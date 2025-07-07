NFT знову на піку популярності: як змінилися попит та стратегія інвестування в них

Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) знову відновлюється. Минулого тижня глобальний обсяг продажів NFT досяг $128 млн, збільшившись на 1,84%, порівнюючи з попереднім тижнем. Статистика також показує, що на ринок вийшло більше продавців і покупців. Але головне — змінюється природа цього попиту. Інвестори більше не шукають «мемні картинки» чи спекулятивні прибутки. Натомість вони розглядають NFT, як елемент цифрової інфраструктури — з чіткою функцією та економічною доцільністю.

За результатами минулого тижня, виділилися декілька колекцій NFT. Лідерство з обсягом продажів у $21 млн зберігає Колекція Guild of Guardians Heroes, попри спад на 10,75%, порівнюючи з попереднім тижнем. Йде за нею по п'ятах колекція Courtyard NFT, обсяги продажів якої зросли на 17% — до $18 млн.

$9,1 млн зібрала колекція DMarket NFT, яка включає в себе віртуальні внутрішньоігрові предмети, $8,5 млн — колекція Guild of Guardians Avatar, і $5,9 млн — Gods Unchained — популярна колекційна карткова гра. Ця статистика демонструє різноманітні інтереси та тенденції, що формують ландшафт NFT.

Нові функції NFT: від цифрової картинки до інфраструктурної технології

У 2025 році NFT припинили бути лише цифровим мистецтвом і стали важливою частиною Web3 завдяки розвитку кросчейн-протоколів. Вони інтегруються в DeFi, DAO, цифрову ідентичність та геймінг, а також отримують динамічну логіку поведінки через смарт-контракти нового покоління. Це робить NFT не просто активом, а гнучким інтерфейсом взаємодії користувача з цифровим середовищем у різних екосистемах.

Такий розвиток став можливим завдяки технологічним новаціям:

Масштабованість. Рішення на основі Layer 2 (Arbitrum, Optimism, zkSync та інші) забезпечили швидкі і дешеві транзакції, зменшуючи навантаження на основні блокчейни.

Стандартизація. Нові стандарти токенів, включаючи ERC-6551 (токени, як гаманці), розширили можливості взаємодії NFT із іншими активами.

Інтеграція. З’явилися NFT із різними DeFi-функціями, а також підтримка soulbound-токенів для цифрової ідентичності.

Паралельно розширився і спектр практичного застосування:

Цифрова ідентичність. За допомогою soulbound NFT-користувачі підтверджують свою участь у DAO, проходження KYC/AML, або наявність ліцензій і сертифікатів.

Токенізація прав власності. У деяких юрисдикціях NFT офіційно застосовують для реєстрації прав на нерухомість та інше майно.

Фінансові інструменти. З’являються NFT, що виступають як забезпечення у кредитних протоколах, або є частиною структурованих продуктів у Web3-фінансах.

Масове прийняття в геймінгу. NFT забезпечують право на володіння ігровими предметами.

Однією з найцікавіших тенденцій у 2025 році стала поява крос-геймінгових економік, де NFT більше не обмежуються тільки грою. Вони дозволяють формувати універсальну ігрову ідентичність, в якій інвентар, досягнення і навіть репутація користувача стають міжпроєктним капіталом.

Наприклад, ігровий стартап Sequence у співпраці з Polkadot-парачейном LAOS Network запустив екосистему, яка дозволяє гравцям переносити свої предмети (зброю, обладунки, скіни, аватари) між різними ігровими світами. Вже в перший місяць після запуску кількість активних користувачів зросла на 25%, а команда залучила $190 млн інвестицій.

Для інституційних гравців важливішими є не візуальні ефекти, а монетизація і правовий фундамент. Саме тому компанія Futureverse придбала Candy Digital — стартап, що спеціалізується на NFT-продуктах із чіткою авторсько-правовою основою. Раніше він працював з такими брендами, як MLB, Netflix і DC Comics, а після поглинання став частиною екосистеми The Root Network, яка пропонує вбудовані механізми монетизації цифрових прав.

Цей кейс демонструє, що найбільшу стійкість сьогодні мають NFT-рішення, які не лише красиво оформлені, а й пов’язані з реальними бізнес-моделями, правовим захистом та каналами монетизації.

Таким чином, у 2025 році NFT — це не лише носій цифрової естетики, а інфраструктурна технологія, що працює на перетині декількох галузей: блокчейн, фінанси, цифрові права та ідентичність. Це змінює саму логіку оцінки таких активів і відкриває нові горизонти для інституційних і приватних учасників ринку.

