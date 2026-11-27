Три міста Піренейського півострова — Мадрид, Лісабон і Барселона — потрапили до десятки найпривабливіших європейських напрямків для інвестицій у нерухомість у 2027 році. Як пише Euronews, nакими є результати щорічного дослідження Global Investor Outlook 2027, підготовленого міжнародною консалтинговою компанією Colliers.

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Рейтинг охоплює регіон EMEA — Європу, Близький Схід та Африку — і відображає пріоритети міжнародних інвесторів щодо розміщення капіталу наступного року

Мадрид посів третє місце у рейтингу Colliers. Лісабон і Барселона розділили дев'яту позицію. Лідером став Мілан, а Лондон і Париж поділили друге місце.

Таким чином, три міста Іспанії та Португалії опинилися серед десяти найбільш затребуваних напрямків для інвестицій у нерухомість у 2027 році.

Привабливість Мадрида та інших іспанських міст підтримують позитивні економічні перспективи країни, активний туристичний сектор і здатність залучати як міжнародний, так і внутрішній капітал.

Лісабон, за оцінкою Colliers, також залишається помітним напрямком для іноземних інвесторів. Однак їхня стратегія стає вибірковішою: перевагу отримують об'єкти, здатні забезпечувати зростання орендних доходів, розташовані в районах із розвиненою інфраструктурою та обмеженою пропозицією нерухомості.

У які типи нерухомості вкладатимуть гроші

Найбільшу частку інтересу інвесторів у регіоні EMEA у 2027 році має промислова та логістична нерухомість — 17%.

Офісні приміщення та багатоквартирне житло отримали по 15% інвестиційних уподобань. Далі йдуть готельна нерухомість із 13% та торговельні об'єкти з 12%.

Водночас якщо об'єднати багатоквартирні будинки з іншими категоріями житлової нерухомості, сукупний сегмент Living отримує 26% інтересу інвесторів. Це робить житловий напрям найпривабливішим у загальному розподілі за типами активів.

Причиною залишається структурний дефіцит житла в багатьох європейських містах. Нові проєкти складно реалізовувати через високу вартість будівництва та фінансування, а обмежена пропозиція підтримує потенціал зростання орендних ставок.

За даними дослідження, 75% інвесторів у регіоні EMEA очікують, що зростання орендної плати позитивно впливатиме на результати їхніх вкладень.

Інвестори більше уваги приділятимуть доходам від оренди

У 2027 році стратегія інвестицій у нерухомість дедалі більше залежатиме не від очікування зростання вартості самих об'єктів, а від можливості збільшувати регулярні доходи від них.

Інвестори планують уважніше оцінювати якість нерухомості, потенціал підвищення орендних ставок, доступність енергетики, транспортної та цифрової інфраструктури, а також вартість залучення капіталу.

Це означає, що навіть популярне місто не гарантує привабливості кожного об'єкта. Важливими ставатимуть конкретна локація, стан будівлі, витрати на її утримання та можливість забезпечити стабільний потік орендних платежів.

Окремим чинником змін стає штучний інтелект. За даними Colliers, 89% опитаних інвесторів очікують, що ШІ матиме значний або помірний вплив на швидкість перевірки об'єктів і аналізу інвестиційних можливостей. Понад 80% прогнозують аналогічний вплив на оцінювання ризиків, прогнозування та пошук перспективних активів.

Розвиток дата-центрів і цифрової інфраструктури також підвищує значення доступності електроенергії, потужностей мереж і якісного зв'язку під час вибору нерухомості.

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Інтерес інвесторів загострює проблему доступності житла

Зростання привабливості іспанського та португальського ринків для міжнародного капіталу відбувається на тлі невдоволення місцевих жителів вартістю нерухомості.

У кількох містах Португалії та Іспанії останніми тижнями відбувалися протести через труднощі з придбанням і орендою житла. Серед причин невдоволення — високі ціни, обмежена пропозиція та конкуренція за квартири з боку іноземних покупців і туристичного сектору.

Виникає суперечність: дефіцит житла та можливість підвищувати орендні доходи роблять міста привабливими для інвесторів, але водночас ускладнюють доступ до нерухомості для місцевих мешканців.

Отже, у 2027 році європейський ринок нерухомості може стати більш вибірковим. Інвестори шукатимуть об'єкти з потенціалом стабільного доходу, тоді як владі міст доведеться шукати баланс між залученням капіталу, розвитком житлового фонду та доступністю житла для населення.

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