Україна готує власний аналог ChatGPT: коли запустять ШІ «Сяйво» та що воно зможе робити

Україна планує представити повноцінну тестову версію власної мовної моделі штучного інтелекту «Сяйво» до кінця 2026 року, а відкрити публічний доступ до неї — у січні 2027-го. Про це Новини.LIVE повідомив Chief AI Officer Мінцифри Роман Кислий.

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Модель розробляють Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією «Київстар». Її адаптують до української мови, історії та культурного контексту. Одночасно з запуском планують оприлюднити частину датасету — масиву даних, на якому навчають ШІ.

Що таке датасет і звідки беруть дані для «Сяйва»

Датасет — це впорядкований набір даних, на якому навчають або перевіряють модель штучного інтелекту. Для мовної моделі це насамперед тексти, з яких вона вчиться розуміти слова, будувати речення, відповідати на запитання та враховувати контекст.

Для «Сяйва» дані збирають в університетах, бібліотеках, державних архівах, наукових установах і медіа. Йдеться про історичні документи, наукові праці, книжки, законодавство, судові рішення, словники та інші матеріали українською мовою.

Якщо модель навчалася на якісних українських історичних джерелах, їй буде легше правильно інтерпретувати історичні події, імена, назви й поняття, специфічні для України. А спеціалізовані словники та наукові тексти можуть допомогти точніше працювати з юридичною, технічною чи професійною термінологією.

За даними Мінцифри, у квітні 2026 року Державна архівна служба України передала для навчання моделі 10 терабайтів історичних матеріалів, державних документів і наукових текстів. До збору даних також долучилися десятки інших установ.

Чим українська модель може бути корисною

Головна мета «Сяйва» — створити модель, яка краще працюватиме з українською мовою та контекстом і яку можна буде використовувати в державних, освітніх, наукових і комерційних сервісах.

Для користувачів потенційні переваги такі:

Краще розуміння української мови. Модель навчатимуть на текстах, які відображають українську лексику, мовні конструкції, діалекти та термінологію.

Точніша робота з українським контекстом. Вона має краще орієнтуватися в історії, культурі, суспільному житті та українському законодавстві.

Нові сервіси для держави й бізнесу. На її основі зможуть створювати чатботи, цифрових помічників, інструменти для роботи з документами й автоматизації окремих процесів.

Можливості для дослідників і розробників. Відкритий доступ до моделі та частини даних може дозволити незалежно перевіряти її якість, досліджувати результати й створювати власні продукти.

Водночас український датасет сам по собі не гарантує, що модель завжди відповідатиме правильно. Її потрібно тестувати на точність, стійкість до дезінформації, упереджень і вигаданих відповідей. Результат залежатиме не лише від обсягу даних, а й від їхньої якості, різноманітності та способу навчання.

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Чи створюють «Сяйво» з нуля

Ні. За інформацією «Київстару», технологічною основою моделі стала відкрита модель Gemma 3 від Google. Її додатково адаптують до української мови й навчають на спеціально зібраних українських даних. Тобто йдеться не про створення всієї технології з нуля, а про донавчання та налаштування наявної моделі під потреби України.

Такий підхід дає змогу використати вже наявну технологічну основу й зосередитися на тому, чого їй бракує для якісної роботи з українськими текстами.

Оприлюднення частини датасету також може мати практичне значення. Дослідники зможуть оцінювати, які дані використовувалися для навчання, а розробники — перевіряти можливості моделі та створювати на її основі власні рішення. Водночас конкретний склад відкритого набору даних залежатиме від прав на використання матеріалів і встановлених умов доступу.

Отже, «Сяйво» має стати основою для розвитку українських ШІ-сервісів, які краще враховуватимуть мовні й культурні особливості країни. Повноцінну тестову версію планують підготувати до кінця грудня 2026 року, а публічний запуск очікують у січні 2027-го.

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