Нова логіка інвестування в NFT

Після фази агресивного зростання у 2021 році та різкого охолодження ринку в 2022—2023 роках, інвестори змінили стратегію щодо NFT — від емоцій до аналітики.

У 2025 році цінуються не яскраві обкладинки і модні колекції, а практична користь:

інфраструктурні NFT, що мають функцію у DeFi, DAO чи цифрових сервісах;

токени, що прив'язані до фізичних чи правових об'єктів, як ліцензії, сертифікати, документи;

і лише умовно — колекційні активи, якщо вони мають доказову економічну модель, або бренд-цінність.

Так формується нова парадигма інвестування, в якій застосовуються венчурні методи скринінгу:

детальний аналіз дорожньої мапи;

репутація команди;

зв’язок NFT із ключовими сервісами платформи;

наявність механізмів монетизації чи залучення користувачів.

Така стратегія потребує якісної аналітичної інфраструктури. Тому почали з’являтися NFT-дашборди, на кшталт NFTtrack, Nansen, DappRadar та інших. Вони надають глибоку аналітику за багатьма показниками, що дозволяє виявляти сильні колекції, лояльних довгострокових холдерів та стійкі екосистеми.

У деяких сценаріях NFT діють, як тимчасовий засіб для досягнення конкретної мети:

як «перепустка» до токеноміки проєкту під час фази pre-launch або testnet;

як обов’язкова умова участі в DAO, дропах, ком’юніті-змаганнях чи голосуваннях;

як інструмент для відсікання спекулянтів і залучення реальних користувачів через валідацію активності.

У такій парадигмі з'являється новий тип інвесторів — динамічний учасник екосистеми, який не просто купує і тримає, а відкриває для себе нові можливості, або активи. Наприклад, участь у фазі гейміфікації чи «airdrop quest» часто вимагає володіння певним NFT, а після завершення цієї фази сам токен може втратити актуальність і стати лише колекційною згадкою.

Саме так був проведений івент TRUMP Meme Coin Dinner, учасники якого отримали спеціальні NFT. А згодом один із них був проданий за 99,9 SOL — понад $16 000. Але після події токен втратив свою «магію» і став просто рідкісним сувеніром для вторинного ринку.

Таким чином, інвестування в NFT стає схожим на участь у розвитку стартапів — із розумінням стратегії, бізнес-моделі і технологічного бекграунду. Це формує нову логіку обігу.

Що впливає на цінність NFT у 2025 році

У 2025 році цінність NFT вже не залежить від хайпу, сьогодні інвестори більше керуються раціональними показниками:

Функціональність і утилітарність. NFT із доступом до DAO, децентралізованих сервісів чи Web3-механік мають значно більший потенціал, ніж ті, що існують лише, як вітрина.

Рідкість. Обмежена емісія і дефіцит є класичним чинником вартості.

Репутація емітента. Успішні NFT створюють команди з реалізованими планами, активною спільнотою і технічною стабільністю.

Ліквідність і доступність вторинного ринку. Навіть перспективний токен втрачає інвестиційну привабливість, якщо його важко обміняти або продати без значного дисконту.

Якість та активність спільноти. Живе ком’юніті підтримує цінність NFT за межами початкової емісії.

Інноваційна монетизація. Власники можуть отримувати прибуток від перепродажів, відсотки у DeFi, дохід через роялті та інші способи економічної участі.

Регуляторна відповідність. Токени, що працюють у правовому полі, мають вищі шанси на масштабування і залучення інституційного капіталу.

Успішні та невдалі кейси NFT

NFT у Web3-іграх, які дають гравцям доступ до прибуткових можливостей або цінних ресурсів, краще зберігають свою вартість. Так, у грі The Sandbox продажі віртуальної землі (LAND NFT) за перший квартал 2025 року принесли понад $760 тисяч, хоча токен SAND за цей період впав майже вдвічі. Попит зберігся тому, що на цих землях можна будувати, проводити івенти і заробляти прибуток. Тобто це не спекуляція, а цифрова власність із функцією.

Ще один яскравий тренд — динамічні NFT (dNFT), які змінюються, залежно від дій власника і зовнішніх подій. У травні 2025 року компанія Regenerative Resources Co (RRC) представила NFT-колекцію, яка поступово відкриває короткометражний фільм — кожна транзакція додає новий кадр до історії. Уже за перші два тижні відбулося декілька циклів оновлень, а інтерес до колекції підскочив на 25%. Такий формат робить NFT не просто картинкою, а медіаоб'єктом.

