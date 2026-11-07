Держборг України перевищить 100% ВВП: НБУ пояснив причини

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2026, 9:02

Держборг України перевищить 100% ВВП: НБУ пояснив причини

Державний та гарантований державою борг України перевищуватиме 100% валового внутрішнього продукту протягом 2026−2028 років. Основними причинами стануть значні бюджетні дефіцити, слабке економічне зростання та збільшення витрат на оборону й відновлення інфраструктури. Такий прогноз Національний банк України навів у жовтневому Інфляційному звіті.

Державний та гарантований державою борг України перевищуватиме 100% валового внутрішнього продукту протягом 2026−2028 років.
Державний та гарантований державою борг України перевищуватиме 100% валового внутрішнього продукту протягом 2026–2028 років.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому зростатиме державний борг

За оцінками НБУ, головними чинниками збільшення боргового навантаження залишатимуться високі потреби державного бюджету у фінансуванні оборони, відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримки економіки.

Нацбанк також погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету без урахування грантів у доходах.

Перегляд прогнозу пов'язаний, зокрема, зі збільшенням потреб у фінансуванні виробництва озброєнь в Україні та модернізації оборонно-промислового комплексу.

Читайте також: Держборг України зріс майже на 500 млрд грн із початку року: скільки тепер винна держава

Як міжнародна допомога вплине на борг

У НБУ пояснюють, що прогноз враховує консервативний сценарій, за яким ще не підтверджена міжнародна фінансова допомога надходитиме переважно у формі кредитів.

Якщо міжнародні партнери нададуть частину цих коштів у вигляді безповоротних грантів, боргове навантаження виявиться меншим за прогнозоване.

Водночас основну частину зовнішнього державного боргу України становлять довгострокові пільгові позики міжнародних партнерів.

За оцінкою регулятора, сприятливі умови такого фінансування разом з управлінням внутрішнім боргом допоможуть підтримувати стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі.

Скільки Україна винна зараз

За даними Міністерства фінансів, станом на 30 вересня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив: 9,54 трлн грн або $212,61 млрд за курсом на звітну дату.

Близько 66,4% боргового портфеля припадало на фінансування від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.

Середньозважена вартість державного боргу становила 4,44%, а середній строк до погашення — 12,87 року.

За підсумками другого кварталу 2026 року співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП становило 92% за методологією Мінфіну, яка не враховує позику ЄС у межах механізму ERA.

Що прогнозують на 2028 рік

Нацбанк очікує, що у 2028 році розпочнеться поступове скорочення бюджетного дефіциту та зменшиться роль державних стимулів в економіці.

Натомість більшу роль відіграватимуть приватні інвестиції у відновлення виробничих потужностей, модернізацію підприємств та реалізацію нових проєктів.

Водночас боргове навантаження, за прогнозом НБУ, залишатиметься вищим за 100% ВВП.

Перевищення цього рівня не означає автоматичного дефолту: здатність держави обслуговувати борг залежить також від вартості запозичень, строків погашення, бюджетних надходжень і доступу до міжнародної допомоги.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
7 листопада 2026, 11:43
#
Давно вже вище 100%, тому що бюджет на 30% виконують на рахунок боргів ((.
+
0
Река Дунай
Река Дунай
7 листопада 2026, 11:57
#
Всё на войну спишут
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами