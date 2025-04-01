Світ в очікуванні нового витку торговельних війн: як це змінило крипторинок і наш криптопортфель

Інвестори готуються до нової хвилі новин у середу, 2 квітня, коли набирають чинності так звані взаємні мита, оголошені Дональдом Трампом. Сам він назвав цей день «Днем визволення». Як тарифна політика змінила наш криптопортфель і шо вирішили в ньому змінити, розповімо далі.

Ринки сприймають розпочаті Трампом торгові війни максимально негативно. Барометр американської економіки — індекс S&P 500 — знизився в березні майже на 7%, загальне падіння від історичних максимумів склало 10%.

Динаміка індекса S&P 500

Джерело: CBOE

Неспроможність покупців підвищити котирування стрижневого індексу понад 5 800 відкриває шлях до зниження в область 5 000−5 100, а це вже падіння біля 20% від історичних максимумів (більш ніж типова корекція).

Індекс страху та жадібності від CNN опустився в область «надзвичайного страху».

Настрої інвесторів, що відслідковує американська асоціація індивідуальних інвесторів (AAII), на позначках 2022 року.

Настрої інвесторів від AAII

Насправді у Трампа є доволі вагомі аргументи до агресивного перегляду правил торгівлі: Сполучені Штати наразі мають одні з найнижчих тарифів серед розвинених країн.

Світова мапа тарифних ставок

Джерело: Apollo

Тарифні ставки по країнах за 2023 рік

Джерело: Apollo

Майже всі (за винятком двох) країни G20 мають вищі середні тарифні ставки, ніж Сполучені Штати. Крім того, більшість країн приховують справжній рівень вартості ввезення товарів на свій ринок за бар'єрами — квоти, контроль цін, вимоги до маркування та правила тестування.

Тарифні ставки та тарифні бар'єри G20

Джерело: BofA Research Investment Committee, World Bank, PWC

Тож, ймовірно, Штати вестимуть торгові війни, доки не буде встановлено паритетні умови зовнішньоекономічної діяльності для Штатів і їх партнерів.

Тим паче, що тарифний тиск вигідний Трампу ще й через охолодження економіки, яке уповільнить інфляцію та відкриє можливість для подальшого зниження ставок ФРС. Висока відсоткова ставка суттєво збільшує витрати на обслуговування державного боргу, і Трамп прагне швидко знизити цей тягар.

Як торгові війни впливають на ринок криптовалют

Ринок криптовалют також відчуває на собі вплив торговельних війн. Біткоїн наразі не перетворився на захисний актив, аналогічний фізичному золоту, котре вже три тижні поспіль встановлює нові історичні максимуми.

Цьому є логічні пояснення:

Біткоїн все ще залишається ризиковим і надто волатильним активом.

Спотові біткоїн-ETF, на які криптоентузіасти покладали значні надії, стали «Ахіллесовою п’ятою» цифрового золота. Вони зв’язали криптовалютний та фондовий ринки. Розпродажі на фондовому ринку супроводжуються продажем спотових ETF на криптовалюти, що створює ведмежий тиск на цифрові активи. Це добре прослідковується за допомогою кореляції між біткоїном та ключовими фондовими індексами, яка перевищує 0,8, в той час як із золотом залишається від'ємною.

Кореляція біткоїну з S&P 500, Nasdaq Composite, золотом

Джерело: Cryptocompare, Yahoo Finance

В майбутньому припускаємо, що цей зв’язок зникне або ослабне, оскільки зникне потреба у спотових ETF на один актив. Все частіше брокери дозволяють купувати цифрові активи, аналогічна ситуація з банками.

Так, нещодавно брокерська платформа Interactive Brokers додала підтримку ще 4 активів — Solana, Cardano, XRP та Dogecoin, а FDIC пом’якшила позицію щодо крипти для банків.

Проте зараз біткоїн та весь ринок цифрових активів знаходиться під тиском, попри прихильність нової адміністрації США до цифрових активів. Цифрове золото торгується на 24% нижче історичного максимуму і продовжує знижуватися. Інші цифрові активи здебільшого зазнали ще більших втрат.

Тижневий графік зміни вартості біткоїну

Джерело: Binance

Але загалом не все так погано, і подальше падіння виглядає стриманим. Згідно даних Glassnode, за останні два тижні кити докупили понад 129 000 BTC в еквіваленті $11 млрд. Це найшвидший темп накопичення із серпня 2024 року. При цьому активність великих гравців контрастує із діями дрібних інвесторів, які продовжують урізати свої позиції.

Активність біткоїн-китів

Джерело: Glassnode

Частка біткоїнів на біржах впала до 7,53%. Це мінімум із лютого 2018 року. Зменшення обсягів BTC на біржах свідчить про скорочення потенційного тиску з боку майбутніх продажів. Водночас біткоїни дедалі частіше переміщують до холодних гаманців. Ринок «дорослішає», а інвестори стають впевненішими в довгостроковій цінності BTC.