Подібні кейси демонструють, що NFT може бути не лише активом, а й інтерактивним цифровим носієм, що стимулює до залучення та участі. Він не просто ідентифікує власника, а й реагує на його дії, дозволяючи будувати нові сценарії винагород, гейміфікації та репутаційної економіки.

Натомість тисячі колекцій з 2021−2022 років втратили понад 90% своєї вартості. Основними причинами стали відсутність утилітарності, слабка дорожня мапа, втрата інтересу з боку спільноти та спекулятивна природа первинної емісії. Ринок чітко продемонстрував, що NFT — це не самодостатня цінність, а частина більшої цифрової екосистеми.

Перспективи NFT найближчі 3−5 років

Останніми роками NFT припинили бути активом зі спекулятивним призначенням і перейшли до фази практичного застосування у Web3-світі.

Така еволюція заклала основу для нових напрямків розвитку цього ринку:

Поглиблення інтеграції з DeFi. Вже сьогодні NFT використовуються у протоколах кредитування. Очікується поява складніших фінансових продуктів: NFT-деривативи, облігації, токенізовані пайові структури та інше.

Цифрова ідентичність та репутація. Soulbound-токени (непередавані NFT) можуть стати базою для Web3-айдентифікації, підтвердження кваліфікацій, ведення історії участі в DAO, або проходження комплаєнсу. Це особливо актуально у світі, де анонімність користувача все частіше поєднується з вимогою до його репутаційної прозорості.

Інституційне використання. Бренди, фінансові установи та технологічні компанії все частіше використовують NFT, як інструмент для зміцнення зв’язку з клієнтами, керування правами доступу і розповсюдження цифрового контенту.

Інтеграція з метавсесвітами та AR/VR. У контексті розвитку віртуальних середовищ NFT дедалі частіше виконують функції цифрової ідентифікації, пропусків до ексклюзивних просторів, права власності на віртуальні об'єкти, а іноді слугують своєрідним «паспортом» користувача.

AI-native NFT. Окремим напрямком стають NFT, що створюються або керуються штучним інтелектом. Вони можуть адаптуватися до поведінки власника, змінювати свою функціональність, генерувати персоналізований контент, або навіть взаємодіяти з іншими NFT у реальному часі. Це відкриває перспективи появи «живих» активів, які реагують на контекст і з часом стають унікальними цифровими сутностями.

Правова стандартизація. Найближчі 3−5 років великі юрисдикції можуть сформувати чіткі правила для NFT — із визначенням їхніх видів, правового статусу, оподаткування та обігу. Це дозволить залучити до галузі більше інституційного капіталу та зменшити правову невизначеність.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що NFT найближчими роками вийдуть за межі «піксельної романтики» і стануть технічно зрілим елементом цифрових прав та власності. У звітах Deloitte, a16z crypto та Messari NFT розглядаються як «інфраструктурний рівень» для майбутнього Web3. Із чіткими сценаріями застосування в юридичних, фінансових, культурних та комерційних секторах.

За оптимістичним сценарієм, частка утилітарних NFT (замість колекційних) може сягнути 70−80% загального ринку вже до 2028 року.

Рекомендації для інвесторів та аналітиків

Для тих, хто розглядає можливість інвестування в NFT, варто звернути увагу на такі системні показники:

Утилітарна функціональність. Найвищу стійкість у вартості демонструють NFT із реальними сценаріями використання: доступом до продуктів, функціоналом на платформах, або механізмами генерування доходу. Натомість колекційні активи без практичного застосування несуть підвищені ризики.

Стратегія розвитку і репутація емітента. Історія взаємодії з користувачами, виконання дорожньої мапи, прозорість у комунікаціях і наявність активної спільноти виступають важливими маркерами довгострокової надійності проєкту.

Регуляторна відповідність. Правовий статус NFT у конкретній юрисдикції і прозора структура емітента мають ключове значення для зниження ризиків, пов’язаних із ліквідністю та доступом до вторинного ринку.

Адаптація до змін ринку. Зростання популярності утилітарних NFT і поступове зменшення інтересу до суто колекційних токенів свідчать про перехід ринку до функціональної моделі. Формування портфеля має враховувати цей зсув у фокусі інвесторського попиту.

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У світі, що поступово переходить до цифрових моделей власності, NFT можуть стати не лише елементом інвестиційного портфеля, а й інструментом ідентифікації, фінансування та взаємодії. Успіх на цьому ринку залежить не від удачі, а від розуміння екосистеми, технологій і економічних моделей, які стоять за кожним токеном.