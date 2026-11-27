У Франції заможні підприємці, інвестори та спадкоємці створили осередок міжнародного руху Patriotic Millionaires, який виступає за підвищення податків для найбагатших. Серед його учасників — донька колишнього керівника одного з найбільших французьких банків Societe Generale та підприємець, який розбагатів після продажу свого бізнесу.

Мільйонери у Франції об'єдналися, щоб домогтися підвищення податків на багатство. Фото: Pexels

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Французьке відділення організації розпочало роботу 26 листопада, приблизно за п'ять місяців до президентських виборів. Його представники закликають кандидатів у президенти зробити справедливіше оподаткування великих статків частиною передвиборчої дискусії. На їхню думку, найбагатші громадяни мають робити більший внесок у фінансування державних шкіл, лікарень та інших суспільних потреб.

Про запуск французького осередку повідомляють Bloomberg та французький телеканал TF1.

Хто стоїть за ініціативою

Серед головних представників французького руху — 34-річна Еммануель Удеа та 48-річний Максим Куркджян.

Удеа — донька Фредеріка Удеа, колишнього генерального директора банку Societe Generale, який нині очолює фармацевтичну компанію Sanofi. Вона раніше працювала викладачкою математики, а тепер займається стратегічним консалтингом.

Куркджян — підприємець, який став мільйонером після продажу у 2017 році компанії Oxalide, що спеціалізувалася на хостингу сайтів. Він пояснює створення руху бажанням показати, що заможні люди не обов'язково виступають проти підвищення власного податкового навантаження.

«Ми хотіли заявити, що маємо можливість робити більший внесок. Вважаємо, що правила потрібно змінити заради справедливішої податкової системи», — сказав Куркджян в інтерв'ю AFP.

За даними TF1 із посиланням на Le Monde, під час установчої вечері в Парижі зібралися близько 30 мільйонерів. Водночас офіційно до французького осередку приєдналися приблизно десятеро людей — підприємці, інвестори та спадкоємці.

Еммануель Удеа заявила, що вважає справедливу сплату податків частиною суспільного договору. За її словами, кожен має робити належний внесок у фінансування державних послуг. Вона закликала кандидатів у президенти подбати про те, щоб найбагатші громадяни також виконували цей обов'язок.

Чому у Франції заговорили про податки для багатих

Ініціатива з'явилася на тлі гострої дискусії про нерівність, державний борг і стан французької економіки. Країна залишається одним із головних європейських майданчиків для обговорення того, як мають оподатковуватися найбільші статки.

Зростання державного боргу Франції викликає занепокоєння на фінансових ринках. Водночас уряд останнім часом збільшував видатки в окремих сферах, зокрема на освіту, намагаючись реагувати на суспільне невдоволення через вартість життя та соціальну нерівність.

Один із аргументів прихильників податкових змін — результати дослідження французького Інституту публічної політики (IPP), оприлюдненого у 2023 році. Воно показало, що для більшості французьких платників податків загальне податкове навантаження відповідає рівню їхніх доходів. Однак серед найбагатших 0,1% населення ця залежність змінюється: що більші статки, то нижчою стає фактична частка сплачених податків.

Зокрема, для 75 найбагатших домогосподарств Франції ефективна ставка оподаткування становила 26%. Це стало одним із приводів для критики чинної системи з боку представників Patriotic Millionaires.

У заяві французького осередку йдеться про те, що на тлі стрімкого зростання найбільших статків бідність у країні сягнула рекордного рівня. Куркджян також заявив, що ситуація, за якої найбагатші сплачують податки за нижчими ефективними ставками, суперечить принципу рівності перед законом.

Що пропонують політики перед виборами

Дискусія про оподаткування багатства вже стала частиною підготовки до президентських виборів 2027 року. Різні політичні сили пропонують власні підходи до того, як залучити більше коштів від заможних громадян.

Лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон виступає за масштабний податок на багатство за ідеєю економіста Габріеля Цукмана. Він має стосуватися активів вартістю понад 100 млн євро. Меланшон також обіцяє підвищити податки на спадщину.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен, зі свого боку, пропонує запровадити оподаткування фінансових статків.

Однак ідея посилення податкового навантаження на надбагатих має впливових критиків. Засновник групи компаній LVMH Бернар Арно заявляв, що підходи Цукмана можуть зруйнувати французьку економіку. Колишня міністерка бюджету Франції Амелі де Моншален також попереджала, що такий податок може зашкодити інвестиціям і зайнятості.

Сам Цукман став одним із центральних учасників європейської дискусії про оподаткування великих статків. На організованій ним конференції в Парижі на початку листопада виступила, зокрема, американська спадкоємиця Ебігейл Дісней — онука одного із засновників Walt Disney. Вона розкритикувала небажання політиків оподатковувати багатих на тлі занепаду громадської інфраструктури.

Рух мільйонерів виходить за межі Франції

Patriotic Millionaires виникла у США у 2010 році. Організацію очолює Морріс Перл, колишній керівний директор інвестиційної компанії BlackRock. Вона також має осередки у Великій Британії та Канаді.

Перл стверджує, що заможні інвестори, зокрема він сам, часто сплачують значно нижчі податки, ніж люди, які заробляють на життя власною працею. Серед прихильників руху — Ебігейл Дісней.

Подібні ініціативи з'являються і в інших європейських країнах. В Австрії спадкоємиця Марлен Енгельгорн стала співзасновницею руху TaxmeNow після того, як успадкувала значні статки від бабусі-мільярдерки. Вона виступає за підвищення податків на великі багатства та закликає громадян використовувати протести як спосіб впливу на уряди.

У Франції дискусія про податки для найбагатших відбувається за участю людей, які самі належать до заможного прошарку суспільства. Тепер вони хочуть, щоб кандидати у президенти перетворили цю тему на одне з питань майбутньої виборчої кампанії.