зростання, а на основі вищеописаної ситуації наші експерти очікують на зростання, то ми продовжуємо покращувати точки входу. Цього разу здійснили додаткові покупки за таким альткоїнами:

ICP — за ціною $4,707 на суму $51,78;

FIL — за ціною $2,15 на суму $49,45;

за ціною NEAR — за ціною $1,97 на суму $49,25;

за ціною GRT — за ціною $0,079 на суму $50,00;

за ціною ANKR — за ціною $0,1348 на суму $49,88.

Всі угоди було укладено 27.06.2025.

Найкращою тут залишається Hedera Hashgraph (HBAR) із плаваючим прибутком 188%.

Щодо фундаментальної частки портфелю, то прибуток за нею зріс до 16%. Найкращим залишається BNB, далі йде BTC, за ним TRON — кожен із активів дає понад 100% прибутку. Найгіршим залишається «молодий» проєкт Celestia.

Жодних дій з цією часткою криптопортфелю не проводилося.

Стан криптопортфелю, фундаментальні блокчейни

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Фіксація прибутків

За нашими розрахунками, на ринку цифрових активів починається найспекотніший сезон. Відповідно, ми готуємось до фіксації прибутків за нашим портфелем.

Для визначення ринкового піку буде застосовано три показники:

домінація біткоїна. Перевищення позначки в 70% буде сигналом для продажу активів;

досягнення індексом відносної сили на місячному графіку біткоїна позначки 90.

​​BTC/USD

Джерело:Bitstamp

True MVRV підніметься вище позначки 3 (відслідковувати можна на CryptoQuant). Цей індикатор показує розмір нереалізованого прибутку за біткоїном.

True MVRV

Джерело: CryptoQuant

Після отримання загальноринкових сигналів про фіксацію прибутків діятимемо індивідуально, спираючись на ситуацію щодо конкретного активу, а саме, дивлячись на індекс відносної сили та рівні опору.

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Коли ринок мовчить — час діяти стратегічно

Попри відсутність очевидного альтсезону та відставання токенів другого ешелону, фундаментальні зрушення, як-от підготовка ETF, законодавчі ініціативи та ринкова поведінка майнерів, можуть створити підґрунтя для відновлення інтересу до альткоїнів.

Ми спостерігаємо, як формується «тиха хвиля» ринку: вона ще не накрила інвесторів прибутками, але вже набирає обертів. Зважаючи на це, наша стратегія залишається виважено-оптимістичною — ми плануємо фіксувати прибутки там, де ринок дасть сигнали перегріву, і водночас не припиняємо акумулювати позиції в активах із сильним потенціалом. І хоча наразі альтсезону не видно, можливо, він просто не буде схожим на ті, що ми бачили раніше.