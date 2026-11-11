Кличко назвав умову безкоштовного проїзду в Києві: уряд має компенсувати витрати

Київ готовий запровадити безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті, однак витрати на це має компенсувати держава. За словами міського голови Віталія Кличка , утримання міського транспорту обходиться приблизно у 20 млрд грн, і самостійно покрити такі видатки столиця не може.

Безкоштовний транспорт у Києві: Кличко пояснив, чому місто не може оплатити його самостійною. ФОТО: скріншот

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини



Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готова запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але за умови компенсації витрат з боку уряду.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що утримання міського транспорту обходиться приблизно в 20 млрд грн. Ця сума включає, зокрема, витрати на паливо. За словами міського голови, міський бюджет не може самостійно покрити такі витрати, особливо напередодні зими.

«Ми готові це зробити, але обов'язково має бути компенсація», — наголосив він.

Також Кличко нагадав, що за 11 років уряд заборгував Києву понад 8 млрд грн субвенції за безплатне перевезення пільговиків. Водночас запровадження безкоштовного проїзду в комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях потребуватиме ще близько 2,2 млрд грн компенсації щороку.

Про безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва раніше заявив президент Володимир Зеленський. У заяві від 8 листопада він повідомив, що доручив прем'єр-міністру підготувати відповідну програму та передбачити резерв автобусів на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро.