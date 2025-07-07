Трамп погрожує митом для будь-якої країни, яка приєднається до «антиамериканської політики БРІКС»

Президент Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 10% мита для будь-якої країни, яка приєднається до «антиамериканської політики БРІКС», що посилює невизначеність у світовій торгівлі, оскільки США продовжують вести переговори щодо мит з багатьма торговельними партнерами. Про це він написав у неділю ввечері в дописі Truth Social, пише Bloomberg.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«До будь-якої країни, яка приєднується до антиамериканської політики БРІКС, буде введено додатковий 10% тариф. Не буде жодних винятків», — заявив Трамп.

Ці коментарі прозвучали на тлі того, що США готуються надіслати листи щодо мит десяткам країн найближчими днями, оскільки 90-денна пауза адміністрації Трампа щодо підвищення мит закінчується в середу. В окремому дописі Трамп заявив, що листи почнуть надходити з полудня понеділка за вашингтонським часом.

БРІКС, група країн, до якої входять Бразилія, Китай, Південна Африка та Індія, провела зустріч минулими вихідними, на якій лідери засудили напади США та Ізраїлю на Іран і закликали уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу вивести війська з сектора Газа. Вони закликали до «справедливого та тривалого» вирішення конфліктів на Близькому Сході. Серед учасників саміту були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Читайте також: Трамп підписав бюджетний закон на $3,4 трлн: податкові пільги та скорочення соцпрограм

У своєму дописі Трамп не уточнив, яку політику він вважає «антиамериканською», а також не надав подробиць про те, коли можуть бути запроваджені будь-які з цих тарифів. Раніше він погрожував запровадити 100% мита для країн БРІКС, якщо вони відмовляться від долара США у двосторонній торгівлі. Цей опір, у свою чергу, стимулював інтерес до розвитку місцевих платіжних систем та інших інструментів, які можуть сприяти торгівлі та інвестиціям між країнами.

У неділю лідери БРІКС домовилися продовжити переговори щодо транскордонної платіжної системи для торгівлі та інвестицій — проєкту, який вони обговорюють вже десять років, хоча прогрес був повільним.

Прем'єр-міністр Китаю Лі заявив у неділю, що країни БРІКС повинні взяти на себе ініціативу у просуванні реформ у сфері глобального управління та відстоювати мирне вирішення міжнародних спорів.

Читайте також: Трамп пообіцяв сьогодні розіслати «тарифні листи» торговельним партнерам

«Сьогоднішній світ є більш турбулентним, де зростають односторонність та протекціонізм», — сказав Лі. «Китай готовий співпрацювати з країнами БРІКС для просування глобального управління у більш справедливому, розумному, ефективному та впорядкованому напрямку».

Нагадаємо