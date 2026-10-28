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28 жовтня 2026, 16:00

Підвищення зарплат військовим до 36 тисяч грн: у Раді заявили про нестачу коштів

В Україні розглядають можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців із січня 2027 року до 36 тисяч гривень. Однак остаточного рішення поки немає через нестачу бюджетного фінансування. Про це заявив народний депутат Олексій Леонов в ефірі «Ранок.LIVE».

В Україні розглядають можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців із січня 2027 року до 36 тисяч гривень.
В Україні розглядають можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців із січня 2027 року до 36 тисяч гривень.
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Чи вистачить коштів на підвищення зарплат

За словами Леонова, дефіцит державного бюджету на 2027 рік становить 4,3 трлн грн, а зовнішнє фінансування на суму майже $32 млрд досі не підтверджене.

Водночас витрати України на один день війни, за оцінкою депутата, зросли приблизно зі $140 млн до понад $190 млн.

Парламентарій наголосив, що постійні російські удари по підприємствах, енергетичній інфраструктурі та логістиці створюють додаткові ризики для виконання плану бюджетних надходжень.

Тому підвищення грошового забезпечення військових наразі залишається пропозицією, реалізація якої залежатиме від пошуку додаткових коштів.

Що пропонують у Верховній Раді

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що бюджетний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав поправку щодо перегляду грошового забезпечення військовослужбовців.

Читайте також: Рада ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні

На підвищення виплат пропонують спрямувати щонайменше 200 млрд грн. Початкова ініціатива передбачала збільшення мінімального грошового забезпечення на 20% — із 30 до 36 тисяч гривень.

Однак за наполяганням уряду конкретний відсоток підвищення вилучили з тексту поправки. Отже, навіть її підтримка не гарантує збільшення виплат саме до 36 тисяч гривень

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
BigBend
BigBend
28 жовтня 2026, 16:18
#
«Початкова ініціатива передбачала збільшення мінімального грошового забезпечення на 20% — із 30 до 36 тисяч гривень.» Мінімальне ГЗ зараз на рівні 21 тис. грн., звідки ця пурга про 30 тис.
+
0
Три літри
Три літри
28 жовтня 2026, 17:33
#
Знов ти прийшов обговорити зарплати яких не існує…
+
+15
lider2000
lider2000
28 жовтня 2026, 16:59
#
Во времена второй мировой воевали бесплатно, рабам вообще деньги не положены.
+
+45
TAN72
TAN72
28 жовтня 2026, 17:13
#
Фарш меньше штуки
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 жовтня 2026, 18:35
#
Ці шалені гроші тільки розгонять інфляцію, для чого це все!)))
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