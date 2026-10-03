НАЗК розкрило проблеми техогляду авто: майже 4 тисячі протоколів визнали недійсними

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики у системі обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Серед головних проблем — можливість фальсифікувати результати перевірки автомобілів через недостатню автоматизацію процедури. Про це пов ідомляє «Судово-юридична газета».

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Найпростіше пояснення таке: частина даних під час ОТК досі не передається в систему автоматично. Немає захищеного безперервного зв'язку між вимірювальним обладнанням, фото- та відеофіксацією, даними автомобіля та підсумковим протоколом. Через це окремі результати можна внести або скоригувати вручну.

Додаткову проблему створює те, що відеозаписи з перевірок зберігають самі суб'єкти ОТК, а сервісні центри МВС не мають до них постійного доступу. Це ускладнює незалежну перевірку того, чи справді автомобіль проходив огляд і якими були його фактичні показники.

Скільки проблемних перевірок уже виявили

Масштаб проблеми підтверджує статистика Головного сервісного центру МВС. У 2023−2025 роках недійсними визнали 3929 протоколів перевірки технічного стану автомобілів. За цей же період із реєстру суб'єктів проведення ОТК виключили 325 компаній та організацій.

НАЗК також вказало на інші вразливості: складну процедуру виходу на ринок, нечіткі правила для працівників, які безпосередньо проводять перевірку, недостатній нагляд та нечіткий розподіл відповідальності.

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Що пропонують змінити

Для мінімізації ризиків НАЗК рекомендує запровадити єдиний прозорий механізм доступу до ринку ОТК, максимально автоматизувати перевірки та передачу результатів, чітко визначити статус працівників пунктів техконтролю і посилити нагляд.

Мета таких змін — зробити так, щоб результат техогляду було складніше підробити або змінити після фактичної перевірки автомобіля.

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