НАЗК розкрило проблеми техогляду авто: майже 4 тисячі протоколів визнали недійсними

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 жовтня 2026, 12:42

НАЗК розкрило проблеми техогляду авто: майже 4 тисячі протоколів визнали недійсними

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики у системі обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Серед головних проблем — можливість фальсифікувати результати перевірки автомобілів через недостатню автоматизацію процедури. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики у системі обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.
Техогляд авто
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найпростіше пояснення таке: частина даних під час ОТК досі не передається в систему автоматично. Немає захищеного безперервного зв'язку між вимірювальним обладнанням, фото- та відеофіксацією, даними автомобіля та підсумковим протоколом. Через це окремі результати можна внести або скоригувати вручну.

Додаткову проблему створює те, що відеозаписи з перевірок зберігають самі суб'єкти ОТК, а сервісні центри МВС не мають до них постійного доступу. Це ускладнює незалежну перевірку того, чи справді автомобіль проходив огляд і якими були його фактичні показники.

Скільки проблемних перевірок уже виявили

Масштаб проблеми підтверджує статистика Головного сервісного центру МВС. У 2023−2025 роках недійсними визнали 3929 протоколів перевірки технічного стану автомобілів. За цей же період із реєстру суб'єктів проведення ОТК виключили 325 компаній та організацій.

НАЗК також вказало на інші вразливості: складну процедуру виходу на ринок, нечіткі правила для працівників, які безпосередньо проводять перевірку, недостатній нагляд та нечіткий розподіл відповідальності.

Читайте також: Фейкові сертифікати відповідності на авто: як розпізнати шахрайську схему


Що пропонують змінити

Для мінімізації ризиків НАЗК рекомендує запровадити єдиний прозорий механізм доступу до ринку ОТК, максимально автоматизувати перевірки та передачу результатів, чітко визначити статус працівників пунктів техконтролю і посилити нагляд.

Мета таких змін — зробити так, щоб результат техогляду було складніше підробити або змінити після фактичної перевірки автомобіля.

Як ми писали: Продажі нових авто впали на 29%: названо найпопулярніші марки вересня

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами