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1 листопада 2026, 15:12

Нові податки для цифрових платформ і заможних резидентів: що змінюють у Європі

Європейські країни шукають нові джерела бюджетних надходжень і дедалі уважніше придивляються до тих, хто заробляє на цифрових технологіях або володіє значними активами. Франція хоче оподатковувати інтернет-трафік великих платформ, Німеччина обговорює податок на економічну цінність штучного інтелекту, а Італія запроваджує 26% податок на нереалізований приріст вартості активів для частини заможних людей, які переносять податкове резидентство за кордон. Про це пишуть Sky TG24, Nuovo Quotidiano di Puglia та Yahoo! Finance.

Європейські країни шукають нові джерела бюджетних надходжень і дедалі уважніше придивляються до тих, хто заробляє на цифрових технологіях або володіє значними активами.
Франція хоче оподаткувати інтернет-трафік, Італія — активи тих, хто виїжджає. Фото: скріншот/TG La7
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Франція хоче оподатковувати інтернет-трафік

Національні збори Франції підтримали поправку до бюджетного законопроєкту на 2027 рік, яка передбачає плату в розмірі €0,055 за кожен гігабайт даних, переданих користувачам у країні. Рішення ухвалили з мінімальною перевагою: 11 депутатів проголосували за, 10 проти.

Новий збір стосуватиметься компаній, які надають цифровий контент і передають великі обсяги даних. Серед них Google, Meta, Amazon, Netflix, Akamai, а також платформи для поширення відеоігор.

Для звичайних користувачів окремого платежу за кожне завантаження не передбачено. Податкове навантаження ляже на самі компанії. До того ж у пропозиції встановили обмеження: сума податку не може перевищувати 15% доходу компанії у Франції або 2% її глобального доходу.

Найбільше запитань викликає спосіб нарахування збору. Він залежатиме від обсягу переданих даних, а не від того, чи заробила компанія на конкретному завантаженні. Під оподаткування можуть потрапити не лише платні завантаження і перегляд відео, а й оновлення ігор та повторне завантаження файлів.

Поправка ще має пройти решту етапів бюджетного процесу. Її можуть змінити або взагалі відхилити. Поки що йдеться лише про законодавчу пропозицію, а не про чинний податок.

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Німеччина обговорює податок на штучний інтелект

У Німеччині дискусія стосується іншого джерела доходів. Міністр цифровізації Карстен Вільдбергер запропонував запровадити податок на економічну цінність, яку створює штучний інтелект.

Поки що це лише ініціатива. Міністерка економіки виступила проти такої ідеї, а канцлер Фрідріх Мерц поставився до неї скептично. Конкретних ставок, механізму оподаткування чи термінів запровадження збору не визначили.

Італія запроваджує податок на активи під час переїзду за кордон

Італія обрала інший підхід і зосередилася на заможних громадянах, які змінюють податкове резидентство. Бюджетний законопроєкт на 2027 рік передбачає для них 26% податку на нереалізований приріст вартості фінансових активів.

Правило поширюватиметься на людей, які були податковими резидентами Італії щонайменше шість із останніх десяти років і мають фінансові активи вартістю понад €800 тис. Під оподаткування потраплять акції, облігації та частки в компаніях.

Особливість цього податку в тому, що його доведеться сплачувати навіть за активи, які власник не продав. Базою для розрахунку стане приріст їхньої вартості.

За оцінками, новий збір приноситиме бюджету трохи більше ніж €13 млн на рік.

Італійський бюджетний законопроєкт також містить зміни до оподаткування доходів фізичних осіб і самозайнятих. Зокрема, поріг доходу для застосування ставки 33% зросте з €50 тис. до €55 тис. Для самозайнятих підвищать межу доходу для доступу до спрощеного режиму оподаткування за ставкою 15%: з €85 тис. до €100 тис.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
1 листопада 2026, 15:54
#
Призрак коммунизма шагает по Європе
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