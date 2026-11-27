Як повідомляє Euronews, німецька профспілка IG Metall домовилася з роботодавцями про підвищення зарплат працівникам металургійної та електротехнічної промисловості. Угода передбачає збільшення оплати праці у два етапи — на 2% з травня 2027 року та ще на 2,3% з квітня 2028-го, а також одноразові виплати. У разі поширення домовленостей на всю країну вони охоплять близько 3,7 млн працівників.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Переговори завершилися після 26 годин, а домовленість стала результатом двох хвиль попереджувальних страйків, у яких, за даними профспілки, взяли участь понад 956 тис. працівників. Вони протестували не лише проти недостатнього підвищення зарплат, а й вимагали гарантій збереження робочих місць на тлі кризи німецької промисловості.

Хто входить до профспілки IG Metall

IG Metall (Industriegewerkschaft Metall) — найбільша профспілка Німеччини, яка об'єднує працівників металургійної, машинобудівної, автомобільної, електротехнічної та інших промислових галузей. Організація представляє інтереси мільйонів працівників, зокрема на підприємствах великих німецьких промислових корпорацій.

Серед компаній, працівники яких представлені IG Metall, — Volkswagen, Mercedes-Benz, Siemens, Thyssenkrupp та Salzgitter. До сфери представництва профспілки також належать підприємства електроніки, авіаційної та оборонної промисловості, виробники промислового обладнання та інші компанії металевої й електротехнічної індустрії.

IG Metall бере участь у колективних переговорах щодо зарплат, умов праці, тривалості робочого часу, соціальних гарантій і захисту зайнятості. Її переговорна сила значною мірою базується на масштабі членства та можливості організовувати страйки на підприємствах.

На скільки підвищать зарплати

Угода, досягнута в землях Баден-Вюртемберг та Північний Рейн-Вестфалія, передбачає два етапи підвищення зарплат:

2% з 1 травня 2027 року;

2,3% з 1 квітня 2028 року.

Крім того, працівники отримають одноразову виплату у березні 2027 року. Її розмір становитиме 150, 300 або 450 євро залежно від показника чистої рентабельності продажів роботодавця. Для учнів та учасників дуальних програм передбачені окремі виплати.

Колективна угода діятиме 25 місяців — до 30 листопада 2028 року. Профспілкове керівництво рекомендувало поширити домовленості на інші регіони країни.

Роботодавці отримали можливість скорочувати витрати в обмін на гарантії

Окрім підвищення зарплат, сторони домовилися про механізм, який дозволить підприємствам, що відповідають визначеним критеріям, тимчасово скорочувати витрати на окремі колективно погоджені виплати. Водночас компанії повинні взяти на себе зобов'язання щодо інвестицій у німецькі виробничі майданчики, технології та продукцію, а також гарантувати збереження робочих місць.

Внесок працівників у реалізацію таких домовленостей обмежений визначеними рамками. За умовами нової угоди, він може становити до 8% відповідних колективно погоджених виплат. Участь у механізмі передбачає залучення профспілки та виробничих рад.

Якщо компанія не виконає взятих зобов'язань, вона повинна компенсувати працівникам відповідні внески. У профспілці наголошують, що механізм має забезпечити не просто фінансову підтримку підприємств, а й гарантії інвестицій та зайнятості.

Читайте також: Автозаводи Volkswagen і SEAT зупинилися, порти не працювали: чим обернувся масштабний страйк в Іспанії

Чому домовленість важлива для німецької промисловості

Переговори відбувалися на тлі складної ситуації в німецькій промисловості, особливо в автомобільному секторі. Виробники стикаються з конкуренцією з боку китайських компаній, високими витратами, зміною технологій та тиском на виробничі майданчики.

IG Metall вимагала підвищення зарплат на 5% протягом одного року. В результаті профспілка погодилася на менший, поетапний приріст, але отримала механізм, який має пов'язати можливі поступки працівників із гарантіями інвестицій та збереження робочих місць.

Домовленість стала компромісом між вимогами працівників щодо доходів і позицією роботодавців, які намагаються адаптувати промисловість до кризових умов.

Як ми писали: Скільки коштує один день страйку в найбільших економіках Європи





