Держборг України перевищить 100% ВВП: НБУ пояснив причини

Державний та гарантований державою борг України перевищуватиме 100% валового внутрішнього продукту протягом 2026−2028 років. Основними причинами стануть значні бюджетні дефіцити, слабке економічне зростання та збільшення витрат на оборону й відновлення інфраструктури. Такий прогноз Національний банк України навів у жовтневому Інфляційному звіті.

Державний та гарантований державою борг України перевищуватиме 100% валового внутрішнього продукту протягом 2026–2028 років.

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Чому зростатиме державний борг

За оцінками НБУ, головними чинниками збільшення боргового навантаження залишатимуться високі потреби державного бюджету у фінансуванні оборони, відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримки економіки.

Нацбанк також погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету без урахування грантів у доходах.

Перегляд прогнозу пов'язаний, зокрема, зі збільшенням потреб у фінансуванні виробництва озброєнь в Україні та модернізації оборонно-промислового комплексу.

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Як міжнародна допомога вплине на борг

У НБУ пояснюють, що прогноз враховує консервативний сценарій, за яким ще не підтверджена міжнародна фінансова допомога надходитиме переважно у формі кредитів.

Якщо міжнародні партнери нададуть частину цих коштів у вигляді безповоротних грантів, боргове навантаження виявиться меншим за прогнозоване.

Водночас основну частину зовнішнього державного боргу України становлять довгострокові пільгові позики міжнародних партнерів.

За оцінкою регулятора, сприятливі умови такого фінансування разом з управлінням внутрішнім боргом допоможуть підтримувати стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі.

Скільки Україна винна зараз

За даними Міністерства фінансів, станом на 30 вересня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив: 9,54 трлн грн або $212,61 млрд за курсом на звітну дату.

Близько 66,4% боргового портфеля припадало на фінансування від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.

Середньозважена вартість державного боргу становила 4,44%, а середній строк до погашення — 12,87 року.

За підсумками другого кварталу 2026 року співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП становило 92% за методологією Мінфіну, яка не враховує позику ЄС у межах механізму ERA.

Що прогнозують на 2028 рік

Нацбанк очікує, що у 2028 році розпочнеться поступове скорочення бюджетного дефіциту та зменшиться роль державних стимулів в економіці.

Натомість більшу роль відіграватимуть приватні інвестиції у відновлення виробничих потужностей, модернізацію підприємств та реалізацію нових проєктів.

Водночас боргове навантаження, за прогнозом НБУ, залишатиметься вищим за 100% ВВП.

Перевищення цього рівня не означає автоматичного дефолту: здатність держави обслуговувати борг залежить також від вартості запозичень, строків погашення, бюджетних надходжень і доступу до міжнародної допомоги.