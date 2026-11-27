Як повідомляє Bloomberg, світові продажі Toyota скоротилися дев'ятий місяць поспіль на тлі поглиблення спаду на китайському ринку. Попри зростання попиту на гібридні автомобілі в США, японський автовиробник продовжує втрачати позиції в Китаї, де місцеві бренди посилюють конкуренцію.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини



Найгірша ситуація у Китаї

У жовтні глобальні продажі Toyota разом із дочірньою компанією Daihatsu Motor знизилися на 6,3% у річному вимірі — до 940 809 автомобілів. Виробництво за цей період скоротилося на 9,4%, до 953 989 машин, повідомила компанія.

На результати вплинули високі ціни на пальне, слабший попит на автомобілі з традиційними двигунами в Китаї, а також перебої з постачанням на Близькому Сході.

Найбільше погіршення зафіксовано в Китаї. Продажі автомобілів Toyota та Lexus на цьому ринку впали на 25%. Японський виробник стикається зі зростаючим тиском з боку китайських компаній, зокрема BYD, які активно просувають електромобілі з розвиненими цифровими функціями та програмним забезпеченням.

Спад торкнувся й інших ключових ринків Toyota. У Японії продажі знизилися на 5,7%, а в Індії — на 12%. Водночас у США компанія продемонструвала зростання на 6,5% завдяки стійкому попиту на гібридні моделі.

Читайте також: Toyota RAV-4 очолила рейтинг гібридів в Україні: які авто обирали у жовтні



Сподівання на гібріди

Toyota очікує, що продажі гібридних автомобілів у 2026 році перевищать 5 млн одиниць, що стане рекордом для компанії. Сильні позиції на американському ринку та інші фактори дозволили автовиробнику підвищити прогноз операційного прибутку на фінансовий рік, який завершиться у березні 2027-го, до 3,9 трлн єн ($24,5 млрд).

Втім, компанія продовжує відчувати тиск через подорожчання сировини, пов'язане з конфліктом на Близькому Сході, що створює додаткові ризики для прибутковості.

Як ми писали: Toyota очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2026 року: скільки коштують Tesla, BMW та BYD