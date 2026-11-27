У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має дозволити народним депутатам добровільно проходити військову службу за контрактом, не складаючи депутатських повноважень. За словами народного депутата від «Слуги народу» Руслана Горбенка, понад десять парламентарів готові скористатися такою можливістю. Сам він також заявив про готовність долучитися до війська. Про це пише Судово-юридична газета.

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Документ передбачає можливість укладати контракт безпосередньо з військовою частиною, зберігаючи депутатський мандат і робоче місце у Верховній Раді.

Для запровадження такого механізму необхідно змінити чинне законодавство, яке наразі не передбачає суміщення статусу народного депутата з проходженням військової служби.

Які гарантії пропонують депутатам

Окрім можливості зберегти мандат, законодавча ініціатива передбачає надання парламентарям гарантій, передбачених для військовослужбовців. Зокрема, йдеться про захист здоров’я та страхування життя.

«Це потрібно для того, щоб народний депутат підписав контракт із військовою частиною, і треба дозволити це на рівні закону. Ну і також, щоб народний депутат мав такі самі гарантії щодо охорони здоров’я та страхування життя, як і військовий», — пояснив Горбенко.

За його оцінкою, знайти охочих укласти контракт серед депутатів не буде складно. Понад десять парламентарів, за його словами, готові долучитися до війська. Водночас охочих повністю скласти мандат і піти служити, як вважає нардеп, буде лише одиниці.

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Коли можуть розглянути законопроєкт

Горбенко повідомив, що вже обговорював ініціативу з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Автори розраховують, що Верховна Рада зможе розглянути документ у першому читанні до ухвалення державного бюджету на 2027 рік.

Поки що йдеться саме про добровільну службу за контрактом, а не про примусову мобілізацію народних депутатів. Також із публічних пояснень авторів не випливає, як саме планують організувати виконання депутатських обов’язків під час служби та участь у голосуваннях.

Питання можливості служби парламентарів у війську порушувалося й раніше. У березні 2026 року президент Володимир Зеленський заявляв про готовність обговорювати законодавчі зміни, які дозволили б депутатам, що не виконують парламентських обов’язків, долучатися до захисту країни. Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді уточнював, що частина депутатів уже хотіла б служити, але чинні норми не дозволяють їм офіційно поєднувати військову службу з депутатським статусом.

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