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7 липня 2025, 8:52

Трамп погрожує митом для будь-якої країни, яка приєднається до «антиамериканської політики БРІКС»

Президент Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 10% мита для будь-якої країни, яка приєднається до «антиамериканської політики БРІКС», що посилює невизначеність у світовій торгівлі, оскільки США продовжують вести переговори щодо мит з багатьма торговельними партнерами. Про це він написав у неділю ввечері в дописі Truth Social, пише Bloomberg.

Президент Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 10% мита для будь-якої країни, яка приєднається до «антиамериканської політики БРІКС», що посилює невизначеність у світовій торгівлі, оскільки США продовжують вести переговори щодо мит з багатьма торговельними партнерами.
Фото: Вілл Олівер/EPA/Bloomberg

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Що відомо

«До будь-якої країни, яка приєднується до антиамериканської політики БРІКС, буде введено додатковий 10% тариф. Не буде жодних винятків», — заявив Трамп.

Ці коментарі прозвучали на тлі того, що США готуються надіслати листи щодо мит десяткам країн найближчими днями, оскільки 90-денна пауза адміністрації Трампа щодо підвищення мит закінчується в середу. В окремому дописі Трамп заявив, що листи почнуть надходити з полудня понеділка за вашингтонським часом.

БРІКС, група країн, до якої входять Бразилія, Китай, Південна Африка та Індія, провела зустріч минулими вихідними, на якій лідери засудили напади США та Ізраїлю на Іран і закликали уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу вивести війська з сектора Газа. Вони закликали до «справедливого та тривалого» вирішення конфліктів на Близькому Сході. Серед учасників саміту були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

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У своєму дописі Трамп не уточнив, яку політику він вважає «антиамериканською», а також не надав подробиць про те, коли можуть бути запроваджені будь-які з цих тарифів. Раніше він погрожував запровадити 100% мита для країн БРІКС, якщо вони відмовляться від долара США у двосторонній торгівлі. Цей опір, у свою чергу, стимулював інтерес до розвитку місцевих платіжних систем та інших інструментів, які можуть сприяти торгівлі та інвестиціям між країнами.

У неділю лідери БРІКС домовилися продовжити переговори щодо транскордонної платіжної системи для торгівлі та інвестицій — проєкту, який вони обговорюють вже десять років, хоча прогрес був повільним.

Прем'єр-міністр Китаю Лі заявив у неділю, що країни БРІКС повинні взяти на себе ініціативу у просуванні реформ у сфері глобального управління та відстоювати мирне вирішення міжнародних спорів.

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«Сьогоднішній світ є більш турбулентним, де зростають односторонність та протекціонізм», — сказав Лі. «Китай готовий співпрацювати з країнами БРІКС для просування глобального управління у більш справедливому, розумному, ефективному та впорядкованому напрямку».

Нагадаємо

  • Дональд Трамп уперше оголосив про плани запровадити підвищені так звані «взаємні» тарифи 2 квітня, але надав торговельним партнерам 90-денну паузу для проведення переговорів, встановивши на цей час тимчасові 10%-ві мита. Термін цієї паузи спливає 9 липня.

  • Наразі адміністрація Трампа вже оголосила про укладення угод з Великою Британією та В'єтнамом. Також було досягнуто «перемир'я» з Китаєм, в результаті якого обидві країни послабили взаємні тарифи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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