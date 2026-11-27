Взимку українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукти харчування. За прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі «Ранок .LIVE», хліб може додати у вартості до 5%, овочі борщового набору — до 7%, а тепличні овочі — ще 10−15%. Найбільше подорожчання може торкнутися молочної продукції: оцінки експерта сягають 10−25%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основними чинниками зростання цін залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі, перебої з електропостачанням, дорожче резервне живлення та ускладнення логістики.

За словами експерта, загалом зимове подорожчання продуктів у різних категоріях може становити в середньому 10−15%. Водночас ціни зростатимуть нерівномірно: багато залежатиме від сезонності, технології виробництва та витрат на зберігання.

Які продукти можуть подорожчати найбільше

За прогнозом Марчука, хліб може додати в ціні до 5%. На овочі борщового набору — картоплю, моркву, буряк, капусту та цибулю — тиснутимуть витрати на зберігання. У найближчий період їхня вартість може зрости ще на 5−7%.

Вища залежність від електроенергії та опалення робить тепличні овочі вразливішими до зимового зростання собівартості. Для вирощування огірків і помідорів потрібні стабільне освітлення та підтримання температури. Тому протягом зими вони можуть подорожчати ще на 10−15%.

Найбільше додаткові витрати можуть позначитися на молочній продукції. Виробництво потребує безперервного охолодження молока, а ферми залежать від електроенергії для роботи обладнання, вентиляції та підтримання належних умов утримання тварин.

У разі тривалих відключень підприємства переходять на генератори, що збільшує витрати на пальне. За оцінкою Марчука, використання альтернативного живлення може підвищувати собівартість виробництва молочної продукції більш ніж на 20%. У розгорнутому коментарі LB.ua він оцінював можливе зимове подорожчання молочки у 10−20%, тоді як у повідомленні з ефіру називав діапазон до 25%.

Чому електроенергія та логістика впливають на ціни

Проблема не обмежується безпосередньо виробництвом. Дорожче резервне живлення потрібне також переробним підприємствам, складам і торговельній логістиці.

За словами Марчука, година роботи підприємства на альтернативному живленні іноді обходиться у 5−6 разів дорожче, ніж за централізованого електропостачання. Додаткові витрати виникають і через зміну маршрутів доставки та необхідність самостійно перевозити продукцію після пошкодження великих логістичних центрів.

Ці витрати поступово закладаються у кінцеву вартість товарів. Водночас подорожчання не обов'язково відбуватиметься одним різким стрибком: виробники можуть переглядати ціни поступово, зважаючи на попит і купівельну спроможність споживачів.

Читайте також: Продукти, пальне та ремонт: на що українці витрачали гроші у вересні

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Попри складну ситуацію в аграрному секторі, Марчук не очікує дефіциту продовольства на внутрішньому ринку. Скорочення посівних площ саме по собі не означає, що Україні бракуватиме основних продуктів: наявних обсягів виробництва має вистачити для внутрішнього споживання.

Водночас проблеми з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та логістичні обмеження можуть спричиняти перебої з постачанням окремих товарів або брендів. Це не тотожне загальному дефіциту, але може впливати на асортимент і ціни в магазинах.

Отже, головний ризик для споживачів цієї зими — не нестача продуктів, а зростання витрат на їх виробництво, зберігання та доставку. Прогнози щодо відсотків подорожчання є оцінками експерта: фактична динаміка залежатиме від ситуації з електропостачанням, логістикою, погодою та попитом.

Як ми писали: Пшениця і кукурудза подорожчали на 15%: що відбувається зі світовими цінами на продукти