Запаси біткоїнів на централізованих біржах

Джерело: Santiment

Грошова маса M2 Global, із якою біткоїн має кореляцію 85%, зростає.

Якщо підсумувати всі «за» та «проти» зростання BTC, то найімовірніший сценарій подальшого розвитку подій для крипти — це тупцювання на місці з можливістю незначного оновлення локальних мінімумів. Щойно фондовий ринок «перетравить» тарифну війну, а ФРС перейде до зниження ключової ставки, цифрові активи мають шанс на стрімкий висхідний імпульс.

Криптопортфель «Мінфіну»: growth-частка

Поточні події на ринку призвели до значних втрат в growth-частці нашого криптопортфелю (- 44%). Загалом це не є несподіванкою, оскільки навіть незначні продажі або покупки можуть мати суттєвий вплив на вартість нативних токенів цих проєктів через малу капіталізацію. Оскільки настрої залишаються доволі песимістичними тривалий час, негативний ефект не забарився.

Попри готовність до такого перебігу подій, деякі активи, такі як ROSE та STX, здивували глибиною падіння. Кожен втратив понад 60% вартості, при цьому обидва проєкти мають за собою міцний фундамент:

STX — це смарт-контракти на біткоїн;

ROSE — блокчейн першого рівня, розроблений для забезпечення масштабованості та конфіденційних обчислень.

Оскільки ми продовжуємо бачити перспективи в цих протоколах, розміщено два лімітні ордери на покупку для усереднення позиції:

ROSE — за ціною 0,024 на суму 50 USDT,

STX — за ціною 0,52 на суму 50 USDT.

Selfkey (KEY), ймовірно, доведеться продати зі збитком (на поточний момент -86%), проєкт не знаходить свого місця в криптопросторі. Утім, зараз не кращий час для продажу, тож просто очікуємо на повернення ринкового позитиву, під час якого закриємо цю позицію.

Крім KEY, у нас є ще один актив в портфелі з втратами 86%, — ALT. Його майбутнє виглядає позитивнішим, втім усереднення за ним ми не передбачили. Ми бачимо ризик у постійних розблокуваннях токенів, які триватимуть до 2028 року. Тиск від збільшення циркулюючої пропозиції може завадити розвитку позитивної цінової динаміки.

Графік розблокування токенів Altlayer

Джерело: coinmarketcap

В планах додати до портфелю новий актив — TARS AI (TAI): вже розміщено лімітний ордер на покупку за ціною $0,047 на суму $50. Це один із топових AI-проєктів на Solana, який вперше привернув увагу у листопаді 2024 року за рахунок співпраці з NVIDIA. Тепер він офіційно прийнятий в NVIDIA Inception Program, що відкриває доступ до передових технологій AI, робототехніки та прискорених обчислень.

Найкращим активом в growth-частці нашого криптопортфелю залишається Hedera з прибутком 232%.

Value-частка криптопортфелю «Мінфіну»

Ця частка криптопортфелю, орієнтована на стійкіші протоколи першого рівня, виконує поставлені на неї завдання. Навіть при значній корекції ринку вона залишаться прибутковою (+4%).

Утім, і тут не обійшлося без неприємних сюрпризів. Injective (INJ), який практично щотижня заключає нові партнерства (співпраця з Google Cloud — одне з останніх) та впроваджує прогресивні інновації, впав із історичних максимумів на 83%, в нашому портфелі це мінус 65%. Об'єктивні причини такого падіння відсутні, тож прийнято рішення усереднити позицію за цим протоколом лімітним ордером за ціною $7 за токен на суму 70 USDT.

Celestia показує аналогічну просадку, однак це не було для нас несподіванкою, оскільки це «молодий» блокчейн, і висока волатильність на такій стадії розвитку — звичне явище. Лімітний ордер на покупку TIA розміщено на позначці $2,2 на суму $44.

Куплено в портфель Toncoin (TON) — месенджер із мільярдом користувачів заслуговує на місце в нашому портфелі стабільних монет першого рівня.

Ордер заповнено в п’ятницю 30.03.2025 за ціною $3,8 за монету на суму $57. Залишили простір для усереднення, якщо актив впаде на загальному песимізмі ринку.

До таких дій нас спонукали декілька подій, що мали місце раніше:

Telegram додав торгівлю та стейкінг до свого криптогаманця. Тепер користувачі TON Space можуть купувати та продавати криптовалюту безпосередньо в гаманці і заробляти на зберіганні активів.

Стейблкоїн від Tether буде запущено на TON.

Франція повернула паспорт Павлу Дурову. Ймовірно, звинувачення проти нього буде знято.

Станом на момент публікації наш портфель фундаментальних монет виглядає так:

Оновлення портфелів проведемо після спрацювання лімітних ордерів і тоді ж поділимось планами щодо фіксації прибутків.